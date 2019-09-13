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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1452) Турчинов (3176)

 Турчинов: Мировое сообщество признало Россию агрессором только после событий в Крыму

Мировое сообщество признало Россию страной-агрессором только после событий в Крыму.

 Об этом сказал Александр Турчинов в эфире телеканала ATR, сообщили "Цензор.НЕТ" в его пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приглашение РФ в G7 станет мощным фактором поддержки российской агрессии, - Турчинов

По его словам, длительное время мировое сообщество пыталось дистанцироваться от происходящего на постсоветском пространстве и от того, какую роль в этих событиях играет Российская Федерация.

"Как накануне Второй мировой войны, так и сейчас, Европа и Штаты долгое время дистанцировались от ситуации на постсоветском пространстве. Если бы сразу начали реагировать на агрессивные действия России, возможно, и к 2014 году ситуация сложилась бы иначе", - сказал Александр Турчинов.

Он напомнил, что Россия ни за действия в Приднестровье, ни за действия в Северной Осетии, ни в Абхазии не была признана страной-агрессором. "Например, в Грузии, - отметил Александр Турчинов, - мировое сообщество признало, что виноваты обе стороны: стреляли и русские, и грузины ... И неважным оказалось для них, что россияне фактически дошли до Тбилиси".

"Вместе с тем, несмотря на все попытки РФ замаскировать свою прямую военную агрессию, впервые весь мир признал Россию страной-агрессором с последующим введением санкций", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148222
 
   
 Топ комментарии
 
В речи на День независимости Зеленский ни разу не упомянул Россию
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Такими темпами, и скоро во всех телевизорах будут рассказывать, что Украина напала на рашку, по приказу Турчинова.
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В речи на День независимости Зеленский ни разу не упомянул Россию
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Видимо, ПеПа упоминал постоянно с радостной улыбкой.
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И Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента.
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Такими темпами, и скоро во всех телевизорах будут рассказывать, что Украина напала на рашку, по приказу Турчинова.
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Ты такой же алкаш как и твой дед Турчинов: Світова спільнота визнала Росію агресором лише після подій у Криму - Цензор.НЕТ 2276 похмелиться тебе срочно нужно Турчинов: Світова спільнота визнала Росію агресором лише після подій у Криму - Цензор.НЕТ 9590
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ну так естественно, если использовать оружие запретили (турчинов один из). если министр обороны с загаженными портками в прямом эфире на телеканале командиру морпехов в керчи претензии предъявлял, что это он виноват.
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Пытаюсь разобраться в твоей логике уровня "овермайнд" , кацап . Почему в окупации чужой територии виноват Турчинов а не ***** со стадом твоих соплеменников ?
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Ну да и поэтому куча компаний гейропейских работает спокойно в срыму,а почитав срымские санкции,то вообще смешно становиться.Надо было в 2014 году работать,а теперь ваше место галёрка.
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01.05.19 (!) Жена Зеленского продает элитный пентхаус в оккупированном Крыму, купленный в 2013 году за половину рыночной стоимости,
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и это большое достижение Турчинова...
Если бы он не дал рашки оккупировать Крым, то ее до сих пор не считали бы агрессором...
Спасибо тебе Пастор...
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Ну вообще-то Пастор был единственным на заседании РНБО, кто голосовал за жесткое сопротивление в Крыму.
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спрятался за голосованием..., а имел право и должен был принять единоличное решение как гарант Конституции по защите территории государства...
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Зараз захід і наш Зе намагаються все переграти. Наче нічого не було.
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Пастору бы баллотироваться на следующих выборах
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