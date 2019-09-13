 Пусть все депутаты Рады примут закон об императивном мандате, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон и об императивном мандате. Пускай Верховная Рада принимает законы, закон регулирует работу депутатов. А не так, чтобы президент регулировал работу каждого депутата", - сказал он.

Попытка ввести императивный мандат привел к громкому скандалу внутри "Слуги народа". Суть его в том, что депутат при выходе или исключении из фракции, независимо от того, избирался он по партийному списку или мажоритарке, автоматически лишается мандата. Такой механизм позволит выдворять из Рады всех неугодных депутатов.

Сейчас фракция имеет право инициировать рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий только в случае самостоятельного выхода из фракции и только для "списочников".

Напомним, вчера председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроект №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию и также за прекращение членства во фракции, решили снять.