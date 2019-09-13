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 Политика Украины
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Все про:санкции (7465) Финляндия (340) Ниинисте (11)

 Президент Финляндии об отношениях с РФ: "Если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал"

Президент Финляндии Саули Ниинистё убежден, что необходимо выстраивать диалог с Россией, а не рассуждать только с позиции "черное/белое".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и они должны будут отступить, а этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем... если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы теряете деньги, а мы теряем людей", - Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против РФ

Президент Финляндии как пример диалога с Россией привел недавний обмен удерживаемыми между Россией и Украины, о котором смогли договориться президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - пояснил Ниинистё.

Источник: https://censor.net.ua/n3148214
 
   
 Топ комментарии
 
Є правда и брехня.

а все інше - від лукавого та Штанмайєра
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Помилка всіх це те що ви бачили в росії лмше біле.
Там суцільна чорнота.
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если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал

Знакомая "риторика": "раз не 3,14дорас", "на пол-шишечки не считается", "расслабься и постарайся получить удовольствие" и проч..
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Є правда и брехня.

а все інше - від лукавого та Штанмайєра
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...Если мы будем мыслить только черное или белое...

- Пятьдесят оттенков серого.
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Хотел бы я слышать его соотечественников в 1939-1940 годах .
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После эмбарго и отключения Свифта гигнулась бы, но вам же проще подторговывать, не вашу же территорию оккупировали.
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Но ведь и Украина подторговывает, хотя ее территорию оккупировали. Хватит уже в чужих глазах соринки замечать.
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Украина не выражает лицемерных слов сочувствия тем странам, которые от рашки пострадали хотя бы.
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Помилка всіх це те що ви бачили в росії лмше біле.
Там суцільна чорнота.
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Спитати б його про Фінську народну республіку 1941 року, там не все так однозначно, чи однозначно ?
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правильно сказал тип, чего вы? с паРашей мыслить нужно только черное, никакого черного и белого.
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если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал

Знакомая "риторика": "раз не 3,14дорас", "на пол-шишечки не считается", "расслабься и постарайся получить удовольствие" и проч..
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Россия через день подвигает грузинскую границу, а они о черно-белом. Им все "божья роса".
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тепер ясно що процес зливу україни інтенсивно пішов, особливо зі зміною влади в україни. бо 73% дивовижним чином усталі ат вайни будучи непричетними(в основній масі), та захотіли мірітса з расієй і пєрєстать стрєлять, бо настав час бабло робити. а крим, киримли, донбас- как то потом разберьомся
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Звичайно, що економіка Росії не зруйнується, бо насправді ніяких санкцій немає, про що пороховаті постійно кажуть.
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Очередной ************ продажный, генетический братан чухонцам.
А что были реальные санкции? ***** одна. От против Ирана/Ирака да - эмбарго на экспорт энергоносителей, а против Кацапии - понты одни. Забыли гордые финны про 39/40 год. Уже всех на диалог с лапотными недофашиками и их подонком царем потянуло...
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За матрьошками та газом прогавили агресію і вбивства
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А зараз - це ще не "провал", правильно?
Кордони в Європі перекроєно військовим способом, дятле!
Словоблуд чортів. Як ви вже заграли своїми виляннями хвостом.
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Президент Финляндии как пример диалога с Россией привел недавний обмен удерживаемыми между Россией и Украины, о котором смогли договориться президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.Источник: https://censor.net.ua/n3148214

...............
фіни, як і вся інша міжнародна спільнота, просто тримають ніс за вітром. Він про це відкрито висловився: якщо Україна замирюється з агресором, знаходить можливості та бажання до компромісу, то чому фіни чи ще хтось у світі повинні залишатися до кацапщини у непримиренній опозициії. А як інакше ви думали. Ось він і каже і наводить приклад, що "президенти України і кацапщини змогли домовитися". Він це розцінює як сигнал до владнання протиріччь з кацами. Тобто ще вчора здавалися неможливими якісь домовленності Порошенка з ******, і світ був в опозиції до кацапщини, а ось ситуація змінилися, - прийшов новий президент і домовився з ******. Тобто виявляється це можливо! І не таке вже все чорне у відносиних з кацапщиною. Тому інші країни на це дивляться і поводяться відповідно, корегують свою зовнішню політику.
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Слыш,вы сцук заедостали своим а че,а нихто. Значится как ядерное оружие отдать - так это всем на пользу,укрепления всеобщего мира. А потом все ипала в сторону и ничего не вижу? Ну точно как в середине 30-х Напомнить,чем все закончилось ?
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своїм кацапським "слиш" та матом йди на путіна звідси
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Схлопни пасть вонючую рогуль. Ты сцук в Германии,защитнег и потриот? А я в Северодлонецке
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От дебил. Де он там белое увидел?
Ниче,скоро начнутся вопли,что Финляндия "неправильно" вышла из расцейской империи И опять простым работягам прийдется брать винтовки и отстреливать козломордых.
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Думаю, после Украины наступит черед Финляндии. Литву Кремль оставит напоследок.
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Чтоб заставить Россию прекратить войну и вернуть Крым, санкции должны были касаться экспорта газа и нефти из этой страны, а не того фейка который вы гнилой запад называете санкциями, это очевидный для всех фуфел))) который не работает, санкции это когда Россия перестанет получать от вас бабло, чтоб убивать нас, грузинов, сирийцев..., вот это будет назваться санкциями...
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Реликт Империи Кремля - приїхало свій до свого про свое... До маленького релікту Совдепії з надією врятувати кремлівсбеого царя ... будемо спостерігати, як нащ БУДЕ між ркапельками здавати Україну ???
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