 Закон должен быть над политической целесообразностью, - Вакарчук о роспуске ЦИК

Об этом Вакарчук заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Ничто не мешало провластному монобольшинству изменить закон о ЦИК и начать менять институты, но они пошли тем же путем, что до этого шли Порошенко, Янукович и все остальные до этого", - заявил Вакарчук.
Он считает, что нужно менять правила, а не людей.
"Для фракции "Голос" всегда принципиальным будет развитие институтов, так как для нас важна преемственность нашего успеха на перед, а не ситуация, когда каждая новая политическая сила, которая берет власть, подстраивает все под себя", - заявил нардеп.
Вакарчук отметил, что для "Голоса" политическая целесообразность никогда не будет стоять над правилами.
"К нам обращались неоднократно с различными предложениями разные политические силы. Фракция "Голос" не продает политических решений. У нас нет, поскольку мы новая политическая сила, своих представителей в ЦИК, нам некого там защищать, я даже не знаю по именам этих людей, я большинство из них никогда не видел, у меня и фракции "Голос" нет никакой политической целесообразности держаться за этих людей как своих, или тех, которые будут лояльны к нам, мы просто считаем, что принцип и закон должны быть над политической целесообразностью", - заявил лидер "Голоса".
Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.
По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".
Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.
Интересно другое - ЧЕМ он это сказал?
Надеюсь Баканов присмотрится к нему...
У нас не должно быть неприкасаемых....
Много еще вокруг скрытых вредителей, порохоботов, их сообщников и прочих троцкистов вредящих нашему вождю и Народному Президенту - Владимиру Александровичу...
Выявить и уничтожить их задача органов...
развлекаюсь с ним от делать нечего...
Что мы делаем не так?
ВІН НІКОМУ НЕ ЗАВАЖАЄ !!
Начали дебать Славка.... Упирается холера.....
а ЗЕлик - преЗик
Сед лекс - дюра лекс
Закон
это всего лишь бумага, которые пишут люди. Как показала праткиа эти
люди были в в основем далеко не четные. Работали на уголовников и барыг.
Поэтому главное целесообразность и здравый смысл.
"Средства оправдывают цель"
и т.д. и т.п.
Чем больше беззакония тем больше народу это нравится...
Свое государство тяготит наш народ...
И когда, это государство как вы пишите грохнется..., вот тогда наш народ найдет успокоение и погрузится в счастье...
що базуються або на "галюніках",або "білочці"..
За узурпацию власти и государственную измену.
Чтоб впредь не повадно было
- А! Это «Голос».