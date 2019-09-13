 Мы перезапускаем Антимонопольный комитет с сохранением нынешнего его главы Терентьева, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на 16 конференции YES, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что монополия, рейдерство и контрабанда должны стать словами архаизмами в Украине.

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С момента президентских выборов Зеленский сменил четырех госуполномоченных АМКУ, в том числе назначил на должность первого замглавы комитета доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета им.Гетьмана Ирину Копайгору.

Еще одна должность госуполномоченного комитета вакантна в связи с назначением Светланы Панатиотиди замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Свои должности госуполномоченных АМКУ сохранили Мария Процишен и Нина Сидоренко, являющаяся также заместителем главы ведомства, которые были назначены на них чуть позже прихода в комитет Терентьева.

Напомним, 5 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч. 2 ст. 18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины". Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершение преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельской не было, утверждает сама экс-госуполномоченная.

Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.