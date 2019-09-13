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 Политика Украины
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Все про:Россия (73833) Турчинов (3176)

 Мы и сейчас не можем объявить войну РФ, - Турчинов

Как в 2014 году, так и сейчас, мы не можем объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал и захватила часть нашей территории.

Об этом сказал Александр Турчинов в эфире телеканала ATR, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.

Он напомнил, что Украина в своем пацифистском порыве в свое время отказалась от ядерного оружия, "поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ".

Читайте: Турчинов: Мировое сообщество признало Россию агрессором только после событий в Крыму

"Помните, даже в пропагандистском фильме о том, как захватили Крым, Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает, что мог применить ядерное оружие. В прямом эфире президент России говорит, что он готов был пойти на такие разрушительные шаги, чтобы реализовать свою агрессивную имперско-реваншистскую политику!"- подчеркнул Александр Турчинов, добавив, что России нужен был не только Крым," им нужна была вся Украина, и именно поэтому шестой год подряд против нас идет война".

"Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, в частности, военный потенциал. Наступит время, когда у России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце его существования, и мы освободим не только Крым", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148225
 
   
 Топ комментарии
 
Да ну брехня.Тут петины комментаторы уже мацкву взяли сидя на диванах и смотря сюжеты,как чьих то отцов,детей,мужей хоронят.
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конечно не можем. там же конфеты рошен на миллионы продаются
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понятно...
Турчинов не хочет что бы его судили за измену....
Помним его - "Не было с кем, предали все"...
А на самом деле не предали все и было с кем... - сидел спец.наз в самолетах и ждал команды на вылет, когда только захватывали крымский парламент..., и была возможность еще заблокировать крымскую переправу...
А потом брошенные воинские части в Крыму все ждали команд с Киева..., и хрен дождались...
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Совет форумчанПравила форума
 
Не нужно войну... Просто гадить им тихонько всюду и уродов каждый день "убирать", пока не останеться "удобрения с раши" на нашей земле... Чем больше убьют сепаров и рашистов, тем плодороднее будет там земля.
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Только давайте в определениями немного корректней.
Гадят по всему миру как раз таки русские свиньи. А Украина - оказывает растущее сопротивление в меру сил, освобождая свою землю.
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Да ну брехня.Тут петины комментаторы уже мацкву взяли сидя на диванах и смотря сюжеты,как чьих то отцов,детей,мужей хоронят.
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Может ты, х...ло на передовой? или тоже на диване?!!!
Мой сын 34 года .....!
ПТН ПНХ!
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конечно не можем. там же конфеты рошен на миллионы продаются
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Мне кажется два варианта.. либо его просто продали.. либо отдали без сопротивления в обмен на гарантии официального признания новой власти в Киеве и отказа от вторжения регулярных войск РФ на остальные украинские территории.
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Знает-знает, а молчит про то, как Крым сдавал..
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Так якого ви тоді трандите про якусь "війну" з Росією?!
Речі потрібно називати своїми іменами.
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Так они и называют- АТО и ООС.. а все остальное не официально для лохов говорится.
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А зебил как называет? Уже пора бы. Ах да - оно на поклон к х...лу.
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Причем тут ядерный потанциал?- Что он мелит? Применить ЯО против Украины для кацапов будет означать самим потом умирать от радиации я уже молчу про реакцию мира! ЯО кацапы могут приметь только если армия Китая до Москвы дойдет.
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Прочти еще раз. Речь идет о помощи НАТО Украине. Тогда бы могло случится то, о чем говорит Турчинов. Ну, или точнее, Путин.
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Да читал я этот опус.. есть где то найти видео или просто интервью )(уйла где он бы такое говорил что применит ЯО если НАТО в 2014м вмешалось за Крым ?! Турчинов это сам придумал ))
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Ты или еще ооочень молод, или не слышал.
Это было почти по ВСЕМ сми, в том числе на ТВ, в том числе и зарубежных.
И было это в прямом эфире.
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Ну так кацапы приучены молча умирать, а умирающим, как известно, плевать на реакцию мира.
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Бред! Будь это так они бы еще тогда в марте 2014г пошли через Брянск на Чернигов и Киев а через Псков на Прибалтику! Умирать они как раз особо и не горят желанием)) так на Донбассе умирают за них местные лохи которых они кинули поманив крымнашем.
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Им не надо было идти через Бранск на Ченигов и через Псков на Прибалтику. Они решили пойти на Крым и Донбасс. И не прошли до Киева потому что встретили достойное сопротивление.
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Через Донбасс на Киев???_))) девушка купите себе нормальный глобус)) граница Украины и РФ огромна! Видимо от наступления на Киев, Харьков и Херсон спасла стена Яценюка)))
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Вот и купите себе глобус. Граница огромная, но они решили пойти именно так, как пошли, а не иначе. Почему решили так, а не иначе, спросите у *****, может, ответит. Ми і зараз не можемо оголосити війну РФ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3210
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Япония в состоянии войны с рашей и ничо..живые!)))
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понятно...
Турчинов не хочет что бы его судили за измену....
Помним его - "Не было с кем, предали все"...
А на самом деле не предали все и было с кем... - сидел спец.наз в самолетах и ждал команды на вылет, когда только захватывали крымский парламент..., и была возможность еще заблокировать крымскую переправу...
А потом брошенные воинские части в Крыму все ждали команд с Киева..., и хрен дождались...
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а тем временем, китайцы на восточных рубежах расеюшки, начинают недовольствоваться покрошенным им в столовой батоном ))
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Эти все могут. А на цензоре героев сколько...Им бы все в войнушку поиграть.
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Зато смог сдать Крым,сцыкло лысое..
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А порохоботи кажуть що візьмуть хоть сьогодні... хто з них бреше?
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