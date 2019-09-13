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 Политика Украины
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 Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе, не хочу там абхазского или приднестровского сценария, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья в украинском регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время выступления на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что в прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как внедрить миротворческую миссию. Я осторожен, потому что не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии или было Приднестровье", - сказал он

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что против того, чтобы миротворцы стали на линии разграничения сторон на Донбассе, и "потом уже никуда не пойдут".

"И мы не поднимаем тему миротворцев. Тут есть (представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины. – Ред.) Леонид Данилович Кучма, который параллельно в Минском процессе тоже не поднимает эту тему", - отметил он.

При этом президент Украины заявил, что он "с удовольствием" согласится на вариант развертывания миротворцев на границе Украины и России.

"Пожалуйста, туда мы их приглашаем. И именно там помощь и миротворческую миссию мы видим", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер

Напомним, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал и президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии на Донбассе готовы принять участие более 40 стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3148204
 
   
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Если решение сложной проблемы выражается примитивной картинкой, то это гуано, а не решение.
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А вэлыкый мыролюбець и рашка ненависник Пэтро хотив
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это он воплощал в жизнь хотелки *****
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У Вас немає української мови в компі чи у любові до України у серці? Так, Петро бажав введення миротворців, але з країн НАТО.
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Все вірно.........
Але на жаль ЛДНР не погодяться на інший варіант розгортання, окрім як по лінії розмежування.
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поздно..этот сценарий уже реализован.....
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«Я никогда не соглашусь, когда мой отец умер в борьбе с нацизмом гитлеровской Германией, чтобы Бандера и Шухевич носили звание Героев Украины. Это не по-человечески. Тот кто это делал (вероятно речь идет о присвоении геройского звания Бандере и Шухевичу), понимал, что он вбивает клин между людьми. С этим не то, что нельзя согласиться, надо сделать так, что бы такого больше не повторилось, чтобы неповадно было на этом делать какую-то собственную политическую карьеру», - заявил Кучма.
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Миротворцы НАТО успешно решили югославскую проблему.
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А по моему это был бы лучший вариант из тех которые возможны.. план )(уйла вариант реализации Минска и принятия ЛДНР обратно в Украину более губителен для Украины а военного решения этой проблемы нет.. короче все будет так как было при Пете - вялотекущий конфликт с очередными *перемириями* с каждодневными погибшими и искалеченными бойцами.
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