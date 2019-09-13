EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  397  19
Все про:Зеленский (2796) США (15324) Трамп (2370)

 У нас прекрасные отношения с США, что подтверждает и увеличение помощи Украине в сфере безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что у нового украинского руководство установились хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, отвечая на вопросы модератора об отношениях новой власти Украины и администрации США на первой сессии Форума YES в пятницу.

"У нас прекрасные отношения со США, потому что теперь вместо запланированных $250 млн (помощи США Украине в сфере безопасности. - Ред.) у нас будет $140 млн и $250 млн", - сказал он.

Зеленский уверен, что отношения между Украиной и США идут в очень правильном направлении.

Президент Украины отметил, что с президентом США Дональдом Трампом у него было несколько разговоров и "в целом пока всё очень хорошо".

"Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом будет в ближайшее время, в сентябре, - Зеленский

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс поддержали решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности, сообщили в украинском посольстве в США.

В частности, политика безопасности предусматривает помощь в $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", $115 млн в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - $391,5 млн.

"Такая политика безопасности поддержки Соединенными Штатами народа Украины в борьбе с российской агрессией является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности", – подчеркнули в украинском посольстве.

5 сентября сенатор Рон Джонсон сообщил, что если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3148210
 
 
 Топ комментарии
 
Я со страхом думаю о том что будет черезх пять лет. Согласится ли Владимир Александрович продолжить свой нелегкий труд?
Обязан остаться! Слишком много на кон поставлено, слишком накалена обстановка в мире. Уйдет Владимир Александрович и нас сомнут орды с запоребрика.
Хотя бы тридцать лет еще мирного развития, чтобы наверняка. Не отпустим , Владимир Александрович!
 показать весь комментарий
 
Ну это же конечно заслуга зельки! Его богдан в сэн-тропэ усьо порешал! Ну, а Климкин не при делах. На него дело срочно завести надо.)
 показать весь комментарий
 
А как там Джавелины, которые барИга и Ко упрятали на склады? Сонэчко наше Народное, ЛадимрЛександрыч, уже передал их на передовую?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ОтЭтА слив Украины! Да такого никогда не было... Хотим как при мародёре! Верните нам мародёра-а-а-а!
 показать весь комментарий
 
 
Я со страхом думаю о том что будет черезх пять лет. Согласится ли Владимир Александрович продолжить свой нелегкий труд?
Обязан остаться! Слишком много на кон поставлено, слишком накалена обстановка в мире. Уйдет Владимир Александрович и нас сомнут орды с запоребрика.
Хотя бы тридцать лет еще мирного развития, чтобы наверняка. Не отпустим , Владимир Александрович!
 показать весь комментарий
 
 
30лет мало. Нашему Народному Сонэчку нужно обеспечить как минимум лет 50-60, чтоб успел реализовать все народные инихиативы и вывести Украину в топ-5 экономических лидеров Млечного пути. Удачи, здоровья, сил и благополучия Вам, Владимир Александрович. Мы, МУДРЫЙ НАРОД УКРАИНЫ, Ваш надёжный тыл!
 показать весь комментарий
 
 
Да не должен. Я голосовал за Зелю, но было сказано, что только один срок. А слово держать нужно.
 показать весь комментарий
 
Три добровольческих батальона Шмаркля только что разогнал. Вы что-ли сепарские сцуки защищать Украину от кацапья будете?
 показать весь комментарий
 
 
а Болтона почему попёрли после его встречи с ******** ?
 показать весь комментарий
 
 
Наверное потому, что военную помощь Украине разблокировали,не?
 показать весь комментарий
 
а связь какая между этими событиями ?
 показать весь комментарий
 
 
Болтона поперли, потому что он не нарешал дело Байдена. Напомню сейчас Трамп совсем на волос отстает от Байдена по опросам. И от нас с вами, и это приятно осознавать, зависит его политическая судьба сейчас.
 показать весь комментарий
 
Ну это же конечно заслуга зельки! Его богдан в сэн-тропэ усьо порешал! Ну, а Климкин не при делах. На него дело срочно завести надо.)
 показать весь комментарий
 
 
Врать, воровать, нарушать законы, присваивать чужие заслуги! А вы думали ,что зеко-манде лехко?! Хрипят, таращат глазки от напруги, а из последних сил тащат на себе ношу государственную! Папо Саша приказал зарплату повысить. За копейки же надрываются чюваки. Это ж не то шо на корпорате за 100000 , да безналогово, свою страну обгаживать.
 показать весь комментарий
 
 
завершатель, - все согласовано, рыжий цем от нашего победителя всего и всех,
тебе обеспечен.... - 15 мин.
 показать весь комментарий
 
 
А как там Джавелины, которые барИга и Ко упрятали на склады? Сонэчко наше Народное, ЛадимрЛександрыч, уже передал их на передовую?
 показать весь комментарий
 
 
Трамп не сломил Зелю, хотя и включил блеф с 250 миллионами. А по факту даже заплатил на 100 лямов больше. И дал пинок ногой Болтону, который должен был нарешать, но не нарешал. Потому что сейчас только от Украины зависит, станет ли Трамп снова презом, или нет.
 показать весь комментарий
 
Поздравлял с какими то победами. Я сам хз с какими, но поздравлял 😁
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх