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 Политика Украины
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Все про:ВР (23633) Геращенко Ирина (1436) Арахамия (57) Слуга народа (303)

 Отстранять Геращенко от заседаний в Раде сейчас неуместно, есть дела поважнее, - Арахамия

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.

По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов Слуги народа.

Напомним, 11 сентября народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

12 сентября Регламентный комитет ВР 6 голосами из 11 рекомендовал лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытка лишить Геращенко права участия в заседаниях ВР - это тенденция к свертыванию демократии, - Порошенко на встрече с главой ВКУ Гродом

Источник: https://censor.net.ua/n3148216
 
 
 Топ комментарии
 
а что, Геращенко назвала всю это шоблу зелеными ОБЕЗЬЯНАМИ? хотя есть все основания для этого
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Ахаха...
Всрались зелені чоловічки )))))
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Прикольные зепутанги.
сам подал в комитет претензию, сам инициировал и вот теперь "не время".....
день сурка - тупо забывают то что было вчера
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вот именно!
а завтра, кто-нить с трибуны назовет Геращенку - ПСАМИ шоколадными..
разве это нормально?
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ПСами они были, когда их зграя называлась Партия Солидарность. Теперь они ПЕСыки
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вы же как были малороскими шавками, так ими и остались
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а что, Геращенко назвала всю это шоблу зелеными ОБЕЗЬЯНАМИ? хотя есть все основания для этого
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Под дурака косишь? Хотя тебе косить не нужно.
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Если ты сам "недурак" назови состав преступления Геращенко. Для облегчения труда скажу: Jugend - молодёжь по немецки, зелёные человечки не содержат обсценной лексики.
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она конкретизировала, и сравнила с парашкинцами в Крыму, шо тебе еще нужно?
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точно, зачем мне это, если уже есть ты?
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Т.е. вам не нравится, что Ирина назвала зеслуг зелеными человечками, назвала так, как называл ваш презедент
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Если поднять всё болото квартала по отношению к политикам и Украине в целом, то это кодло в полном составе должно сидеть на шконке. Самое интересное, что Торчок обсирал всех и вся, а когда его поддёрнешь - злиться, бесится и долго помнит. Юморист говорите?
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Опа, ты жучка под новым ником "творишь" ))) ПЕС-Партия Еврейских Слуг? реальный облом!
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ЗЕльоные человечки сдулись.
Они такие - ЗЕльоные......... Відстороняти Геращенко від засідань у Раді зараз недоречно, є важливіші справи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7628
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Он вызвал возмущение "слуг". Хозяева, вас тоже будут слуги мочить, если вы вызовите у них неудовольствие своим поведением?
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Порохнявых предупредили, чтоб не зарывались.
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Пусть теперь затихарится где-то на своей галерке и не рыпается, вони от неё будет больше, чем пользы от тех 5-ти дней...
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Вот Вы сейчас на ЦН ведёте себя как Геращенко. Отстранять Геращенко от заседаний в Раде сейчас неуместно, есть дела поважнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 747
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Что ж ты , фраер, сдал назад? ))
"слуги" уже отработали заказ.

Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках".


https://censor.net.ua/news/3148049/reglamentnyyi_komitet_vr_predlagaet_lishit_geraschenko_uchastiya_v_5_plenarnyh_zasedaniyah_za_slova
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Видимо, что-то случилось... )


Еще вчера для Арахамии это было Очень актуальным.





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ПЕСыки, потупив глаза, попросили прощения.
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Ну да, интересно увидеть и услышать.
Вы, похоже, единственный кому об этом известно.
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Наркоботы живут в придуманном мире, где Геращенко извинилась перед зелёными инфузориями. Не выковыривайте их оттуда. Могут не выжить...
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Как обосраться и не подать виду...
Лайфхак от слуги народа...

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Тяжело ************* слышать правду, да ещё от женщины.
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Ахаха...
Всрались зелені чоловічки )))))
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Прикольные зепутанги.
сам подал в комитет претензию, сам инициировал и вот теперь "не время".....
день сурка - тупо забывают то что было вчера
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Арахнид включил заднюю! А как стучал, как стучал!
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1. Нардеп Бужанский от "слуги народа" назвал журналистку "Нового Времени" тупой овцой - это нормально зашло всем на слух? Арахамия и Разумков наказали Бужанского? Реакции с их стороны - ноль. Не было даже извинений со стороны руководства "СН".

2. Михаил Радуцкий, который предлагал засунуть "х.й в жопу"....... Аналогично.
3. Кнопкодавство от "СН" - это тоже зашло на ура, все улыбнулись, извинились и инцидент на этом был исчерпан.
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Если она назовет вас гандоном,это даже не так обидно как название зелёным человеческом. Обтекайте. Ну и правильно,если молчать в полости рта завоняет. Мелите чушь,безответственные,бездоказательные спитчи провозглашенные. Уроды,когда за свои слова отвечать станете?
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Что Зеко!*****, что зеленые человечки, один хер
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