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 Политика Украины
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Все про:ВР (23633) Зеленский (2796) мандат (316) кнопкодавство (29)

 Пусть все депутаты Рады примут закон об императивном мандате, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять закон об императивном мандате и санкциях за неперсональное голосование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон и об императивном мандате. Пускай Верховная Рада принимает законы, закон регулирует работу депутатов. А не так, чтобы президент регулировал работу каждого депутата", - сказал он.

Попытка ввести императивный мандат привел к громкому скандалу внутри "Слуги народа". Суть его в том, что депутат при выходе или исключении из фракции, независимо от того, избирался он по партийному списку или мажоритарке, автоматически лишается мандата. Такой механизм позволит выдворять из Рады всех неугодных депутатов.

Сейчас фракция имеет право инициировать рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий только в случае самостоятельного выхода из фракции и только для "списочников".

Напомним, вчера председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроект №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию и также за прекращение членства во фракции, решили снять.

Источник: https://censor.net.ua/n3148227
 
   
 Топ комментарии
 
І залишити одну кнопку зелену на столі депутата : "ЗА" Інші лишні, пережиток часів Пороха
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Чувак упорно движется к не ограниченной власти, а с ним и сам карабас-барабас.
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У ПЕСа можно смело оставить только красную - "ПРОТИВ". Пусть все депутат Рады примут закон об императивном мандате, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2621
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І залишити одну кнопку зелену на столі депутата : "ЗА" Інші лишні, пережиток часів Пороха
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У ПЕСа можно смело оставить только красную - "ПРОТИВ".
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Перейменувати кнопку "За" на кнопку "Зе"
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Чё оно наморозило?! " Пускай Верховная Рада принимает законы" - это чё за глюки? Снова облолбался?
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Чувак упорно движется к не ограниченной власти, а с ним и сам карабас-барабас.
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В обще то Зе императивный мандат, а точнее механизм отзыва депутата избирателями обещал ты, у людей которые наняли чиновника-депутата на работу должна быть возможность его уволить.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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слушай, не надо писать все, что популистский дурак перед выборами наобещал !
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Согласен контроль над властью должен быть исключительно у тех кто ее избрал.
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Цікаво, зелений розуміє що ці всі закони вийдуть йому боком при програші на наступних виборах?
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на наступных "выборах" на Майдане ему боком выйдет кое-что другое Нехай усі депутат Ради ухвалять закон про імперативний мандат, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7523
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Оппа! А это уже совсем не смешно, это типа не диктатура одного папы Бени?
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Правящая партия всегда голосует согласно воле нашего Народного Презедента!
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Чем плох закон, который наказывает тушек-перебежчиков лишением мандата?
Баллотировался от Слуги народа, хоть по списку хоть по мажоритарке, пользовался популярностью этой полит.силы и ее электоральными симпатиями на выборах - будь добр пойти на три буквы если кидаешь эту полит.силу в Раде. Логично.
Ну а наказание кнопкодавов это вообще неоспоримый плюс.
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а если политсила поменяла взгляды))) обещала одно а делает другое - шо тагда?
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Тогда тем более нужно добровольно складывать мандат и уходить из этой рады.
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Билять))) а давайте примем простой закон - оставить только копку "ЗА" зеленого цвета, а кто не будет ее жать - нах..й отбирать мандат
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пусть все депутаты по очереди повесятся. интересно, сделают?
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Давно пора, если пришел под лозуногм одной пратии, то нечего птом кидаиться в другую. Не согласен, уходи.
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