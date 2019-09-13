 Мы думаем над моделью: есть несколько форматов и идей, - Зеленский о деоккупации Крыма

Об этом Зеленский сказал в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По поводу Крыма - сложная ситуация, я так думаю, поскольку у нас еще не было встречи в "нормандском формате", не было встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма", - заявил он.
"Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, еще рано", - добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-то использовал эти идеи.
"У меня есть важные встречи, я жду встречи с президентом США. Мы думаем над моделью, если можно - я на этом остановлюсь. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым и не только словами", - подчеркнул он.
Каких идей? Обменять на Киевскую волость?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
Вступить в росію за кримом.
нада ночь? - будет ночь.
другой раз и сам ночью сижу и контролирую,
а шо я такого там наваял, и сработает ли оно?
та с кем я говорю?
короче сегодня одна из таких ночей - пока все тип топ.
Во всяком случае в Украине наких нет (ну кроме ... сами знаете).
узурпацию власти ?
У Білорусії вже давно крутиться якась подібна тема. Якщо там все "зростеться" то може дійти і до України.
Хоча Україна не "однорідна" тому дійсно таке може статись з певними областями.