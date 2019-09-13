 Начиная с 2016 в Украине восстановили 10 000 км автодорог, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По словам Лавренюка, это стало возможным благодаря созданию в Государственном бюджете Украины защищенного источника финансирования для строительства автодорог - Дорожного фонда.

"В результате длительного ежегодного недофинансирования дорожной отрасли, 95% автодорог в Украине находятся в ненадлежащем состоянии, 40% из них нуждаются в полном восстановлении. Именно поэтому, Министерством инфраструктуры Украины было инициировано создание Государственного дорожного фонда. 17 ноября 2016, Верховной Радой был принят Закон о дорожном фонде и в рамках децентрализации на балансы областных государственных администраций передано около 122 тыс. км дорог местного значения с соответствующим финансированием. На балансе Укравтодора осталось 46 тыс. км дорог государственного значения, что дало зеленый свет восстановлению автодорог Украины. Дорожный фонд начал работать с 1 января 2018 года. Объем финансирования фонда в 2018 году составлял более 33 млрд грн, в 2019 - более 43 млрд грн, а в 2020 ожидается финансирование в размере почти 75 млрд грн", - отмечает замминистра.

По словам Лавренюка, за 2016-2018 было отремонтировано 6850 км автодорог. В частности, начато строительство международного коридора Go-Highway, который соединит Балтийское и Черное море, дороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков - Довжанский; М-05 Киев - Одесса; М-06 Киев - Чоп.

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"Особого внимания заслуживает беспрецедентное строительство цементобетонного скоростного шоссе Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка. Эта дорога строится с самыми современными технологиями с гарантией на 28 лет. При правильной эксплуатации эта дорога может прослужить до 50 лет", - подчеркнул Юрий Лавренюк.

Заместитель Министра также отметил, что сейчас Президент Украины Владимир Зеленский поставил четкий приоритет - как можно быстрее восстановить дороги международного значения, так называемые "эмки" (М).

"Параллельно с восстановлением дорог международного значения, мы также намерены отремонтировать дороги национального (Н) и территориального значения (Т). Сейчас мы уже имеем видение, как ввести постоянное финансирование этих дорог. После восстановления дорог территориального значения, мы будем передавать их на баланс облгосадминистраций. Однако, дороги необходимо не только построить, но и сохранить. В этом аспекте у нас проблемы. Перегруженные фуры могут убить любую новую дорогу за сезон. Нужен строгий и профессиональный габаритно-весовой контроль. В этом аспекте, вновь избранным Верховным Советом уже сделан первый позитивный шаг. 11 сентября 2019 парламентом было принято за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" (рег. №1047). Этот законопроект закрепляет переход на автоматическую фиксацию нарушений, связанных с превышением габаритно-весовых норм, вводит механизм жесткого, а главное - неотвратимого наказания. К тому же, полученные от штрафов средства будут зачисляться в Дорожный фонд и направляться на ремонт дорог. Это вполне европейская практика, которая успешно действует в ЕС и приносит свои конкретные результаты", - подчеркнул Лавренюк.

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Юрий Лавренюк также отметил, что особое внимание Министерство инфраструктуры уделяет повышению безопасности на автодорогах Украины. Так, в 2018 году Правительством была утверждена Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Данная программа призвана прежде всего снизить количество погибших и пострадавших на дорогах Украины, и обеспечить безопасность передвижения как автомобилей, так и пешеходов.

"Впервые государство выделяет средства на безопасность дорожного движения 5% Дорожного фонда идет именно на ее обеспечение. Общий объем финансирования Государственной программы запланирован в размере - 8,7 млрд грн., Из них: в 2018 году - 2,6 млрд грн, в 2019 году - 2,1 млрд грн., В 2020 году - 3,4 млрд грн . Объем финансирования программы уточняется ежегодно при составлении проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год. Наша цель - за два года снизить смертность на дорогах Украины минимум на 30%", - отмечает замминистра.

Юрий Лавренюк сообщил, что в этом году на реализацию программы будет направлено более 2 млрд гривен. Большое внимание в программе уделено обеспечению безопасности украинских дорог путем устройства кольцевых развязок, островков безопасности, пешеходных переходов и велодорожек.

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