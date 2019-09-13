EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1580  83
Все про:ЦИК (3310) Герасимов (222)

 "Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране", - Герасимов о роспуске ЦИК

Нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов считает досрочный роспуск ЦИК парламентом еще одним шагом к узурпации власти.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Парламент выполняет указания с другого здания. Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране. И этот шаг является первым на пути к созданию карманного ЦИК", - заявил Герасимов.

Он отметил, что ЦИК должен быть профессиональным, равноудаленным от всех учреждением, где должны быть представители многих политических сил.

"Второй вопрос - она ​​создается на семь лет, чтобы не влияли ни Верховные Рады, ни президенты, чтобы она работала профессионально. Сегодня этот принцип нарушен. Следующий вопрос - когда мы сегодня обсуждали этот вопрос, не пригласили никого из ЦИК. Это было похоже на такую ​​расправу. И, напоследок, хочу сказать, что мы были категорически против, общественность была против, экспертное сообщество, против были послы G7, против была "Опора". И, несмотря на это, сегодня это решение было продавлено через зал", - заявил Герасимов.

Смотрите также: Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148231
 
 
 Топ комментарии
 
Рушится пирамида свинофермы.
 показать весь комментарий
 
Порохоботи в шоке))) Незабаром тюрьма баригам..
 показать весь комментарий
 
Да унылое зрелище представляют из себя 8процентные сейчас.А ведь всего не давно королями ходили,плевали на всех и вся.Наконец то награда нашла своих героев.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порохоботи в шоке))) Незабаром тюрьма баригам..
 показать весь комментарий
 
 
П'ятий президент Петро Порошенко прийшов 13 вересня на допит в Державне бюро розслідувань.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226170/

Зе білятка, ану по команді: гав гав гав! парашенка барига марадьор! гав, гав гав- бєня чесний бізнесмен! гав гав- Вова савсєм нє маріонєтка "Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране", - Герасимов о роспуске ЦИК - Цензор.НЕТ 4562
 показать весь комментарий
 
 
не прийшов би, доставили б у січні і була б пряма трансляція по ТБ "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 8499
 показать весь комментарий
 
 
Ефремова, Богатырева, Портнов на свободу и снятие обвинений, на Пороха,Климкина и Супрун уголовные дела и Зебилы в восторге, но с кацапами заодно порохоботы. Зебилы сэр.
 показать весь комментарий
 
 
так і так є пряма трасляція. але ж по плюсах то не показують, чомусь
 показать весь комментарий
 
 
Если зеленые чертики говорят, что ты сошел с ума, zебанутый - значит так оно и есть! "Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране", - Герасимов о роспуске ЦИК - Цензор.НЕТ 5321
 показать весь комментарий
 
 
да кстати, там Зе президент рассказывал, что за Медведчука возьмутся, но путин увы запретил. продолжение будет, или отвлечёмся на дело против Климкина?
 показать весь комментарий
 
 
А кто это у нас голосует синхронно со СЛюНой, ой жопоблок. Как неудобно, хотя Зебилам нравится, радуются, но с Путлером заодно Порох тут бы главное не попутать😀
 показать весь комментарий
 
 
Уже не поймешь кого 3.14здить-одни пришли,узурпируют,вторые пришли,узурпируют.
 показать весь комментарий
 
ты дебил поешь какашек зели полегчает даун вас скоро будут просто убивать зедебилы..а вы радуетесь ну ну евреии также радовались к прихорду власти Гитлера но не долго..так что скоро второй сезон Холокоста в Украине ждите придурки...
 показать весь комментарий
 
 
Вам самому не смешно? Тут уже и не за баром, и не за рестораном. )))) Наивные, как Вы не можете понять, что все это одна туса которая просто борется за доступ к корыту!? У меня иллюзии пропали еще в 2004 году осенью-зимой, когда люди мерзли на Майдане, а на улице Ильинской в ресторане мирно отдыхали Кушнарев и Порошенко. Поверьте, картина не изменилась и нынешние тоже мирно общаются с предшественниками.
 показать весь комментарий
 
ЗЕсопля наступает на те же грабли что и Хряк
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рушится пирамида свинофермы.
 показать весь комментарий
 
 
Давай помечтаем. Рухнула, все упало, руины. Дальше что? Тебе бесплатное пиво и колбасу целую неделю? Повысят пенсию, подарят жигули?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
бесплатно это мародёр обещал ..если ты не в курсе....
 показать весь комментарий
 
 
Не в курсе! Что обещал? Мародер вот, нажито во время войны
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 (декларация ЗюЗи)
 показать весь комментарий
 
