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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2796) олигарх (514)

 Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что олигархи услышат его призыв работать по новым правилам открытого рынка без монополизма, в противном случае будут предприняты другие попытки добиться этого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на 16 конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу.

"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", - заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что представители большого бизнеса в разговорах жалуются на трудности, а также акцентируют внимание на том, что от них зависит много людей и городов, однако Президент подчеркнул, что будет говорить с ними о необходимости внедрять настоящие рыночные правила в Украине.

"Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапускать свое отношение, перезапустить свою голову, свою ментальность", – считает президент.

По его словам, государство предоставило крупным бизнес-группам очень много всего: время, большие деньги и возможности, в том числе иногда возможности выводить эти деньги из страны.

"Они понимают, что если завтра развалится наша страна, если, не дай бог, все люди отсюда уедут, для кого у них эти бизнесы, кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными: "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей".

По данным "Схем" зять Леонида Кучмы олигарх Виктор Пинчук 31 мая посещал Администрацию президента Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3148201
 
 
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Так его слова и озвучивает Зе. Много олигархов не должно быть, только один, но о нем не будут рассказывать.
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Беню вынесли за скобки сей инициативы!
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Evhen

@evhen_n
Мертвечук пригнав поїзда з російським вугіллям вже прямо до Львівської області, львівське вугілля навмисне не купують - банкрутують шахти. Активісти вже майже два тижні блокують вугілля агресора, ЗМІ замовчують подію.
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Рошен треба конфіскувати,а Порося посадити довічно.
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А потом когда "довiчна" отседит еще и четвертовать, а ***** памятник поставить! Да зебил?
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Сейчас стёб от лепета зебилов хрен отлечишь
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А ЗЕбилов раздать по зоопаркам, как недоразвитое звено в эволюции приматов, обреченное на вымирание.
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ПЄСи,вас ледь набралось 8%))Вас легше по обіз"янникам розсадити,ніхто навіть не поміте шо вас нестало))Вас купка,як кіт насрав))
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Сашик - ні потрібно таким зебілам як ти, заборонити вибирати собі президента !
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Это он своим хозяевам предложил? Бене Колояйскому в частности. Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 3289 Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 1202 Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 1202 Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 1202
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"найти другие попытки"

на каком бл языке оно разговаривает?
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разговорный жанр не его конек, он великий мим - кривляка
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ігарь валєріч на нєдавнєй стрєлкє нє давал дабро на такіє вольності куда смотріт прєс сєкрєтарь офіса Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 1842
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так это ж бла-бла-бла для "мудрого украинского народа"
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ЗЕля купил костюм с отливом и поехал на Ялтинский форум Зеленский об олигархах: Мы предложили нормальные правила, монополистов больше не должно быть в Украине - Цензор.НЕТ 261

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тебе хвилює бахматюк?
то ти його почухай.... Зеленський про олігархів: Ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не має бути в Україні - Цензор.НЕТ 2780
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Історичне фото - початок боротьби з олігархами:
Зеленський про олігархів: Ми запропонували нормальні правила, монополістів більше не має бути в Україні - Цензор.НЕТ 4564
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Никаких больше визитов олигархов в АП? Вот теперь я ему верю, в АП олигархи не будут ездить, т.к. АП ликвидировано, а они будут приходить в Офис.
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