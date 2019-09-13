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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2796) Антимонопольный комитет (332) Терентьев (47)

 Мы перезапускаем Антимонопольный комитет с сохранением нынешнего его главы Терентьева, - Зеленский

Нынешний глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, сохранит эту должность.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на 16 конференции YES, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что монополия, рейдерство и контрабанда должны стать словами архаизмами в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": АМКУ так и не признал, что ДТЭК является монополистом и злоупотребляет своим влиянием, - Загребельская рассказала, в каких "антимонопольных муках" рождался "Роттердам+"

С момента президентских выборов Зеленский сменил четырех госуполномоченных АМКУ, в том числе назначил на должность первого замглавы комитета доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета им.Гетьмана Ирину Копайгору.

Еще одна должность госуполномоченного комитета вакантна в связи с назначением Светланы Панатиотиди замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Свои должности госуполномоченных АМКУ сохранили Мария Процишен и Нина Сидоренко, являющаяся также заместителем главы ведомства, которые были назначены на них чуть позже прихода в комитет Терентьева.

Напомним, 5 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч. 2 ст. 18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины". Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершение преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельской не было, утверждает сама экс-госуполномоченная.

Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3148221
 
 
 Топ комментарии
 
МВС теж так перезапустили, а що тут такого? сеча, як сеча.
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Мудро.)
В плохой конторе убрали замов, а их шефа оставили.
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Терентьев "наколядовал".... а Зеля принял гешефт.... ну ну Зеля нова эпоха дебилов ублюдков..маладца.....
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МВС теж так перезапустили, а що тут такого? сеча, як сеча.
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Новое литцо на страже старых схем!
Щас сто пудов отберут у фирташа облгазы, ахметки-теплогенерацию, уголь и металлургию, а коломойши-облэнерго...
Пустят лоукосты на рынок, подвинув МАУ...
Эх, заживем!
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я так і знав, шо завжди і усім крутять зами, а начальніка ніпрічом
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Он подчеркнул, что монополия, рейдерство и контрабанда должны стать словами архаизмами в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3148221

ага, прям просльозився Мы перезапускаем Антимонопольный комитет с сохранением нынешнего его главы Терентьева, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3863 відомі рейдери типу бєні і корбана стоять на чолі країни. заживьомс
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Ну с олигархами же поборолись, они теперь называются крупные бизнесмены) Так же и с монополией, рейдерством покончат...
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Посмотрим, как работает глава АМК - То есть за 4 года не увидели его работы, видать уволенные замы мешали... А теперь замов поменяли и он заработает?
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Это как? Уволят исполнителей, а начальников-дебилов оставят?
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Этот Терентьев который не видит монополии Ахметова.
Терентьев это человек бандюка монополиста Ахметова и лоббирует его интересы и монополии в Украине, а так же Терентьев лоббирует продвигает интересы России.
Вся "реформа" АМКУ во главе Терентьева направлена на выстраивании ручной и коррупционной вертикали.
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