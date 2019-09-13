 "Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране", - Герасимов о роспуске ЦИК

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Парламент выполняет указания с другого здания. Состоялся еще один шаг к полной узурпации власти в стране. И этот шаг является первым на пути к созданию карманного ЦИК", - заявил Герасимов.
Он отметил, что ЦИК должен быть профессиональным, равноудаленным от всех учреждением, где должны быть представители многих политических сил.
"Второй вопрос - она создается на семь лет, чтобы не влияли ни Верховные Рады, ни президенты, чтобы она работала профессионально. Сегодня этот принцип нарушен. Следующий вопрос - когда мы сегодня обсуждали этот вопрос, не пригласили никого из ЦИК. Это было похоже на такую расправу. И, напоследок, хочу сказать, что мы были категорически против, общественность была против, экспертное сообщество, против были послы G7, против была "Опора". И, несмотря на это, сегодня это решение было продавлено через зал", - заявил Герасимов.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226170/
Зе білятка, ану по команді: гав гав гав! парашенка барига марадьор! гав, гав гав- бєня чесний бізнесмен! гав гав- Вова савсєм нє маріонєтка
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 (декларация ЗюЗи)
После 5-ти лет вседозволенности сидеть на галерке не очень комфортно.
Пусть критикуют, это их право.
Я сейчас делаю заявление в СБУ а ты, Бутусов, готовься. По решению суда выдать АйПи, этого мерзавца. Далее - дело техники отыскать эту мразь.
Чуйка такая у меня...
Редко обманывает...
Так, что пророк из тебя, как из Говна пуля.
А Зеленского таки повесят...
Бридко спостерігати як колись удаваний демократ скотився під Баригу.
Мабуть це він тоді в 2014 році фільмував Баригу на Бульдозері. Ще той ПіАрщик-заробітчанин.
Потом посмотришь кто из нас будет опущенцем в реале.
дебилы выбрали дебилов
бл идиот!!! ты откуда выполз?
Блдь, какие же вы дурные !!!
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Как видно не все считают что работала профи. Некоторые считают что там консервы от. утративших доверие избирателей, партий.
Новый представитель Петра Порошенко в Верховной Раде имеет дурную репутацию. Фамилия Герасимова очень скоро станет в один ряд с фамилиями других одиозных представителей окружения Петра Порошенко - Кононенко, Березенко и Грановского.Новым представителем Президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде стал народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов. Такое решение было обнародовано сегодня, 30 мая, на странице вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Решение это, учитывая репутацию Герасимова, прямо скажем, неоднозначное.Пока Герасимов пребывал в тени, о нем вспоминали не часто и в основном в связи с различными скандалами. Нардеп считался куратором (или как чаще говорят - «смотрящим») Донецкой области, и его деятельность до сих пор была сосредоточена в основном там. Однако нынешняя должность делает Артура Герасимова фигурой общегосударственного масштаба, что заставляет повнимательнее присмотреться к его персоне.Герасимов впервые получил известность в 2012 году, когда выдвинул свою кандидатуру в депутаты Верховной Рады на мажоритарном округе № 51 в Горловке. В этом городе Герасимов шел на выборы как представитель «команды Сергея Шахова» - одиозного предпринимателя из Стаханова Луганской области. Сергея Шахова называют выходцем из криминальных кругов, который в прошлом был известен в городе как «Кит» или «Валютчик».
Далее по ссылке выше
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Так чего он не назвал от каких партий действующий состав
пара тройка зеленой ботвы осталась - нада?