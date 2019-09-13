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 Политика Украины
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 Зеленский ждет нового разведения сил на Донбассе и встречи в нормандском формате: "Тянуть некуда"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на принятие решений о дальнейшем разведении сил в Петровском и Золотом на Донбассе в ближайшие недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сообщил во время выступления на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Что касается разведения войск - тоже очень чувствительная тема. Мы развели войска в Станице Луганской, там нет стрельбы, там начали строить мост. Это с гуманитарной точки зрения очень правильно. Следующий этап у нас - Петровское и Золотое, надеюсь, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе, не хочу там абхазского или приднестровского сценария, - Зеленский

Зеленский также заявил, что ждет встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате" до конца сентября. "Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята", - указал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3148209
 
   
 Топ комментарии
 
Какой украинский город он сдаст следующим?
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Тянуть некуда, а спешить куда? Побыстрее сдать еще территорию и снять украинские флаги чтобы не раздражать кацапов как в Станице Луганской?
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Какой украинский город он сдаст следующим?
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У Владимира Александровича в детстве кличка "Патриот" была, гимн знал с шести лет и любил исполнить под аплодисменты одноклассников и взрослых.
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"Патриот" в Юрмале перед кацапской публикой под аплодисменты сравнивал Украину с порноактрисой
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Ну так зеленая шмаркля всегда была ублюдком и предателем Украины
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Так тоді ж СССР був !!! В Кривім Розі в 1973 році на мене казали "бандерівець" за укр. мову
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вот теперь вы должны были понять, какой гимн он знал и патриотом чего он был.
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Все по середине Днепра. Правда, ЗелеСосы 😠
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До левого Берега Днепра... Ну а там и Херсон с Николаевом и Одессой. Что бы до ПМР на танках без задержек.
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не Львов, не Гданьск, не Мюнхен не придел. ПОРА УЖЕ ВКЛЮЧИТ СВОИ КОТЕЛКИ. Ху№ло остановится там, где его останавливают, а не договариваются.
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Ну да,в Станице украинские флаги уже сняли,теперь очередь Петровского и Золотого.
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в первой версии названия заметки было "Донбассия" ))
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Конечно некуда тянуть, вдруг в США президент сменится, ***** это никак нельзя.
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та тебя еще "тянуть и тянуть". будут все, кому не лень - не скромничай про "некуда".
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Тянуть некуда, а спешить куда? Побыстрее сдать еще территорию и снять украинские флаги чтобы не раздражать кацапов как в Станице Луганской?
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там мост точно начали строить? несколько другие новости были
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Точно. "Тянуть больше некуда", пуйло подгоняет.

Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3147856/ukrainskie_stroiteli_nachali_remont_razrushennogo_mosta_v_stanitse_luganskoyi_video
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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Предлагаю назвать нашего всенародного лидера,нашего величайшего президента Владимиром Зелёное Солнышко(Красное в истории нашего народа уже было,а Жёлтым или Синим назвать - лидер ещё не дошел до нужной кондиции).
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"Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята", - указал президент. А почему гибнут наши ребята а не кацапские боевики? Может потому что ты запретил нашим стрелять. Ето твоя стратегия уничтожить побольше наших ребят чтобы был повод пойти на условия *****?
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Гидрант направил свой светлый взор на что-то такое, что его повергло в уныние. С тех пор уныние его не покидает.
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Тоесть Зеленский признает что перемирие которое он заключил с ****** и перестал стрелять не прекратило каждый день убийства наших ребят. Так может уже хватит прыгать на граблях и перестать с ****** договариваться?
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Это не доллар падает...... - Это цены растут....
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Ну, до Дніпра ще далеко - відводь, відводь Зелепузик.
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Хоть что-то скажет о гибнущих КАЖДЫЙ ДЕНЬ от пуль кацапских снайперов наших воинах? Счет уже на десятки за время "перемирия". Раненные - тоже практически не жильцы, очень тяжелые. Донбасс - уже тиром стал для тренировок чухонских снайперов! ТИШИНА!
Какое, блд, разведение? Дайте кто-нибудь презику очки...
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Так развести войска на расстояние полета снайперской пули и делов?
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А где это орки хоть на сколько нибудь "развелись"?
А потом - на расстояние полета чего?
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В 2014м войска уже были разведены после Минских .. потом *серую зону* вновь позанимали .. реально ситуацию могут спасти только миротворческие войска ООН иначе толку не будет.
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Миротворці потрібні на кордоні з рашкою.
Це одразу вирішить всі наші проблеми.
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Лучше тогда вообще за Урал - вот только это не реализуемый сценарий.. для РФ поставить миротворцев на свою границу автоматически означает признать себя стороной конфликта.
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А что толку разводить силы если не ставить при этом между разведенными миротворцев ООН? *серую зону* что занять проблема?
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Зеленскому надо исходить из того факта,что Россия на обозримое будущее вообще не заинтересована, в каком -то развитии Украины,я не говорю даже о процветании, и она будет делать все возможное,чтобы нанести государству Украина,как можно больший ущерб самыми различными средствами,в том числе и военными. Об этом они вообще не скрывают и открыто говорят почти ежедневно по своему ТВ. Это же относится и к тем,кто остался на оккупированных территориях. Ну не заинтересована Россия в том,чтобы украинцы жили лучше,чем в России, а многие там хотят даже,чтобы мы вообще не жили.
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Разведение войск это что?
Если за лугандонию воюют сепары, бандиты и отпускники то это не войска. На них термин военнослужащий не распространяется.
Если это армия мордора, то хорошее разведение сил. Украинская армия оставляет свою землю, превращая ее в "серую зону", а что теряют оккупанты? НИЧЕГО
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Разводи, Зеленый! Только помни, что говорят кремлевские пропа-антоны. И они не шутят...
Зеленський чекає нового розведення сил на Донбасі і зустрічі в нормандському форматі: "Тягнути нікуди" - Цензор.НЕТ 6213
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Россия с 2014г. потеряла полтриллиона дол., 5 лет экономика топчется на одном месте. Еще 5 лет санкций и Россия превратится во второстепенную державу, без даже маленькой возможности догнать развитые страны в обозримом будущем и они это очень хорошо понимают. Хорошо бы,чтобы это понимало и украинское руководство.
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Тобто ми відходимо. Це Зеля називає розведенням ? Капітулянт дрібний.
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обоюдное разведение сил.. нет никакой капитуляции.
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Ви про що ?
Сєпари вийшли за порєбрік ?
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Не ушли и не прошли.. два варианта- либо договариваться как прекратить огонь и смерти либо еще долго долго получать каждый день убитых и искалеченных.
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Так навіщо тогді взагалі воювати та мати армію? Капітулюємо перед Московою, зате все будуть живі. Як писав Шевченко "славних прадідів великих онуки погані".
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Разводами войск Россия разводит нас и прежде всего глупое украинское руководство, над которым уже вся Европа смеется, а нам,украинцам, не до смеха.
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Руководство України не дурне, воно свідомо працює на Москву, це вже очевидно.
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Що жт він просто ждьот? Треба ***** зателефонувати, сльозу пустити, на колінця впасти, нагадати йому, що в нього теж діти є. Вперед, зєбобіки.
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А старое разведение не устраивает? Есть же буферная серая зона!!!! новое разведение сил это когда наши оставят за годы выученные, пристреленные, укрепленные и выгодные позиции отойдя назад на мало знакомые без инфраструктуры а орки и шагу назад не сделают, а может и на наши старые перейдут. Вот она, цена, зебилята... Раньше при "мародёре" мы радовались каждому новому взятому блиндажу и новостям о том, что очередные 100-500 метров вперед продвинулись........... радовались передаче и разработке новой техники... радовались поддержкой всего мира и как все сажают путина на бутылку..... Сейчас на бутылку присаживаемся мы, причем всё глубже и глубже...

нет слов.
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Час грає на користь України, тому дійсно, для РФ "тянуть некуда" - її економіка потерпає від санкцій, у Криму з водою катастрофа, а бажающих воювати в ОРДЛО стає все менше. Комусь ще не очевидно, що цей клоун діє в інтересах Москвы?
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