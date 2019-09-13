 Мы и сейчас не можем объявить войну РФ, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в эфире телеканала ATR, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.
Он напомнил, что Украина в своем пацифистском порыве в свое время отказалась от ядерного оружия, "поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ".
"Помните, даже в пропагандистском фильме о том, как захватили Крым, Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает, что мог применить ядерное оружие. В прямом эфире президент России говорит, что он готов был пойти на такие разрушительные шаги, чтобы реализовать свою агрессивную имперско-реваншистскую политику!"- подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что России нужен был не только Крым," им нужна была вся Украина, и именно поэтому шестой год подряд против нас идет война".
"Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, в частности, военный потенциал. Наступит время, когда у России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце его существования, и мы освободим не только Крым", - резюмировал Александр Турчинов.
Гадят по всему миру как раз таки русские свиньи. А Украина - оказывает растущее сопротивление в меру сил, освобождая свою землю.
Мой сын 34 года .....!
ПТН ПНХ!
Речі потрібно називати своїми іменами.
Это было почти по ВСЕМ сми, в том числе на ТВ, в том числе и зарубежных.
И было это в прямом эфире.
Турчинов не хочет что бы его судили за измену....
Помним его - "Не было с кем, предали все"...
А на самом деле не предали все и было с кем... - сидел спец.наз в самолетах и ждал команды на вылет, когда только захватывали крымский парламент..., и была возможность еще заблокировать крымскую переправу...
А потом брошенные воинские части в Крыму все ждали команд с Киева..., и хрен дождались...