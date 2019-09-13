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 Политика Украины
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Все про:Крым (21856) оккупация (6847) Эстония (617) Кальюлайд Керсти (27)

 Давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный, - президент Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствовала освобождение удерживаемых украинцев, но призвала не забывать об оккупированном Россией Крыме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев. - Ред.) только первый шаг - впереди марафон в 42 км. Это было непросто. И где-то политическая элита поймет, что мы уже ближе", - сказала она.

"Но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный. Этот вопрос необходимо решать и на это нужно стратегическое терпение", - отметила президент Эстонии.

Также она напомнила: "балтийские страны были оккупированы 50 лет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3148202
 
   
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Страны Балтии верные союзники Украины, стыдно, что им приходится напоминать о Крыме, в то время как наша власть замалчивает вопрос и идёт на поводу Путина в вопросах Крыма и Донбасса.
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