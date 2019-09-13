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Все про:пожар (3688) Харьковщина (1379) полигон (258)

 Из-за пожара на военном полигоне на Харьковщине закрыли школу и детсады

С 13 по 16 сентября включительно будет приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях Чугуева: Клугино-Башкировской школе, дошкольных учебных заведениях №2 и "Веселочка" при в/ч А-0501, а также ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Чугуевского горсовета, об этом говорится в распоряжении городского головы "О временном приостановлении образовательного процесса в Клугино-Башкировской общеобразовательной школе I-III ст. Чугуевского городского совета Харьковской области, Чугуевском дошкольном учебном заведении (яслях-саду) №2 Чугуевского городского совета Харьковской области, дошкольном учебном заведении "Веселка" при в / ч А-0501".

Сообщается, что такие меры введены во избежание отравления продуктами горения на полигоне в/ч А-0501.

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Кроме того, рекомендуется ограничить на указанный период проведения учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

По данным ГСЧС, 9 сентября 2019 в 09:50 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области. Горит камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 10 га.

К месту пожара привлечены личный состав и техника Министерства обороны, ГСЧС и лесхоза.

Сейчас продолжается горение отдельных очагов пожара. Для выполнения работ по устройству проездов пожарно-спасательной техники и личного состава привлечена тяжелая инженерная техника типа ИМР-2 Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины. От Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области были привлечены 10 единиц пожарно-спасательной техники, из которых 1 из города Чугуева и 9 из Харькова. Кроме того, для тушения пожара привлечены вертолет МИ-8 ГСЧС Украины, который сделал 28 сбросов воды.

Источник: https://censor.net.ua/n3148244
 
 
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вася, ты читать умеешь? горит камышь и сухая трава. на полигонах во время стрельб часто случаются пожары. поджечь осенью сухую траву во время стрельбы, особенно трассером, вообще не проблема
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НУ! Вот я и спрашиваю-куда смотрит этот зеленый мародер! Сколько можно терпеть!
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по письмам трудящихся на тему пожаров и взрывов/национальная безопасность-не продается...хотя в современной Украине продается все/Это бизнес нынешней власти. Украл -поджёг-взорвал - комиссия И так до полного развала страны./ министра обороны наградят?/ Да получит он свой орден к какой- нибудь дате. Ну там за 1-ю годовщину Не стрелять. Зеленский придумает как проголубить холуя/Як охороняти раду, чи кабмін, чи банкову, то і людей вистачає, і грошей на клітки, металошукачі, автозаки з собакевичами, спецтехніку з глушителями тощо. З закритим периметром урядових кварталів і з відкритими полігонами / Летом на воскресенке народ собрался громить хачиков с шаурмой, за то что они избили шарой пенсионера, так прибыл отряд аваковских "водолазов -космонавтов" в экипировке и двойным кольцом оцепили ларек .Что им надо, они охраняют.
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шо, опять Порох?...От же не йметься йому...все мародьорить..
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