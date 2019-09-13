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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1212) Верещук (7)

 Местные выборы могут состояться уже в апреле, - Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

Об этом Верещук сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Относительно местных выборов - могу вас заверить, их не проведут, если мы говорим о Киеве, до тех пор, пока новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, касающиеся децентрализации и объединенных территориальных общин", - заявила Верещук.

Нардеп не видит возможным возможности проведения местных выборов в этом году.

"Потому что это изменения в Конституцию, это важно, и их нужно проводить через две сессии, а затем мы уже в феврале можем рассматривать. Самый быстрый срок, о котором мы можем говорить - это апрель. Это по лучшим показателям. Если будет принят в декабре закон о столице, это по самыми быстрым показателям, то только после принятия такого закона", - отметила Верещук.

Ранее по словам источников Цензор.НЕТ стало известно, Офис президента планирует провести досрочные выборы местного самоуправления в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе уже в декабре 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148236
 
 
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Тебя эта шмара с лошадиной харей возбуждает?
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от для того і цвк розпускають. бо по чесному ця влада в києві та дніпрі виграти не зможуть! в харкові лишиться гепа, в одесі типовий договорняк
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Соевых прихлебателей надо менять и если надо сажать повсеместно и как можно быстрее
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Год назад казалось что живу в классной стране, населенной умными образованными людьми. Оказалось что в сРане населенной дебилами (ЗЕбилами) Как в песне 70х
"Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас,
От них терпел и боль и муки.
Но вышло время - пробил час,
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!"
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Что не выходит каменный цветок Данила Мастер? ))))
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Сначала необходимо сформировать ЦИК. Я думаю, Кивалов будет очень полезен правящей партии и нашему Народному Президенту!
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это да..
У него больший опыт и он грамотный юрист...
Еще Лукаш и Бондаренко нужно привлечь....- они грамотные кадры, правда из старых,....но нам нужна эффективность..., а это главное сейчас....
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ИРА!!! За Бурштыновые махинации после смены власти тебя ждет тюрьма! Будешь вмесете с Розенблатом!!!
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