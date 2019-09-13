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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (258) роспуск (216) ЦИК (3310)

 Закон должен быть над политической целесообразностью, - Вакарчук о роспуске ЦИК

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выступает против роспуска ЦИК и считает это методом предыдущих лидеров страны.

Об этом Вакарчук заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ничто не мешало провластному монобольшинству изменить закон о ЦИК и начать менять институты, но они пошли тем же путем, что до этого шли Порошенко, Янукович и все остальные до этого", - заявил Вакарчук.

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Он считает, что нужно менять правила, а не людей.

"Для фракции "Голос" всегда принципиальным будет развитие институтов, так как для нас важна преемственность нашего успеха на перед, а не ситуация, когда каждая новая политическая сила, которая берет власть, подстраивает все под себя", - заявил нардеп.

Вакарчук отметил, что для "Голоса" политическая целесообразность никогда не будет стоять над правилами.

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"К нам обращались неоднократно с различными предложениями разные политические силы. Фракция "Голос" не продает политических решений. У нас нет, поскольку мы новая политическая сила, своих представителей в ЦИК, нам некого там защищать, я даже не знаю по именам этих людей, я большинство из них никогда не видел, у меня и фракции "Голос" нет никакой политической целесообразности держаться за этих людей как своих, или тех, которые будут лояльны к нам, мы просто считаем, что принцип и закон должны быть над политической целесообразностью", - заявил лидер "Голоса".

Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Источник: https://censor.net.ua/n3148246
 
   
 Топ комментарии
 
Дважды несудимый сейчас наверное сидит перед теликом,чешет фаберже и горестно вздыхает "Млять! А шо,так можно было?"
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Если кто- то думает,что голосовали за отстаку ЦВК,то вы ошибаетесь.Сегодня мы увидели кто будет голосмовать за КАПИТУЛЯЦИЮ,которую согласует в нормандском формате земберлен.
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даже не важно, прав этот импотент или нет. Мнение Сявика весит меньше, чем ничего.

Интересно другое - ЧЕМ он это сказал? Закон должен быть над политической целесообразностью, - Вакарчук о роспуске ЦИК - Цензор.НЕТ 4289
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Чем выше и быстрее выстроится пирамидка беззакония ( а темп - это уроки БОЛЬШОГО РЕЙДЕРА БЕНИ) , тем жопе ЗЕли будет шмякнутся с нее больнее
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"Пошли тем же путем, что и Порошенко" - сказал Вакарчук. Значит песики должны одобрить это решение.
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То он "шпоры" перепутал.Петюня за это его лишит премии.
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Дважды несудимый сейчас наверное сидит перед теликом,чешет фаберже и горестно вздыхает "Млять! А шо,так можно было?"
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Несудимій он ПОКА. А будет судимый, сядет на "довічне" и будет там у него достаточно времени чтобы почесать и свои и твои фаберже. Будете там с ним "в очко" играть. А Луценко будет смотреть, чтобы никто не мухлевал. Прокуроро всё же...
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100%! Планы Клоуна и его банды, как и стоящих за ними прокремлевских сил сегодня уже вполне понятны.
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вакарчук- свыни звостик- стыдно быть хвостиком тупой , брехливой, вечно пьяной, воровитой свиньи, мародера, агента кремля лалиты, по совместительству бывшего *********** парашенки
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КАцапотварь отправляется в спам!
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правильно написал-сявка вакарчук- говенный хвостик свыни,
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туда же
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Вакарчук становится опасным диссидентом...., мешающим нашему Народному Президенту проводить реформы....
Надеюсь Баканов присмотрится к нему...
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НацЕг - и и это правильно....

У нас не должно быть неприкасаемых....
Много еще вокруг скрытых вредителей, порохоботов, их сообщников и прочих троцкистов вредящих нашему вождю и Народному Президенту - Владимиру Александровичу...
Выявить и уничтожить их задача органов...

