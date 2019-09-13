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 Скажу откровенно, мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена удерживаемых лиц с РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена удерживаемых лиц с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - сказал он. 

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148196
 
 
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