 Зеленский о деоккупации Крыма: Мы думаем над моделью: есть несколько форматов и идей

Об этом Зеленский сказал в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По поводу Крыма - сложная ситуация, я так думаю, поскольку у нас еще не было встречи в "нормандском формате", не было встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма", - заявил он.

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"Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-то использовал эти идеи.

"У меня есть важные встречи, я жду встречи с президентом США. Мы думаем над моделью, если можно - я на этом остановлюсь. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым и не только словами", - подчеркнул он.