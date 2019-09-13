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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2796) Президент (4286)

 Зеленский напомнил, что пришел на пост президента на один срок: "Я уже чувствую, что у меня очень мало времени"

Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок и хочет максимально использовать это время для реализации своих планов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на Форуме YES в пятницу в Киеве.

"Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что статус Президента его не изменил и не мог изменить, и он говорил о намерении на этом посту остаться человеком, и это, по его мнению, почувствовали голосовавшие за него украинцы.

"Я знаю, есть такое мнение, что голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Ради бога. Мы можем и так говорить. Но мы с вами понимаем логику слов, что если люди против кого-то, то они за другого", - отметил он.

Зеленский заявил, что если он что-то обещает, то всегда выполняет, и поэтому он мало обещает. "Я знаю, как это сложно: что-то говорить и потом обязательно сделать", - добавил он.

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Президент указал, что у него есть ошибки и будут ошибки: "Я не идеальный человек, я такой как все. Но я готов признавать ошибки и меняться. Готов слышать людей и делать все ради успеха нашей страны. Я не "бронзовею".

"Я откровенно говорю, что родился в русскоговорящей семье. Я учу украинский язык, я его знаю, горжусь этим, горжусь тем, что знаю английский. Но это нормально – признавать, кто ты есть на самом деле. Не казаться, не играть. Я такой, какой я есть", - добавил он.

Говоря о теме счастья, поднятой на Форуме YES, Зеленский подчеркнул, что настоящее счастье не может быть единоличным.

"И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут вокруг тебя, в одной стране с тобой", - пояснил он.

Зеленский считает, что оказанное ему и его команде доверие - это огромная ответственность, потому что если у них не получится, то это будет "следующая всенародная депрессия".

Источник: https://censor.net.ua/n3148248
 
   
 Топ комментарии
 
ты даже не представляешь насколько мало
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Многое надо успеть...

"Общался сегодня с одним из важных участников процесса по украинским военнопленным и политическим узникам, часть из которых меньше недели назад вернул Кремль.
Одна из малозначимых деталей, которая проясняет причины неожиданной уступчивости Путина, очень занимательна. Это вам понравится, я уверен.
В случае невыполнения решения Международного трибунала ООН Россию ждали не только проблемы с судоходством (такие неприятные и болезненные вещи, как недопуск судов под российским флагом в иностранные порты, отказ в дозаправке, пресной воде), но и возможное замораживание "Северного потока 2".

Да, потому что проект NS2 тоже попадает под действие морского права!
И Путин с Газпромом попросту сыграли на упреждение, дабы не получить удар в спину.

И получается, что украинская власть своими действиями помогла ему выйти из ситуации с наименьшими потерями, не только репутационными, но и финансовыми. Теперь осталось понять, было ли это следствием ошибки, или преднамеренной игрой на стороне противника. В старое время можно было бы потребовать создания специальной следственной комиссии Верховной Рады по этому делу. Но ведь у нас теперь не Верховная Рада, а Верховная Дума и потому про парламентский контроль можно забыть на долгое время.

Кстати, по решению того же трибунала ООН Путин обязан вернуть Украине 3 военных корабля. И за невыполнение ему тоже светят санкции. Если только украинская власть не решит снова выручить Владимира Владимировича. Ведь не впервой.


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Да, есть у меня чуйка, что это все кончится очень быстро.
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"Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее", - сказал он".
"Один человек" - Это, "папа Беня", что-ли*... Мы за вас рады...
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Беня и родители. Остальным он нидолжен!
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Сказал как есть без пафоса и красного словца. Делай.
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Наріт упросит на второй срок. С поддержкой 146% немудрено. А зеЦИК ********* правильно.
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Порохоботы, когда там потужна соева кава на Майдани?
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Убогий, не будет кави на майдане. Не окажись рядом с соплей когда ее вьісмаркивать будут
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Торопит Коломойский слугу, укоряет : Я тебя президентом сделал а в ответ только «Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского». А где украинская земля?
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"Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее", - сказал он.

