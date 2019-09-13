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Все про:Болгария (346) Госдума (979) Россия (73833) шпионаж (816)

 В Госдуме отреагировали на задержание в Болгарии русофила Малинова: "Не исключаем политическую подоплеку в духе антироссийской истерии"

Комитет Госдумы по международным делам будет разбираться в ситуации с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова в Болгарии, который обвиняется прокуратурой страны в шпионаже.

Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Болгарии с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова по-прежнему вызывает беспокойство. Здесь нельзя полностью исключать политическую подоплеку в духе антироссийской истерии, даже несмотря на прозвучавшие сегодня заявления премьера Бойко Борисова об отсутствии связи выдвинутых против Малинова обвинений в шпионаже с российско-болгарскими отношениями", - написал депутат вскоре после задержания.

"Обязательно будем разбираться в данной ситуации, следить за ее развитием и оказывать поддержку по всем возможным направлениям", - заверил Слуцкий.

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Ранее сообщалось, что лидер болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов, которому Путин лично вручил орден, задержан по подозрению в шпионаже.

В Госдуме отреагировали на задержание в Болгарии русофила Малинова: Не исключаем политическую подоплеку в духе антироссийской истерии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148223
 
 
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Рашизди самі всім погрожують.
То на Берлін ідуть, то на Лондон, а потім дивуються, що їх вважають дегенератами і ворогами.
Про агресію в сусідніх країнах взагалі мовчу...
Уроди лаптєголові...
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Світ поглинула істерія щодо касабів. І чому б????????
Можливо Лавруша правильно назвав касабів "де....ли бл....ть"
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В Болгарії така сама фігня як у нас, молодь про москалів чути не хоче, а старше покоління співає про "братушок", забувши як росія зрадила болгар в 1913 році.
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Этого рогатого только за название "русофилы" надо задерживать и вышвыривать с любой приличной страны пинком под скрепный зад
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дать скрєпнаму кацапу под зад ета почьотная абьязанасть міравова сааобщєства В Госдуме отреагировали на задержание в Болгарии русофила Малинова: "Не исключаем политическую подоплеку в духе антироссийской истерии" - Цензор.НЕТ 984
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"Те кто затевает вот это, вот это затевает это, вот это, это, с этой русофобией, я вам скажу - доиграетесь!" (С) "Повелители косметичек"
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