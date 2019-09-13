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 Политика Украины
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Все про:ВР (23633) роспуск (213) ЦИК (3310) Арахамия (57)

 В первой половине дня Рада рассмотрит представление Зеленского на увольнение членов ЦИК, - Арахамия

Верховная Рада рассмотрит представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии в первой половине пятницы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил  лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Скоро… сегодня в первой половине дня", - сказал Арахамия журналистам.

Напомним, накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если пропустить мат, то реакции Зеленского на "кнопкодавство" нардепов от "СН" не было, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3148207
 
 
 Топ комментарии
 
Расскажи, какой референдум вы готовите. Вхождение в РФ на правах новомалоросского федерального округа ?
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Последние выборы были проведены честно, без подкупов избирателей, фальсификаций и прочих нарушений. Тогда почему нужно менять ЦИК? - Именно, поэтому!
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Величайший день в Новой Истории Украины! Отдельное спасибо хочется сказать Владимиру Александровичу и его команде! Невольно возникает гордость за украинскую нацию. Все, на что Лукашенко понадобилось пять лет, наш Народный Президент смог сделать за четыре месяца.
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Расскажи, какой референдум вы готовите. Вхождение в РФ на правах новомалоросского федерального округа ?
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именно так - полностью согласен - аж не верится - но факт
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Гнати поросяче кодло сцяними трусами самого Поросєнко))
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ЗЕбилушка,у тебя "ватный пердимонокль" и истерика.
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это называется - стремление к абсолютной власти - зебилы напомните мне - а это при этом ЦИКе зеля победил и слуги то же ? - где логика ?
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Рано или поздно,это "затягивание" рванёт и разбросает "лисапедна-самакатных" ЗЕбилов-по фонарным столбам.
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Не факт. Население очень инертно, и не интересуется ничем кроме содержимого холодильника и весёлых картинок в телевизоре.
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Зачем ЦИК роспускать сейчас ? Выборы прошли,другие не скоро(если только Зе за выборы Донбасс как хочет пуйло и хочет оставить российкие войска постоянно,которые будут блокировать интенрацию в Нато ,ЕС,где будет в раде сдеть предсиавители днр боевиков,спешат,нужно поработать до но нового года
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Ты действительно настолько убогий что считаешь,
Коломойшу лепше Шоколадного?
Или тебя покусал телевизор *****:
Лишь бы не Порошенко...?
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Последние выборы были проведены честно, без подкупов избирателей, фальсификаций и прочих нарушений. Тогда почему нужно менять ЦИК? - Именно, поэтому!
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Включи мозги...
Следующие выборы Коломойше уже нужно будет
подтасовывать, фальсифицировать и подкупать...

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Интересно,с кем ЗЕбилы договорились голосовать за это говно,ведь ещё вчера у них 300 голосов и близко не было? Мой прогноз-баба Юля.
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Бабі юлі зелені щось пообіцяють і вона буде голосувати !
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А Тимошенко даже и голоса не подаёт. Она жива вообще?
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Юля после выборов вела себя открыто и честно. Это и так слишком долго для нее.
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НАХАБНА неприкрити та цинічна узурпація влади ! ЦВК міняють без БУДЬЯКИХ ЯКИХ на то причин !
Місцеві вибори призначають достроково в Киеві та великих містах БЕЗ причин !
Хоча ні, причина є - скрізь поставити своїх людей ! Янухович зі своею партією ригів просто мале дитя в порівняні з зеленими чоловічками ! І не забувайте , що зелених чоловічків вибрали зебіли - це вони будуть у всьому винні !!
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Та Руду уже можно распускать. Оставить тока Разумкова, Арахама и попа. Законопроект уже подал Зеленский. Думаю, примут быстро и почти единогласно.
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Узурпация власти под предлогом воли народа. Однако среди нынешних узурпаторов нет никого, кто был бы известен защитой интересов народа, сильными моральными качествами и т.д.
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Кстати: любая попытка вынести на референдум вопрос об "отделении Донбасса" будет означать автоматическое нарушение властями статьи 110-й Уголовного Кодекса Украины.
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А какіе претензіі к ЦІК? Оні ж Зелю не гнобілі, ілі дружкам Квартала 95 не хватает мест в Раде, Адміністраціі і прокуратуре?
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