 Президент Финляндии об отношениях с РФ: "Если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.
"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - сказал он.
Президент Финляндии как пример диалога с Россией привел недавний обмен удерживаемыми между Россией и Украины, о котором смогли договориться президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.
"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - пояснил Ниинистё.
а все інше - від лукавого та Штанмайєра
- Пятьдесят оттенков серого.
Там суцільна чорнота.
Знакомая "риторика": "раз не 3,14дорас", "на пол-шишечки не считается", "расслабься и постарайся получить удовольствие" и проч..
А что были реальные санкции? ***** одна. От против Ирана/Ирака да - эмбарго на экспорт энергоносителей, а против Кацапии - понты одни. Забыли гордые финны про 39/40 год. Уже всех на диалог с лапотными недофашиками и их подонком царем потянуло...
Кордони в Європі перекроєно військовим способом, дятле!
Словоблуд чортів. Як ви вже заграли своїми виляннями хвостом.
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фіни, як і вся інша міжнародна спільнота, просто тримають ніс за вітром. Він про це відкрито висловився: якщо Україна замирюється з агресором, знаходить можливості та бажання до компромісу, то чому фіни чи ще хтось у світі повинні залишатися до кацапщини у непримиренній опозициії. А як інакше ви думали. Ось він і каже і наводить приклад, що "президенти України і кацапщини змогли домовитися". Він це розцінює як сигнал до владнання протиріччь з кацами. Тобто ще вчора здавалися неможливими якісь домовленності Порошенка з ******, і світ був в опозиції до кацапщини, а ось ситуація змінилися, - прийшов новий президент і домовився з ******. Тобто виявляється це можливо! І не таке вже все чорне у відносиних з кацапщиною. Тому інші країни на це дивляться і поводяться відповідно, корегують свою зовнішню політику.
Ниче,скоро начнутся вопли,что Финляндия "неправильно" вышла из расцейской империи И опять простым работягам прийдется брать винтовки и отстреливать козломордых.
Фінляндиза́ція (також Фінляндський синдром фр. Le Syndrome Finlandais) - значні обмеження державної самостійності, які велика держава накладає на свого більш слабкого сусіда. Процес або стан примушення значною мірою орієнтуватися на інтереси сусідньої більш могутньої держави (наприклад, вимушений нейтралітет) і меншою мірою внутрішньої політики країни. Назва походить від характеру відносин між Фінляндією та СРСР після другої світової війни, протягом 1944-1989 років.