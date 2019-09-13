EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2231  68
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2796) Крым (21856) деоккупация (369)

 Зеленский о деоккупации Крыма: Мы думаем над моделью: есть несколько форматов и идей

Президент Владимир Зеленский заявил о разработке модели возвращения временно оккупированного Крыма в состав Украины.

Об этом Зеленский сказал в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По поводу Крыма - сложная ситуация, я так думаю, поскольку у нас еще не было встречи в "нормандском формате", не было встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный, - президент Эстонии Кальюлайд

"Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-то использовал эти идеи.

"У меня есть важные встречи, я жду встречи с президентом США. Мы думаем над моделью, если можно - я на этом остановлюсь. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым и не только словами", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3148224
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да,стать южным федеральным округом и все само наладится
 показать весь комментарий
 
есть несколько идей

Каких идей? Обменять на Киевскую волость?
 показать весь комментарий
 
Поки один найреальніший варіант єднання.
Вступить в росію за кримом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
есть несколько идей

Каких идей? Обменять на Киевскую волость?
 показать весь комментарий
 
 
Ну да,стать южным федеральным округом и все само наладится
 показать весь комментарий
 
 
- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
 показать весь комментарий
 
 
Поки один найреальніший варіант єднання.
Вступить в росію за кримом.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А лучше фсего сидеть сутками на цензор и звиздеть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
як же тобі його закрити як ти в ньому шось тримаєш постійно
 показать весь комментарий
 
 
У вас в ***Америке полпятого утра! А ты уже 4 часа как строчишь. Спать не ложился? На работу не идти? трололо, зтк свой рот само!
 показать весь комментарий
 
 
работаю я - ну такая у меня работа....
нада ночь? - будет ночь.
другой раз и сам ночью сижу и контролирую,
а шо я такого там наваял, и сработает ли оно?
та с кем я говорю?
короче сегодня одна из таких ночей - пока все тип топ.
 показать весь комментарий
 
одинокий? хоть бы какого педика завёл для разнообразия.
 показать весь комментарий
 
вроде нет вчера был - жена он наверху спит
вроде все как было - не пугайте меня, а вы уже пошептали?
 показать весь комментарий
 
Ну да, ну да. В Украине и в Италии любой муж по вечерам зазывает жёнушку в кровать, и не отпускает её до утра! И сам не уходит.

Мо у вас иначе?
 показать весь комментарий
 
все так все так, но почему женушку нужно зазывать?
тут у меня небольшой клин...
 показать весь комментарий
 
Потому что это романтично и по-рыцарски.
 показать весь комментарий
 
Пару себе найти пытаешься? На фейсбуке в зегруппах поищи.
 показать весь комментарий
 
Не переживай, я в паре. Просто беседуем о жизни. Если ты не против, конечно.
 показать весь комментарий
 
я тебя не осуждаю,каминг аут на цензоре, смелый поступок.
 показать весь комментарий
 
значит включаем в общество RVP санитаркой зиной....
 показать весь комментарий
 
 
ой, триперный лугандон! Все уже поняли, что у тебя в придачу Alzheimer.
 показать весь комментарий
 
вы от ето серьезно сейчас или я не туда попал?
 показать весь комментарий
 
 
Смешная ты, но уже становишься опасной для общества😀
 показать весь комментарий
 
 
давай обозначим общество - ето хто кроме тебя?
 показать весь комментарий
 
 
а вообще не маловато ли общество у вас - ты да зина?
 показать весь комментарий
 
 
Соевые похожи на опарышей в сливной жиже - её затронь палкой, опарыши зашевелятся.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, что это будет сложный план с участием многих игроков, и рассказывать на каждом углу о нём мне стоит. Хорошо уже то, что кто-то над этим работает.
 показать весь комментарий
 
 
"Хорошо уже то, что кто-то над этим работает" - я даже знаю КТО.
Во всяком случае в Украине наких нет (ну кроме ... сами знаете).
 показать весь комментарий
 
 
а что там прогуливать ?

узурпацию власти ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так мыться надо Мы думаем над моделью: есть несколько форматов и идей, - Зеленский о деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1252
 показать весь комментарий
 
 
Ну спробуй, чи тобі на мило передати?
 показать весь комментарий
 
 
Мыло не поможет, каросином их надо..... и спичкой
 показать весь комментарий
 
избирателей вовы реально жаль...уже понимают потихоньку что аннушка разлила масло,но **** чувство стыда не даёт признатся что ..))))))
 показать весь комментарий
 
 
Они разлили масло, а упадем мы все.
 показать весь комментарий
 
 
Доки в них виникне, може у більшості українців щезнути.
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з останніх дій і офіційних виступів нової команди, воз'єднання з Кримом не так вже і довго чекати: просто приєднаємось до Росії, як казав покійний Доренко: "Областями. Никаких автономий".
 показать весь комментарий
 
 
Эти территории по всем международным законам принадлежат Украины и должны быть ей возвращены. А у всех жителей свободной Украины есть право выбора,где жить, никто им в этом препятствовать не будет. Хотят в рашку вопросов нет - чемодан-вокзал-Россия.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зато у Пети никаих идей небыло, только воровать умел.
 показать весь комментарий
 
Ми думаємо над моделлю: є кілька форматів та ідей, - Зеленський про деокупацію Криму - Цензор.НЕТ 5561"...дадим воду,снимем кордоны,отведем войска,снимем флаги,запретим украинский язык...и главное-перестанем стрелять!!!так победим..."
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Из порохоботов создать добробат "Армия мова,вира" и вперьодь!Ми думаємо над моделлю: є кілька форматів та ідей, - Зеленський про деокупацію Криму - Цензор.НЕТ 8011
 показать весь комментарий
 
если в его идеях участвует "разговор с пукином", то нафиг такие идеи
 показать весь комментарий
 
Человек,который фактически капитулировал и наплевал на пять лет борьбы,говорит об освобождении либо циник,либо еще хуже.
 показать весь комментарий
 
 
Я даже догадываюсь какие идеи у него могут быть.

Например дать воду и электричество. И скажет, что это большой шаг навстречу нашим людям там. А зебобики радостно поддакнут. Путин похвалит Вовочку, а запад снимет санкции с рашки
 показать весь комментарий
 
 
"Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов как поступить с оккупированным Крымом, прорабатывается несколько идей, но об этом говорить, еще рано", - добавил экс- клоун ...резидент капитулянт.
Рассматриваться три варианта .
1) жёсткая капитуляция Украины на милость своего кровавого врага оккупанта России, при этом Крым в составе Украины но Украина с Крымом как кацапская колония в составе России.
2) средне-умеренная - капитуляция, Крым с Донбассом в составе России а Украина союзное и полностью подчинённое России но якобы государство.
3) лёгкая постепенная капитуляция . Только Крым в составе России а российский Донбасс как независимое кацапское государство в составе Украины ..
Все три варианта будут вынесены на широкое обсуждение украинского народа, общественности и только тогда мы прислушиваясь к мнению народа выберим один из этих трёх вариантов, заявил ..резидент -капитулянт ЗЕбил....
 показать весь комментарий
 
 
ты удмурт? или просто свиносоевый шнырь?
 показать весь комментарий
 
ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве
Одесская бубличная артель "Московская баранка"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх