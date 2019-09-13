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 Оккупанты на Донбассе активно минируют обочины полевых дорог, путепроводы и участки сельхозназначения, - разведка

Командование российских оккупационных войск под видом усиления безопасности военных объектов увеличивают площади минно-взрывных заграждений, в т.ч. в определенных районах разведения войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным разведки, инженерно-саперные подразделения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ осуществляют дополнительное минирование обочин полевых дорог, автодорог и путепроводов с установлением противопехотных и противотанковых мин. При этом, минируются земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ изменило направленность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - разведка

"Указанные действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3148258
 
 
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Корч начал паниковать в своем ФБ....
Это очень не свойственно ему...., и его предсказания обычно сбываются...
Так что да.., реально...
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доложите об этом Владимиру Александровичу....., он наверное не знает...
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Діти Донбасу ще довго помиратимуть на мінах встановлених їх братами і дідами.
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Бути не може. Ми ж їм пенсії платити зібрались, бо жалко "родичів", голодують. А вони нам !фігвами" закладають. НехАрАшо ! (сарказм)
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к выборам по формуле *****-штейнмаера-вазелина готовятся не иначе
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Готовится сепарня-коллоборантная к плану Штейнмаяра.
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мости не мінують не?
а тож наші відремонтують .....
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