А чего ж стесняется назвать фамилию этого человека? Беня или *****?
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*****. Беня тут на подтанцовке. Беня очень не хочет в америку, там он сядет лет на 50. И договорился с ******, что поможет ***** овладеть Украиной в обмен на возможность спрятаться здесь от ФБР.
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>я уже чувствую, что у меня очень мало времениИсточник: https://censor.net.ua/n3148248

правильно чувствуешь г-но зеленое
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"і я роблю хоч щось, щоб наприкінці дня сказати собі, що бодай одна людина стала щасливішою" - і з кожним днем ця людина стає все щасливішою і щасливішою.
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Да, второй раз Голобородько на велике будет совсем неубедителен даже для недалеких умом избирателей.
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Промпроизводство падает,золотой запас быстро уменьшается, Европа удивлена нынешним руководством Украины и решает ,что делать, ВР завален законами по фактическому увеличению налогов и драконовскими мерами по малому бизнесу, после принятия которых от него мало что останется, впереди самые большие выплаты по долгам и прекращение транзита российского газа. Несомненно Зеленский уже всех нас "осчастливил".
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тогда и украину в квартал-95 переоформлять надо срочно
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ну да...и именно поэтому распустил цик,а то вдруг тот основа честно считать начнет при достраковых выборах...
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ну и правильно сделал что распустил. и даже если снова честно считать - порошенковская братия окажется на обочине опять
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кацапа,нравится мне твоя безаппеляционная вангоВатость .ты б о своем ***** и 86% подумал...
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Дурак думкой богатеет! Иди бухни, что ли...
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Пока что новый Президент хотя бы выполнил одно из предвыборных обещаний. освободить моряков. Пан Порошенко когда выполнил хотя бы одно из своих предвыборных обещаний?
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А я вопрос просто задал. Сам не знаю. Мне вот интересно вот и спросил. Буду благодарен, если кто-то ответит.
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Вы не хотите понять, что моряков путин бы и так освободил, морские санкции дело серьезное, даже если не все их выполняют, плюс они накрывают северный поток. А ваш прездент сделал путину ООООЧЕНЬ приятно, плюс пропиарился для недалекого электората. Реально трэш
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Нет. Не освободил бы. Это я как человек много лет проработавший в морском деле говорю. Юридической силы решение морского трибунала не имело вообще. На минуточку напоминаю, что прошло 4 месяца с принятия решения трибунала. Кто-нить рашку щемил? Никто.
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олигархат быстро найдёт нового клована на место гидранта ..
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врах мого враха нє обізатєльно мой друх
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Зеленский заявил, что если он что-то обещает, то всегда выполняет, и поэтому он мало обещает. "Я знаю, как это сложно: что-то говорить и потом обязательно сделать", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3148248 3,14здабол,обещал за кнопкодавство лишать мандата,почему 2 твоих подлабузника ещё в раде?
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КаЗё!л сказал на адін срок - ето может значіть, шо он нє собіраєца уходіть вовсє
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Хочется надеятся , что Зеленский не лжет. поживем, увидим. Пока идет очистка законодательной и исполнительной власти от гвардии прошлого Президента.
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времени у тебя, Вова, действительно мало: беги уже сейчас!
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зачем ему бежать со своей страны, если народ его поддерживает?
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А ты тоже в своей стране? - это раз.

А для него своя страна это какая - Изриль? это два.
ПТН ПНХ - это три.
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Ну насчет последнего согласен. Вот только мантра пшел путин найух не особо помогает в вопросе Крыма и Донбасса.
Насчет второго - а почему для него родная страна Израиль? В Украине родился. имеет гражданство Украины.
И первый пункт. А что, гражданин Украины не может находится в другой стране?
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на один срок говорит?А если форс-мажор,итого меньше?Главное,чтобы не сильно нашкодничал
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А это уже гражданам Украины решать нужен он будет или нет на второй
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У президента есть несколько идей возвращения Крыма.

Источник: выступление президента 13 сентября на встрече YES в Киеве
Пряма мова: "По поводу Крыма - сложная ситуация. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано.
Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи. У меня есть важные встречи... я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь".

Цікаво, на що поміняють крим?
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"на отмену уголовного преследования бени в США"..сдадут с потрохами..Лищь бы Трамп согласился.
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правду говорят,очко не железное,чуйку даёт,подсказывает)
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"Предчувствия его не обманули" (С)
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будит у тебя и еще один срок не переживай - пожизненный
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Шо,так быстро что даже чаю не попьете?))
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"Втрой срок тоже может случится"- главное дождаться окончания первого! Зеленський нагадав, що прийшов на пост президента на один термін: "Я вже відчуваю, що у мене дуже мало часу" - Цензор.НЕТ 9090
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