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 Политика Украины
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Все про:расследование (2564) Суркис (258) Баканов Иван (56)

 Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов 4 сентября посетил празднование дня рождения народного депутата Григория Суркиса. Юбиляр раздавал гостям сувениры стоимостью 540 евро, что для руководителя СБУ могло быть нарушением закона "О предотвращении коррупции".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты узнали, что присутствующие на празднике в отеле "Интерконтинеталь" получили на память от именинника фоторамку итальянского бренда Fendi для фотографии вместе с Суркисом.

Позвонив в магазин, "Схемы" выяснили, что именно такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро - это около 15 000 гривен.

Вместе с тем согласно отдельным статьям Закона Украины "О предотвращении коррупции" председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Таким образом, если Иван Баканов также получил в подарок фотографию с юбиляром Суркисом в рамке Fendi, которая стоит около 15 000 гривен, он нарушил отдельные статьи этого закона. За нарушение этих правил глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.

"Схемы" обратились за комментарием к Баканову с вопросом, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, не превышает ли он предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона "О предотвращении коррупции". Ответа пока редакция не получила.

Напомним, ранее стало известно, что Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов присутствовал на вечеринке в честь 70-летия народного депутата Григория Суркиса.

Позже Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке Суркиса, и рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник".

Отреагировал также и сам Григорий Суркис, который сказал, что пригласил Баканова к себе на юбилей как друга, а не как должностное лицо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/n3148195
 
 
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Берите за жабры Свыню! Она подарила Януковичу подлинник Айвазовского за полтора лима долларов
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Всіх провинившихся треба брати, а не тільки тих, хто тобі не подобається. Пєтіних, Зєліних, Яникових і тд...
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Уже Коломойский и Богдан без рук ходят....
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Схемы это такая передача, смотрю, которая замечает подарки на 540 евро, а на миллионы - не замечает
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он брал под прикрытием, иначе его бы разоблачили злые суркисы
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В той же Германии или Франции за такой подарок руководителю спецслужб, на другой день безработный Баканов гонял по берегу бакланов
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В Німеччині, між іншим, міністр оборони Вестервеле сам пішов у відставку, бо в його дисертації найшли всього пару речень з іншої праці без посилання на неї. Зе умудрився цілу промову сплагіатити, і нічого...
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Дешевые ныне литинты в сбу.....15 штук гривней...и литинант твой с потрохами.... Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2269...наверное потому что зеленые...не поспели еще....
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В нього мав би обнулитись рейтинг та будь-яка довіра.
Але не серед зелебобів.
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СМІ відомих олігархів, серіалів та 95-х кривлянь з політиків сформували думку зе-виборців, що усе зло світу пов"язане з минулою владою. Вони навіть не хочуть зрозуміти, що якщо на шмат лайна наклеїти ЗЕ! воно не стане цукеркою, а цих шматів не менше у нинішньої влади ніж у попередньої.
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ташовитакоєгаварітє на ідєальна чістава чєлавєка Баканов мог нарушить антикоррупционный закон, приняв подарок от Суркиса, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6452
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