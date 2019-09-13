 Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе, не хочу там абхазского или приднестровского сценария, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время выступления на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что в прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как внедрить миротворческую миссию. Я осторожен, потому что не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии или было Приднестровье", - сказал он

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что против того, чтобы миротворцы стали на линии разграничения сторон на Донбассе, и "потом уже никуда не пойдут".

"И мы не поднимаем тему миротворцев. Тут есть (представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины. – Ред.) Леонид Данилович Кучма, который параллельно в Минском процессе тоже не поднимает эту тему", - отметил он.

При этом президент Украины заявил, что он "с удовольствием" согласится на вариант развертывания миротворцев на границе Украины и России.

"Пожалуйста, туда мы их приглашаем. И именно там помощь и миротворческую миссию мы видим", - сказал Зеленский.

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Напомним, в октябре 2018 года МинВОТ разработало примерную модель миротворческой миссии на Донбассе.

26 сентября Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций ввести миротворческую миссию на Донбасс в рамках одного из мероприятий 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Идею введения миротворцев поддержал и президент Польши Анджей Дуда. Порошенко заявлял, что в миротворческой миссии на Донбассе готовы принять участие более 40 стран.