На референдуме за федерализацию проголосуешь?
 показать весь комментарий
 
 
Ничего удивительного.
После 5-ти лет вседозволенности сидеть на галерке не очень комфортно.
Пусть критикуют, это их право.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Твоё место возле параши.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да унылое зрелище представляют из себя 8процентные сейчас.А ведь всего не давно королями ходили,плевали на всех и вся.Наконец то награда нашла своих героев.
 показать весь комментарий
 
 
унылое зрелище это твои коменты на цензоре
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гавкайте дальше 8процентно обиженные)))
 показать весь комментарий
 
 
одно ***** даже стрелять обещало...да не судьба уже в сизо кимарит..
 показать весь комментарий
 
 
Он тебя ещё и трахнет. Ты главное, дырявый, низко не наклоняйся
 показать весь комментарий
 
 
так и знал что зебилы выбрали в президенты гомика
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А вот ЭТО уже "угроза жизни государственного деятеля".
Я сейчас делаю заявление в СБУ а ты, Бутусов, готовься. По решению суда выдать АйПи, этого мерзавца. Далее - дело техники отыскать эту мразь.
 показать весь комментарий
 
 
НацЕг - вот мне кажется что Зеленского повесят..

Чуйка такая у меня...
Редко обманывает...
 показать весь комментарий
 
 
Тебе может казаться, что угодно. Тебе казалось, что Мародёр пришёл навека. А он уже стучиться в двери СИЗО. Там ему в шконку ЗЕКи уже гвоздей набили.
Так, что пророк из тебя, как из Говна пуля.
 показать весь комментарий
 
порошенко посодют..., тоже чуйка.....
А Зеленского таки повесят...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, Потрох же выжил..или только ему можно?
 показать весь комментарий
 
 
О, Бутусов вже ПіАритьже Герасимова. Патрійот ....мать твою !
 показать весь комментарий
 
 
А бутусік це є латентний порохобот, рупор геращенко-сабаківського оточення)) Такій собі приспособленец.
 показать весь комментарий
 
У Нього з Порошенко Контракт.
Бридко спостерігати як колись удаваний демократ скотився під Баригу.
Мабуть це він тоді в 2014 році фільмував Баригу на Бульдозері. Ще той ПіАрщик-заробітчанин.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И тебя найдём. А ак иначе - ты ж стрелок (это такая ыорма угрозы),
Потом посмотришь кто из нас будет опущенцем в реале.
 показать весь комментарий
 
Давай, давай, Ты ж дЫбил не знаешь, что в Инете США, другие страны (в том числе Украина) используют поисковую ситстему по ключевым словам, призавную выявить потенциальных террористов. Вот когда тебе прищемят твои протухлые яйца, тогда ты запоешь совсем другое. Потому, гнилой, беги сам в СБУ и говори, что просто пошутил. Теперь у тебя могут быть и проблемы с выездом за границу. Это так на всякий случай, чтобы ты знало, смитье
 показать весь комментарий
 
А ха ха ха ха
бл идиот!!! ты откуда выполз?
 показать весь комментарий
 
Да ты по своему нику первый сядешь у Зекоманды😀 С вами вон дед Шефиров воевал, вы у них не в почете 😀
 показать весь комментарий
 
Это призывы к физической расправе. за "шутом" не спрячешься. Экспертиза проанализировав твой контент а также опросив 1000 люей непременно укажет на то, что ты имел в виду Зеленского.
Блдь, какие же вы дурные !!!
 показать весь комментарий
 
ЦВК вже розпущена.. "За" проголосувало більше 300 депутатів.. "Проти" - ПЄС та Голос..
 показать весь комментарий
 
 
опзж в коалиции с зебилами - поздравляю
 показать весь комментарий
 
 
Ні ти все сплутав. В жОпозиції "Голосиситй ПЕС". То ж путін їм на допомогу.
 показать весь комментарий
 
Артурко, власть поменялась!, беги скорее к Слугам! и Беса прихвати!!!)))
 показать весь комментарий
 
 
слишком не зрелое общество, что бы власть без ограничений была во благо. Это развращает даже самых нравственных. оглянуться не успеете, будет эдакая аля Беларусь с патриотическими приправами для дотошных потребит
 показать весь комментарий
 
 
Второй вопрос - она ​​создается на семь лет, чтобы не влияли ни Верховные Рады, ни президенты, чтобы она работала профессионально. Сегодня этот принцип нарушен Источник: https://censor.net.ua/n3148231
--------------------------
Как видно не все считают что работала профи. Некоторые считают что там консервы от. утративших доверие избирателей, партий.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Порошенко

