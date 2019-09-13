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 Политика Украины
  2203  13
Все про:Днепропетровщина (1410) Кабмин (11184) Львовщина (1739) ОГА (1506) Донецкая область (4350)

 Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение главы Днепропетровской областной государственной администрации, а также заместителей глав Донецкой и Львовской облгосадминистраций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал проект указа президента о назначении Бондаренко Александра Викторовича главой Днепропетровской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Игоря Мороза первым заместителем главы Донецкой областной государственной администрации и Юрия Холода - заместителем главы Львовской областной государственной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Виталия Коваля главой Ривненской ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3148220
 
 
 Топ комментарии
 
надєюсь у ігаря валєріча согласовано Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА - Цензор.НЕТ 8720
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Еще один голый и босый с очень талантливой женой
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Всякое гивно сепарское в Днепр тулят.
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Всякое гивно сепарское в Днепр тулят.
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это вы на основе чего сделали такое умозаключение?
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В его декларации , поданной 9 сентября 2019 года как кандидата на должность губернатора Днепропетровщины, указано, что живет он в Харькове вместе с женой Региной Бондаренко, гражданкой Российской Федерации.
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ликвидировать!
есть райрады и облрады их выбрали люди, вот пускай и керуют..
они могут выполнять эти фунции - спокойно!
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Хех))
Имя жены: Бондаренко(Валліуліна) Регіна Фанісовна Громадянство Росія
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Александр Бондаренко - бизнесмен. Ему принадлежит 33,34% от общего капитала в компании Бі енд Бі Фудз, где он работает директором, и 100% в компаниях Сталі Бізнес Системи, ЛОК СТОК и Філд Маркетинг. Также он декларирует 108 000 грн зарплаты по основному месту работы. По совместительству он получил 96 000 грн. Доход от занятия предпринимательской деятельности составил 144 000 грн. Судя по всему бизнес идет не очень успешно. Если сложить все полученные Александром Бондаренко деньги, это все-равно будет меньше зарплаты его супруги - 660 000 грн. Где трудится супруга - не известно. На банковских счетах возможного будущего губернатора 165 500 грн, 59 200 евро и 66 000 долларов. Еще 50 000 долларов семья хранит наличными.
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Еще один голый и босый с очень талантливой женой
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А как же пердеж зелебобика о открытых конкурсах?
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