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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2796) США (15324) YES (57) Трамп (2370)

 Встреча с Трампом будет в ближайшее время, в сентябре, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре этого года ожидает встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский заявил на форуме YES, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен, что у нас выйдет (встретиться. - Ред.), потому что меня пригласили в США. Дипломатические советники и министры уточняют дату. В любом случае эта встреча будет или до Нью-Йорка в Вашингтоне, или после "Нью-Йорка" в Вашингтоне, эта встреча будет в ближайшее время, в сентябре", - заявил президент.

Кроме того, президент поблагодарил США за поддержку территориальной целостности.

"Что касается наших отношений с Трампом. Я ему благодарен. У нас было несколько разговоров. В целом, пока что ве хорошо. Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что у США и Украины прекрасные отношения. 

"Считаю, что мы в правильном направлении. У нас очень правильные отношения с нашим стратегическим партнером - США".

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Источник: https://censor.net.ua/n3148198
 
 
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Уже скоро. Встреча с Трампом будет ближайшим временем, в сентябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1261 Уже вот-вот...

А чорд!!! Не приехал.

Но вот уже снова совсем скоро...
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З чого шум,хто такий,нині, Трамп?! Ху*ло по американськи! Зустріч з ним ,наразі,несе у собі більше ганьби аніж зиску і викликає підозру!
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Достоин ли Трамп личной встречи со светочем украинской демократии?
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