Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация в Болгарии с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова по-прежнему вызывает беспокойство. Здесь нельзя полностью исключать политическую подоплеку в духе антироссийской истерии, даже несмотря на прозвучавшие сегодня заявления премьера Бойко Борисова об отсутствии связи выдвинутых против Малинова обвинений в шпионаже с российско-болгарскими отношениями", - написал депутат вскоре после задержания.
"Обязательно будем разбираться в данной ситуации, следить за ее развитием и оказывать поддержку по всем возможным направлениям", - заверил Слуцкий.
Ранее сообщалось, что лидер болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов, которому Путин лично вручил орден, задержан по подозрению в шпионаже.
То на Берлін ідуть, то на Лондон, а потім дивуються, що їх вважають дегенератами і ворогами.
Про агресію в сусідніх країнах взагалі мовчу...
Уроди лаптєголові...
Можливо Лавруша правильно назвав касабів "де....ли бл....ть"