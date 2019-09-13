 Местные выборы могут состояться уже в апреле, - Верещук

Об этом Верещук сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Относительно местных выборов - могу вас заверить, их не проведут, если мы говорим о Киеве, до тех пор, пока новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, касающиеся децентрализации и объединенных территориальных общин", - заявила Верещук.
Нардеп не видит возможным возможности проведения местных выборов в этом году.
"Потому что это изменения в Конституцию, это важно, и их нужно проводить через две сессии, а затем мы уже в феврале можем рассматривать. Самый быстрый срок, о котором мы можем говорить - это апрель. Это по лучшим показателям. Если будет принят в декабре закон о столице, это по самыми быстрым показателям, то только после принятия такого закона", - отметила Верещук.
Ранее по словам источников Цензор.НЕТ стало известно, Офис президента планирует провести досрочные выборы местного самоуправления в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе уже в декабре 2019 года.
"Сегодня самый лучший день,
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас,
От них терпел и боль и муки.
Но вышло время - пробил час,
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!"
У него больший опыт и он грамотный юрист...
Еще Лукаш и Бондаренко нужно привлечь....- они грамотные кадры, правда из старых,....но нам нужна эффективность..., а это главное сейчас....