 Отстранять Геращенко от заседаний в Раде сейчас неуместно, есть дела поважнее, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.
"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.
По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов Слуги народа.
Напомним, 11 сентября народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".
Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.
Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".
12 сентября Регламентный комитет ВР 6 голосами из 11 рекомендовал лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.
а завтра, кто-нить с трибуны назовет Геращенку - ПСАМИ шоколадными..
разве это нормально?
Они такие - ЗЕльоные.........
"слуги" уже отработали заказ.
Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках".
https://censor.net.ua/news/3148049/reglamentnyyi_komitet_vr_predlagaet_lishit_geraschenko_uchastiya_v_5_plenarnyh_zasedaniyah_za_slova
Еще вчера для Арахамии это было Очень актуальным.
Вы, похоже, единственный кому об этом известно.
Наркоботы живут в придуманном мире...
Лайфхак от слуги народа...
Всрались зелені чоловічки )))))
сам подал в комитет претензию, сам инициировал и вот теперь "не время".....
день сурка - тупо забывают то что было вчера
...
2. Михаил Радуцкий, который предлагал засунуть "х.й в жопу"....... Аналогично.
3. Кнопкодавство от "СН" - это тоже зашло на ура, все улыбнулись, извинились и инцидент на этом был исчерпан.