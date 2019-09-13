 Пусть все депутаты Рады примут закон об императивном мандате, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон и об императивном мандате. Пускай Верховная Рада принимает законы, закон регулирует работу депутатов. А не так, чтобы президент регулировал работу каждого депутата", - сказал он.
Попытка ввести императивный мандат привел к громкому скандалу внутри "Слуги народа". Суть его в том, что депутат при выходе или исключении из фракции, независимо от того, избирался он по партийному списку или мажоритарке, автоматически лишается мандата. Такой механизм позволит выдворять из Рады всех неугодных депутатов.
Сейчас фракция имеет право инициировать рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий только в случае самостоятельного выхода из фракции и только для "списочников".
Напомним, вчера председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроект №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию и также за прекращение членства во фракции, решили снять.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Баллотировался от Слуги народа, хоть по списку хоть по мажоритарке, пользовался популярностью этой полит.силы и ее электоральными симпатиями на выборах - будь добр пойти на три буквы если кидаешь эту полит.силу в Раде. Логично.
Ну а наказание кнопкодавов это вообще неоспоримый плюс.