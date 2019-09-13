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 Политика Украины, Общество
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 Нардепы приняли за основу законопроект про обличителей коррупции

Проект закона №1010 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" про обличителей коррупции принят парламентом в первом чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 283 нардепа.

Рада также поддержала ускоренную процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О предотвращении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, в результате которого нанесенный государству ущерб в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

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Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Также запланировано включение в повестку дня и рассмотрение законопроектов №1036 по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады, 1042 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины", №1054 "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Также включить в повестку дня и принять решение парламентарии планируют по законопроектам №1055 "Об аренде государственного и коммунального имущества", №1046 "О концессии", №1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности, №1071 о государственном регулировании космической деятельности.

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Кроме того, депутаты в пятницу должны рассмотреть законопроекты №1067 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и признании утратившим силу Закона Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности", №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Источник: https://censor.net.ua/n3148206
 
 
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Сдам всех порохоботов и получу бонус . Гуд Нардепы приняли за основу законопроект про обличителей коррупции - Цензор.НЕТ 8952
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Да да, заглотни у ***** план штанмаера и будешь смотреть сваты до конца жизни малорос.
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11% - отслюнявил чиновнику и воруй дальше!)))
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Бороться с коррупцией, конечно, прекрасно, но совершенно не имеет смысла с таким налоговым кодексом, как сейчас в Украине
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Мародёр и его верные куесосы сёдни порвут пердаки!
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Мелкие коррупционеры могут грабить дальше. Какой порог получается?
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"Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат"
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