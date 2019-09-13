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Все про:Минобороны (5935) ранение (2197) военнослужащие (4295) операция Объединенных сил (1586)

 Двое украинских воинов получили ранения в результате сегодняшних обстрелов в районе проведения ОС, - Минобороны

По состоянию на 12.00 13 сентября 2019 г. противник открывал огонь по позициям ОС четыре раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в 3:30 в районе с. Зайцево зафиксирован вражеский минометный огонь с расходом пять мин 82-мм калибра.

Через два часа противник применил минометы того же калибра при обстреле Майорска, выпустив в сторону оборонительных позиций украинских сил уже десять мин.

Также вражеский огонь из пехотного оружия фиксировался неподалеку от Новотроицкого и Марьинки.

"Вследствие сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи", - сказано в сообщении.

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Тем не менее, как отметили в Минобороны, военнослужащие из состава Объединенных сил полностью контролируют противника по всей линии соприкосновения и готовы к любым действиям со стороны оккупантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148250
 
 
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ну вот все достижение зеленского, о мире ,только на словах - и так во всем - одни слова
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нужно говорить, получили ранение на территории разведения сил.
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И опять стреляли виртуальные калибры..Не руссо террористо, не еще кто, а просто получили ранения.
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