 Рада одобрила в первом чтении расширение подлежащих приватизации объектов госсобственности

"За" это законопроект в первом чтении проголосовали 253 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Законопроект 1054-1 предлагает отменить перечень объектов, которые не подлежат приватизации. Это более тысячи объектов. Закон о приватизации содержит критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации по функциональному признаку. Это автодороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это значит, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы", – сказала замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект в парламенте.
К критериям, которыми определяются не подлежащие приватизации госпредприятия, также предлагается добавить объекты спортивной инфраструктуры, предприятия по ремонту оружия, свидетельствует текст законопроекта.
Документ также устанавливает, что объекты права госсобственности на временно оккупированных территориях также не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного порядка на этих территориях.
зебобики - вы уже довольны? как вы думаете кто купит эти обьекты?
Тут тебе и вопрос приватизации...и компенсации МАУ.... и скорее всего еще что то ... о чем мы узнаем чуть позже....
http://othervision.com.ua/u-zelenskogo-vozobnovyat-vyplaty-zhitelyam-ordlo-nuzhno-im-pomoch/?fbclid=IwAR2dWv6O1Tj34jgifv169r5pUN5o51qux5LdpbTDv60_WefQ9P0iBoDZLlE
https://dymka.com.ua/ukraina/zelenskyj-pogodyvsya-rozglyanuty-skandalnu-formulu-shtajnmajera/?fbclid=iwar2wu590guuo9vvqrsrgbibkgcqycdryrvh47njnijya1cyfxidyxgrqjyq
Опубліковано 12.09.2019 на https://startko.co.ua/
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Це вкрай дивно, але практично ніхто не говорить що вже незабаром (в жовтні-грудні) Україна піде на автономію Донбасу і амністію бойовиків. Якими будуть наслідки для України?
Фактичну цю формулу Штайнмайєра озвучив Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню ЦензорНЕТ. Те саме озвучує Макрон, новий міністр закордонних справ Пристайко, голова фракції "Слуга народу" Арахамія та інші. Про що саме йдеться детально:
Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
Україна оголошує амністію всім бойовикам
Україна Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
З Росії знімаються санкції.
Почнімо з того, що Росія не виконувала, не виконує і не буде виконувати своїх зобов'язань. Росія напала на нашу країну, захопила території, вбила понад 13 тис. українців, постійно бере в заручники українців. Треба бути і дурним і сліпим одночасно щоб вірити Росії на слово. А тепер давайте розберемо по пунктах наслідки з кожного кроку плану Кремля, який планує втілити нова влада.
Україна де-факто перестає існувати як суверенна держава. Стає квазі-федеративною державою без кордонів. За 5 років автономія не буде знята. Озброєні до зубів бойовики і Росія не просто будуть вимагати продовження автономії, а й розширення її на всю Донецьку і Луганську область. Інакше - відновлення бойових дій.
Вибори пройдуть під російськими дулами автоматів, а не "за українським законодавством". Виберуть тих самих терористів Пушиліних, Гіві та Моторол. От тільки вони будуть не терористами, а законними представниками влади. Україна матиме нуль політичного та економічного контролю над ОРЛО як і зараз є. Більше того, за 5 років ЛДНР будуть голосувати на президентських і парламентських вибрах України. І повірте мені, щонайменше 146% мешканців цих регіонів проголосують за необхідних Кремлю проросійських кандидатів.
Уявіть 30 тис. добре навчених та організованих терористів після повної амністії, які не сидять в окопах, а можуть вільно пересуватися територією України. Ви скажете будуть же пункти пропуску і фільтрації, поліція і СБУ будуть за ними наглядати і тд. От тільки після відведення українських військ від лінії зіткнення кордону з ОРДЛО не буде, буде чисте поле (та й зараз фронт в багатьох місцях "дірявий"), через яке піде потік бойовиків та зброї на територію України в небачених масштабах. Тисячі озброєних терористів в Києві та інших обласних центрах - це просто питання часу. Ці терористи будуть займатися від вбиств військових та активістів до захоплення органів влади у слушний момент. Ні поліція, ні СБУ не справляться з таким напливом терористів просто фізично, не вистачить співробітників щоб стежити по всій України навіть за 10% терористів. Українські військові та активісти почнуть озброюватися і пробувати чинити опір на вулицях. Аж до виникнення паралельних збройних структур на кшталт УПА чи ІРА. Перестрілки вночі або навіть і вдень в містах стануть гіркою реальністю. Загадайте Харків 2014 року. Поліція та СБУ спробують зупинити вуличну війну арештами та облавами переважно проукраїнських активістів та військових, тому що вони більше відомі і менш законспіровані. Це в свою чергу підірве легітимність поліції, СБУ та влади в очах народу. Держава буде ослаблена до крайнього рівня. Чи скористається цим Росія щоб в якийсь момент прийти і "навести порядок"? Риторичне запитання, думаю.
На фоні цього, ми за свої гроші будемо фінансувати соціальні виплати, дотації на комуналку, відновлення повністю зруйнованої інфраструктури ОРДЛО. Мова йде про мільярди доларів, яких в нас просто немає. Варто розуміти, що частина наших грошей піде на подальше озброєння російських терористів.
Ніякої передачі кордону Росією Україні не буде. Зона нестабільності розшириться на всю територію України. Натомість з Росії знімуть санкції і вона далі буде нарощувати свій воєнний і політичний потенціал. Такий сценарій стане капітуляцією України у цій війні при стартових виграшних умовах.
Ви спитаєте, а що ж натомість? Як зупинити війну? Ніяк, поки Росія цього не захоче. Санкції і сильна українська армія вже насправді відбили бажання воювати в Росії. Росія зараз воює не через бажання воювати, а через небажання визнавати поразку у війні на Донбасі. Україна повнина нав'язувати свій порядок денний - введення миротворців на лінію зіткнення та кордон з Росією. Поступова передача кордону Україні, виведення російських військ з ОРЛО та його демілітаризація. Лише тоді вибори і відновлення мирного життя.
Наостанок скажу, що мене просто лякає практично повна мовчанка щодо цього питання у ФБ. Буквального кілька людей публічно висловилися з приводу цих загроз. Натомість більшість політикуму і громадськогості живе наче не планується капітуляції України.
Не мовчіть!
Oleksandr Ivanov