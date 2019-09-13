EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  739  11
Все про:ВР (23633) декларация (1095) НАПК (734)

 Четыре чиновника, среди которых советник Разумкова, не подали декларации, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило признаки умышленной неподачи деклараций 4-мя лицами, среди которых советник Председателя Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки умышленной неподачи деклараций 4-мя лицами. Субъектам декларирования было сообщено о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди лиц, нарушивших требования закона, советник Председателя Верховной Рады Украины и депутат Княжицкого сельсовета Броварского района Киевской области VII созыва, которые не подали ежегодные декларации 2015 и 2018 года соответственно. НАПК обещает сообщит в НАБУ и Нацполицию.

Также не подали ежегодные декларации 2 бывших работника территориальных управлений патрульной полиции. Соответствующие обоснованные выводы будут направлены в органы прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-директор "Львовского бронетанкового завода" не задекларировал квартиру в Вене и компанию в Белизе, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3148211
 
 
 Топ комментарии
 
Чтобы проводить реформы и говорить о искоренении коррупции сторонники Зеленского сами должны быть кристально чистыми. А иначе это не борьба с коррупцией, а передел влияния, доходов и узурпация власти.
 показать весь комментарий
 
ну да, то ж не советник Пороха, а советник друга бубачки. Ему все можно, да?)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да, то ж не советник Пороха, а советник друга бубачки. Ему все можно, да?)
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы проводить реформы и говорить о искоренении коррупции сторонники Зеленского сами должны быть кристально чистыми. А иначе это не борьба с коррупцией, а передел влияния, доходов и узурпация власти.
 показать весь комментарий
 
 
Четыре чиновника, среди которых советник Разумкова, не подали декларации /Барыгу как ни назови барыгой останется. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто ломбард находится возле зала с игровыми автоматами Сданное имущество редко выкупают у ломбарда обратно.
 показать весь комментарий
 
У Разумкова есть советники? Вот это жирно.
 показать весь комментарий
 
"У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх