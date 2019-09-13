 Роспуск ЦИК отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов, - Порошенко

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что главным достижением 2019-го все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине, в течение которых ЦИК продемонстрировала независимость, беспристрастность и действовала в строгом соответствии с законом.
Политик уверен, что роспуск ЦИК является угрозой для свободного местного самоуправления.
"В следующем году Украину ждут местные выборы, и "карманная" Центральная избирательная комиссия является угрозой для свободного местного самоуправления. Разделяют это мнение и общественные организации: "Опора", Комитет избирателей, и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию.
Европейская Солидарность и я лично решительно осуждаем увольнение членов ЦИК!" - написал Порошенко.
Сколько еще "открытий чудных" готовит окружение Зеленского своему руководителю?(с)
Головне що це не люди Пороха, а люди Хутіна в ЦВК це ок
Зелефани ваш вихід (с)
ОПЗЖ+Слуга Народа+БЮТ и примкнувшие к ним мажоритарщики из группы "За майбутне Коломойского"..
Они вместе решили разогнать ЦВК. ЦВК, которое провело самые демократические выборы в истории Украины. И которое должно быть независимым институтом. Основой демократии. Должно было бы быть, но не срослось, видать. Хорошая коалиция. Перспективная. Как бы ее назвать. Коалиция "За капитуляцию". Коалиция имени формулы Штайнмаера?
Как много голосами такой коалиции можно в будущем проголосовать. Особенно проголосовать хотелок Путина. Особенно "хотелок" по изменению украинской Конституции.
народ был отдельной фракцией парламента?
От же циничная потвора！