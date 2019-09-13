 В первой половине дня Рада рассмотрит представление Зеленского на увольнение членов ЦИК, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Скоро… сегодня в первой половине дня", - сказал Арахамия журналистам.
Напомним, накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.
Коломойшу лепше Шоколадного?
Или тебя покусал телевизор *****:
Лишь бы не Порошенко...?
Следующие выборы Коломойше уже нужно будет
подтасовывать, фальсифицировать и подкупать...
Місцеві вибори призначають достроково в Киеві та великих містах БЕЗ причин !
Хоча ні, причина є - скрізь поставити своїх людей ! Янухович зі своею партією ригів просто мале дитя в порівняні з зеленими чоловічками ! І не забувайте , що зелених чоловічків вибрали зебіли - це вони будуть у всьому винні !!