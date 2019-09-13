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 Экономика, Происшествия
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Все про:Днепр_город (2800) обыск (1358) Приватбанк (506)

 Следователи подозревают главу правления "ПриватБанка" Крумханзла и финдиректора Самарину в растрате чужого имущества в крупных размерах

Следователи подозревают главу правления ПриватБанка Петра Крумханзла и финансового директора Анну Самарину в превышении полномочий в виде растраты чужого имущества в крупных размерах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина" тексте определения суда Жовтневого районного суда города Днепра от 9 сентября 2019 года, на основании которого сотрудники Соборного отделения полиции 11 сентября провели обыск в головном офисе ПриватБанка в Днепре для выемки документов по делу о его консультантах.

"Не принимая во внимание то, что в структуре этого банка есть подразделения, осуществляющие подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ "ПриватБанк", 20 апреля 2018 года между АО КБ "ПриватБанк" и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также с ООО "Си Эф Си Консалтинг компании" подписаны договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также о предоставлении услуг информационного обеспечения, на общую сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан", - указывается в материалах суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл

Как сообщалось, группа лиц при поддержке спецназа полиции в полдень 11 сентября прибыла в головной офис ПриватБанка в Днепре, основывая свои действия определением Жовтневого районного суда Днепра.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", - указано в сообщении банка.

Как сообщалось, ПриватБанк 26 июля этого года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов. Основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 годов от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", - отметили в ПриватБанке.

В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов". В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, чтоПриватБанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Одновременно ПриватБанк был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит, указали в финучреждении.

Банк призвал руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где ПриватБанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3148255
 
 
 Топ комментарии
 
Начался ни чем не прикрытый возврат Приватбанка Бене
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Кина не будет !

Снимайте ваши денежки из Привата !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Имущество Коломойши, я так понимаю?
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Кина не будет !

Снимайте ваши денежки из Привата !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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та нє...якраз бєніні крумханзли видоїли шлімазлів)))
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что характерно, свое имущество не тратят, берегут для адвокатов.
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Исходя из пиитета с каким в "пост-совке" относятся к инострастранцам, то Самариной ничего не угрожает, вот за Крумханзла такого не скажешь
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Начался ни чем не прикрытый возврат Приватбанка Бене
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Это мало . Рошен в качесте компенсации Следователи подозревают главу правления "ПриватБанка" Крумханзла и финдиректора Самарину в растрате чужого имущества в крупных размерах - Цензор.НЕТ 1610
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Доведеться Бені до Ротшильдів за ним з'їздить. І ФБР зрадіє. Прямо у трапа літака зустріне. А це вам, щоб, в очікуванні, без діла не сидіти Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Крумханзла і фіндиректора Самаріну в розтраті чужого майна у великих розмірах - Цензор.НЕТ 7282 Слідчі підозрюють голову правління ПриватБанку Крумханзла і фіндиректора Самаріну в розтраті чужого майна у великих розмірах - Цензор.НЕТ 1386
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какая благородная фамилия, с такой фамилией не воруют
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Имущество Коломойши, я так понимаю?
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Бабломойского ограбили!
Разбойники !
Звоню Баканову..... Следователи подозревают главу правления ПриватБанка Крумханзла и финдиректора Самарину в растрате чужого имущества в крупных размерах - Цензор.НЕТ 781
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"Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах, защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер рассматривает иск "ПриватБанка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и другим пока не установленным лицам, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам"
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Правильно посадить главу,а приватбанк отдать Коломойскому,или совпадение? Сначала Коломойский на банковой,на след день обыски а теперь надуманное дело,эти ребятам хватит и полгода чтоб вернуть бени и в орбиту мордоиу,но Зе почитатели этого не видят
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Та віддайте вже цей приват Бєнє - нарід же проти! Следователи подозревают главу правления ПриватБанка Крумханзла и финдиректора Самарину в растрате чужого имущества в крупных размерах - Цензор.НЕТ 5365
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Там ще один турецький пройдисвіт засвітивсь у керівниках Привату - Енгін Акчакоча. Він допомогав Гонтаревій обрушати гривню під час Дебальцево і за це був призначений головним менеджером націоналізованого Привату. Він втік з Турції після приходу до влади Ердогана, і тепер бігає по світу та заробляє на банківських шахрайствах. Ну не сідати ж йому в зіндан Ердогана за колишні грішки!!!
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Мда,зелетвари пожалуй и до нового года не дотянут. Бохданчик поторопился
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Зебилам сцат на морду, а они радостно причмокивают.
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Тада. Так же, как Арселор подозревают.

Очень нужно Коломойскому - вот и все подозрения и основания.
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Да, зеля начал шота подозревать... Насчет мало времени он прав. Но насчет пяти лет, то он оптимист, однако.) а авакян напоследок будущий гешефт отрабатывает. Ну и судье на жисть хватит.
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