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Правильно: Их уничтожить а тебя "отвести в сторону отпи*дить бросить в канаву и обоссать" Нчего личого - это всего лишь цитата из книги Николая Никулина "Правда о войне", которая принадлежит маршалу Победы Жукову"
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псих какой то...
развлекаюсь с ним от делать нечего...
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а это вопрос -кто убогий...не суди да не судим будешь...каждый мыслит по-своему
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психи собираются под нашими постами... Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 5720
Что мы делаем не так?
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НЕ чіпайте Голос!!
ВІН НІКОМУ НЕ ЗАВАЖАЄ !! Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 4985

Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 7550
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Из него певец, как из Говна пуля. Тоже мне нашёл певца. Певунья он "ненаглядная" в стоге сена с Порошенко. Между ними уже идут переговоры, чтобы создать единую фракцию "Голосистый ПЕС". Есть предложения и такие как "Гола Сіська і ПЕС". Пока идут дебаты.
Начали дебать Славка.... Упирается холера..... Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 3609
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а ,ну брысь под шконку, чучело мокшанское
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Бллин,еще один Ющ. Да не говорить надо,а устраивать судебные разбирательства.
Сед лекс - дюра лекс
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пэдровский петушок голос подал. Его не разгон ЦВК волнует как факт, а то, что пэдровские ставленники повылетают. Ну, а подминать под себя ЦВК - обычай всех президентов и "новыелитца" в этом ничем от методов уголовника и барыги не отличаются.
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а ,ну брысь под шконку, чучело мокшанское
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Закон это всего лишь бумага, которые пишут люди. Как показала праткиа эти люди были в в основем далеко не четные. Работали на уголовников и барыг. Поэтому главное целесообразность и здравый смысл.
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Игорь Д
Закон
это всего лишь бумага, которые пишут люди. Как показала праткиа эти
люди были в в основем далеко не четные. Работали на уголовников и барыг.
Поэтому главное целесообразность и здравый смысл.


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если в ЦИКе люди не "четные", так и преЗик не зачетный
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"Все для блага народа...."
"Средства оправдывают цель"
и т.д. и т.п.
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Нет ничего вечного во власти в Украине - пусть и погружается эта власть в беззаконие и впаривает о целесообразности, что ради всех 30 проц зелеботов это делается,,, Это очередной всеобуч для украинцев в становлении своей идентичности - и это не просто пройдет, а грохнется с вершины того беззкания на котором строится
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одобрение Зе согласно опросам только растет...
Чем больше беззакония тем больше народу это нравится...
Свое государство тяготит наш народ...
И когда, это государство как вы пишите грохнется..., вот тогда наш народ найдет успокоение и погрузится в счастье...
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а это еще урок идет - всего лишь чуток больше месяца прошло
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вы думаете в случае отстранение Зе от власти, наш мудрый, простой и еще более поумневший народ не выберет снова 2-ды судимого уголовника, да? Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 8745
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та все по кругу...и дятлы с голосованием тоже
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И че? За это время,хочеш сказать,поумнели?
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Время - понятие эмпирическое и на мыслительные способности практически не влияет
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в понимании славка перезагрузка власти - это те же рожи , но рассаженые по правилам , доспивався
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Если кто- то думает,что голосовали за отстаку ЦВК,то вы ошибаетесь.Сегодня мы увидели кто будет голосмовать за КАПИТУЛЯЦИЮ,которую согласует в нормандском формате земберлен.
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далекоідущі глибовковумні (але гівняні ) висновки,Гірняк..
що базуються або на "галюніках",або "білочці".. Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 177
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нужен новый ЦВК. что бы провести выборы в лугандоне. По законам лугандона.
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глас вопиющего в пустыне зеленого г-на
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для кого целесообразность, для кого разнообразность
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зеля сядет за узурпацию власти с многочисленными нарушениями конституции
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Сажать надо всю фракцию ЗЕлиных человечков в полном составе.
За узурпацию власти и государственную измену.
Чтоб впредь не повадно было
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Перед ем как будешь "сажать" смажь себе одно место вазелином....
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а ,ну брысь под шконку, чучело мокшанское
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боюсь что это место будут смазывать все...
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зелю насадят без вазелина, как каддафи
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Очень много стонов по поводу нарушения каких то законов. Все нормы соблюдены. А то, что все решает монобольшинство, так эти вопросы к бывшей власти. Зачем же было так унижать свой народ, что ОН сделал такой выбор.
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Народ обиделся на Пороха и отдался для изнасилования первому встречному, Закон має бути над політичною доцільністю, - Вакарчук про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 5291
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