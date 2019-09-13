 Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы"

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты узнали, что присутствующие на празднике в отеле "Интерконтинеталь" получили на память от именинника фоторамку итальянского бренда Fendi для фотографии вместе с Суркисом.

Позвонив в магазин, "Схемы" выяснили, что именно такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро - это около 15 000 гривен.

Вместе с тем согласно отдельным статьям Закона Украины "О предотвращении коррупции" председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Таким образом, если Иван Баканов также получил в подарок фотографию с юбиляром Суркисом в рамке Fendi, которая стоит около 15 000 гривен, он нарушил отдельные статьи этого закона. За нарушение этих правил глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.

"Схемы" обратились за комментарием к Баканову с вопросом, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, не превышает ли он предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона "О предотвращении коррупции". Ответа пока редакция не получила.

Напомним, ранее стало известно, что Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов присутствовал на вечеринке в честь 70-летия народного депутата Григория Суркиса.

Позже Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке Суркиса, и рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник".

Отреагировал также и сам Григорий Суркис, который сказал, что пригласил Баканова к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо.

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