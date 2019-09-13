 Зеленский ждет нового разведения сил на Донбассе и встречи в нормандском формате: "Тянуть некуда"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он сообщил во время выступления на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.
"Что касается разведения войск - тоже очень чувствительная тема. Мы развели войска в Станице Луганской, там нет стрельбы, там начали строить мост. Это с гуманитарной точки зрения очень правильно. Следующий этап у нас - Петровское и Золотое, надеюсь, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели", - добавил глава государства.
Зеленский также заявил, что ждет встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате" до конца сентября. "Тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши ребята", - указал президент.
Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/3147856/ukrainskie_stroiteli_nachali_remont_razrushennogo_mosta_v_stanitse_luganskoyi_video
Какое, блд, разведение? Дайте кто-нибудь презику очки...
А потом - на расстояние полета чего?
Це одразу вирішить всі наші проблеми.
Если за лугандонию воюют сепары, бандиты и отпускники то это не войска. На них термин военнослужащий не распространяется.
Если это армия мордора, то хорошее разведение сил. Украинская армия оставляет свою землю, превращая ее в "серую зону", а что теряют оккупанты? НИЧЕГО
Сєпари вийшли за порєбрік ?
нет слов.