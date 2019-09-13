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 Оккупанты вопреки нормам международного гуманитарного права готовят детей к службе в вооруженных силах РФ, - прокуратура АРК

Государство-оккупант РФ продолжает нарушать на территории АР Крым нормы международного права, в частности, проводя среди детей мероприятия, направленные на пропаганду войны и вступление в армию РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Как отмечают в прокуратуре, это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура АР Крым зарегистрировала производства по заявлению ОО "Крымская правозащитная группа" по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На данный момент решается вопрос определения подследственности.

Подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях. Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, что непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ.

"Военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Государство-оккупант не имеет права ни милитаризировать обучение, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. Российская Федерация делает и то, и другое - поэтому прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения на оккупированном полуострове, как нарушение законов и обычаев войны", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

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Милитаризация обучения происходит на основе выданного 3 апреля 2015 г. представителями оккупационной власти приказа "О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию". Целью деятельности центра является организация и методическое обеспечение получения гражданами начальных знаний в области обороны, подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах, военно-патриотическое воспитание, что является нарушением запрета, предусмотренного ст. 51 Женевской Конвенции №4 "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148230
 
 
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А КУДА СМОТРИТ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО? А ОНО СТРОИТ СП2, ВОЗВРАЩАЕТ В ПАСЕ И .Т.Д. И Т.П. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО УМЕРЛО, ПУСТОЙ ПУК!
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ЗАРАЗ ЛАХТИНЦІ ПОЧАЛИ ХИТРОЖОПО ТУПИТИ !!!!
АЛЕ МИ ПОВИННІ ЗНАТИ, ЩО:
РУССКІЄ - ЦЕ ГРОМАДЯНИ РОССІІ,
А УКРАЇНЦІ, ЦЕ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ,
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЕТНІЧНЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ !!!
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Что тут такого? Жители Крыма являются гражданами РФ? В подавляющем большинстве. Любая страна проводит среди своих граждан, и первую очередь с несовершеннолетними, воспитатаельно - пропагандистскую работу. Украина в том числе.
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В цих дітей є батьки.
Якщо вони не проти - всі решта можуть "йти лісом".......
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