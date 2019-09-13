 Закон должен быть над политической целесообразностью, - Вакарчук о роспуске ЦИК

Об этом Вакарчук заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ничто не мешало провластному монобольшинству изменить закон о ЦИК и начать менять институты, но они пошли тем же путем, что до этого шли Порошенко, Янукович и все остальные до этого", - заявил Вакарчук.

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Он считает, что нужно менять правила, а не людей.

"Для фракции "Голос" всегда принципиальным будет развитие институтов, так как для нас важна преемственность нашего успеха на перед, а не ситуация, когда каждая новая политическая сила, которая берет власть, подстраивает все под себя", - заявил нардеп.

Вакарчук отметил, что для "Голоса" политическая целесообразность никогда не будет стоять над правилами.

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"К нам обращались неоднократно с различными предложениями разные политические силы. Фракция "Голос" не продает политических решений. У нас нет, поскольку мы новая политическая сила, своих представителей в ЦИК, нам некого там защищать, я даже не знаю по именам этих людей, я большинство из них никогда не видел, у меня и фракции "Голос" нет никакой политической целесообразности держаться за этих людей как своих, или тех, которые будут лояльны к нам, мы просто считаем, что принцип и закон должны быть над политической целесообразностью", - заявил лидер "Голоса".

Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.