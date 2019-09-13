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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17777) ЦИК (3310) Европейская Солидарность (113)

 Роспуск ЦИК отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов, - Порошенко

Принятие закона о досрочном роспуске Центральной избирательной комиссии является серьезным наступлением на демократию.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что главным достижением 2019-го все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине, в течение которых ЦИК продемонстрировала независимость, беспристрастность и действовала в строгом соответствии с законом.

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Политик уверен, что роспуск ЦИК является угрозой для свободного местного самоуправления.

"В следующем году Украину ждут местные выборы, и "карманная" Центральная избирательная комиссия является угрозой для свободного местного самоуправления. Разделяют это мнение и общественные организации: "Опора", Комитет избирателей, и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию.

Европейская Солидарность и я лично решительно осуждаем увольнение членов ЦИК!" - написал Порошенко.

Роспуск ЦИК отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148242
 
   
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Связь Баканова с Суркисом была полной неожиданностью для Зеленского. Собственно ничего там особого нет. Обычный бизнес двух людей с 2015 года. Но есть два интересных нюанса.Во-первых - Зеленский об этом не знал, что не очень хорошо характеризует его как руководителя. Во-вторых - Баканов который не афишировал эту связь, именно сейчас решил ее продемонстрировать.
Сколько еще "открытий чудных" готовит окружение Зеленского своему руководителю?(с)
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Чучело, а ты забыло, как вручало орден шлюхе Януковича - Охендовскому?
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Сча на тему кинется вся лахта под видом сторонников Зе.
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Петя максимально тримав орденоносця охендовського тільки задля того, щоб призначена петьою та петіною коаліцією потужних реформаторів ЦВК максимально довго була діючою і після виборів 31-го березня.. Не склалося у петі.. Багато чого не склалося у петі - а все через петіну брехливість та жадібність..
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он не просчитал то, шо аваков его предаст.
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Медведчук: Мы сегодня утром приняли окончательное решение том, что поддержим решение о прекращении полномочий ЦИК. Мы должны быть представлены в ЦИК и сейчас готовим наших кандидатов в новый состав ЦВК.
Головне що це не люди Пороха, а люди Хутіна в ЦВК це ок
Зелефани ваш вихід (с)
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Референдум приближается, демократический и всенародный. Медведчук уже список вопросов подготовил.
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для Пети ЦИК это святое, он его долго прикармливал.
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довго? йому менше року. але ж плюси то чесний канал, і вова пречесний през...да да Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7760
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самый честный - 5 анал! Его Петя никому не отадл, даже ктогда обещал перед выборами! Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5875
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А есть ещё супер прямой,как 5 анал.
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Правильно, только ПЭТИН ЦИК вел вас вперед - к ФЕОДАЛИЗМУ.
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Сколько можно цацкатся с этим коллоборантом ? Роспуск ЦИК отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9566
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це ви про медведчука? так ніззя! бо по перше це ж друзі, по друге пуйло нє вєліт
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всчє сюда здєсь марадьор і барига Роспуск ЦИК отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7569 плі са всєх ствалов
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Гарно грають свої ролі,всі ці глисти жидівські,а по суті з одного кагалу чекістського,стадо розділили й брешуть,кожне жиденя свій текст читає для баранів.
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В парламенте появилась коалиция
ОПЗЖ+Слуга Народа+БЮТ и примкнувшие к ним мажоритарщики из группы "За майбутне Коломойского"..
Они вместе решили разогнать ЦВК. ЦВК, которое провело самые демократические выборы в истории Украины. И которое должно быть независимым институтом. Основой демократии. Должно было бы быть, но не срослось, видать. Хорошая коалиция. Перспективная. Как бы ее назвать. Коалиция "За капитуляцию". Коалиция имени формулы Штайнмаера?
Как много голосами такой коалиции можно в будущем проголосовать. Особенно проголосовать хотелок Путина. Особенно "хотелок" по изменению украинской Конституции.
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Есть две категории людей: 1 Одни выбирают по фантику-обложке 2 Другие читают какой состав Проблема в том, что те кто выбирают по фантику-обложке, их 73%
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Уберите это лицемерное ..... Гидота и позор . Такого брехливого президента в Украине не было никогда.
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Миротворці тільки на кордоні з Рашою Вовік казав.
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Помнится как карманный петин парламент по 20 раз в сутки голосовал за одно и то же что нужно пете, а как только было что-то что нужно народу так палубий сразу заявлял что больше одного раза голосовать нельзя. Это и была петина демократия.
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"как только было что-то что нужно народу"
народ был отдельной фракцией парламента?
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Нажаль в попередньому скликанні було 90% бариг і підбарижників. І лише 10% більш-меньш нормальних.
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Цю промову Порошенку треба було штовхати на тлі "хатинки" Мішані Охендовського, якого він тримав зайві три роки попри вимоги Конституції. Скільки чиновнику треба мільонів років пропрацювати, щоб таке собі забабахати? За які грошікі все це збудоване, Пєтічка?
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Выборы проведены самым честным образом чуть ли не за всю историю, и никто из участников выборов этого не отрицал. Теперь сменой ЦИК новая власть показывает, что она в честности больше не заинтересована, что бы при этом не говорила. Дела говорят лучше слов.
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Все что было при Пере не может быть честным по определенгию.
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мародер переживает что его марионеток разогнали
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Гнида, ты забыл, шо ты вытворял с ЦВК？
От же циничная потвора！
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Даже при петиной ЦИК Зеленский и Слуга Народа одержали разгромные победы над Петей и ПЕСом соответственно. Так что пук мимо.
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Зачем зебобам нормальные выборы без обмана? Нужен надсмотрщик в виде слуги, который и будет определять, как зебобу голосовать. И еще ведь расписаться заставит хозяина под листом голосования. Чтобы было совсем не отвертеться, когда придет время.
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Это же только порохатому можно было отбрасывать Украину назад в усРашку все 5 лет..Скорее бы тебя б уже посадили, барыгу свынарылую.
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"Великий геополитик" Зеленский. Это когда несколько месяцев назад приезжала президент Эстонии, а недавно появилась новость о том, что Эстония будет подавать в Европарламент петицию об отмене безвиза для Украины. Просто "гений". Всё за что берется проваливается!
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А ведь через 20-30 лет правления Владимира Александровича мы не узнаем страну...
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зА ГЕНПРОКУРОРОМ І ВККСУ пОРОШЕНКО ВТРАТИВ І ПІДКОНТРОЛЬНЕ ЦВК.

Розпуск ЦВК відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1840
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