Новый представитель Петра Порошенко в Верховной Раде имеет дурную репутацию. Фамилия Герасимова очень скоро станет в один ряд с фамилиями других одиозных представителей окружения Петра Порошенко - Кононенко, Березенко и Грановского.Новым представителем Президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде стал народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов. Такое решение было обнародовано сегодня, 30 мая, на странице вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Решение это, учитывая репутацию Герасимова, прямо скажем, неоднозначное.Пока Герасимов пребывал в тени, о нем вспоминали не часто и в основном в связи с различными скандалами. Нардеп считался куратором (или как чаще говорят - «смотрящим») Донецкой области, и его деятельность до сих пор была сосредоточена в основном там. Однако нынешняя должность делает Артура Герасимова фигурой общегосударственного масштаба, что заставляет повнимательнее присмотреться к его персоне.Герасимов впервые получил известность в 2012 году, когда выдвинул свою кандидатуру в депутаты Верховной Рады на мажоритарном округе № 51 в Горловке. В этом городе Герасимов шел на выборы как представитель «команды Сергея Шахова» - одиозного предпринимателя из Стаханова Луганской области. Сергея Шахова называют выходцем из криминальных кругов, который в прошлом был известен в городе как «Кит» или «Валютчик».
Далее по ссылке выше
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
верная шавка юры енакиевского и уже потом пети барыги
 показать весь комментарий
 
 
Все мы помним 1918 и то что было через 15 лет.
 показать весь комментарий
 
 
То что узурпируют это ясно,а вот как будут использовать эту власть пока не понятно! Если новый цик слепят для референдума в котором недореспублики со своим языком армией и мусарами попробуют воткнуть в страну,это будет печально !
 показать весь комментарий
 
 
Ты написал примерно так-с меня стянули трусики, намазали вазелином, а что будет дальше непонятно. Подсказать?
 показать весь комментарий
 
 
Он отметил, что ЦИК должен быть профессиональным, равноудаленным от всех учреждением, где должны быть представители многих политических сил

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

Так чего он не назвал от каких партий действующий состав
 показать весь комментарий
 
 
Герасимову бы прочитать насколько избирается генпрокурор и какая процедура его смены. И вспомнить как его шоколадники её соблюдали.
 показать весь комментарий
 
 
енакуевские не читают, енакуевские нагибают "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 1944
 показать весь комментарий
 
у рошеновской шоблы забирают последние рычаги влияния, от этого на ИХ сайте слышны вопли и стоны, а воздух сильно испорчен!
 показать весь комментарий
 
 
А на что повлиял ЦВК своими рычагами? Вафлеры заигрались в гонки на велосипеде, взяли темп выше Януковича. Но то хоть понимал что делает, прошел трудный путь, а эти пистоны в зеленых трусиках не могут отличить кино от реальности.
 показать весь комментарий
 
Юля воспользовалась первой же возможностью продаться.
 показать весь комментарий
 
 
вы опоздали - юля давно продана и не на торгах.
пара тройка зеленой ботвы осталась - нада?
 показать весь комментарий
 
Если в Батькивщине Волинец, ставленник Ахметова,, то какие еще могут быть вопросы.
 показать весь комментарий
 
вже пів року як нема.. ти шо з лісу виповз? "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 3885
 показать весь комментарий
 
 
Никанор Босой Подивись біографію шута.Чи ти безграмотний?
 показать весь комментарий
 
 
дурачок .. то шо ти з лісу виповз ти не заперечуєш.. жид керував 5 років, а зараз лагідний єврєй.. навіть в Ізраїлі розрізняють жидів та євреїв.. але ж ти в лєсу живеш "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 7063
 показать весь комментарий
 
Интересно, когда будет первый иск по поводу нелигитимности как минимум парламента, а как максимум ************* если ЦИК действовала преступно и неправомочно?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Мародьор не сяде - грош ціна всій новій владі
 показать весь комментарий
 
 
За него можно обменять гораздо больше, чем за Цемоха,Он первый на обмен .
 показать весь комментарий
 
Скоро жиди і землю в українців заберуть.А українці будуть в цей час гризтися на форумі. "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 2489
 показать весь комментарий
 
 
Ну что поросята Зеля уже - Узурпатор, тиран, репрессии)) А до выборов клоун, шмаркля, зебил был "Відбувся ще один крок до повної узурпації влади в країні", - Герасимов про розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 550
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх