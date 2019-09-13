 Нужное мне лечение я могу получить только за границей, - Гриб

Бывший украинский политзаключенный Павел Гриб сообщил "BBC News Україна", что ему нужно делать операцию за рубежом, передает Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время мне нужно пройти обследование и лечиться. "Феофания" – это больница общего профиля. Здесь не могут предоставить мне лечение именно моей болезни, провести операцию, с которой нельзя уже медлить. Украинские врачи уже не возьмутся за мою болезнь, которая за два года ухудшилась. Нужное мне лечение я могу получить только за границей", – объяснил Гриб.
По его словам, планы попасть на операцию сорвала в 2017 году ФСБ.
"Я хотел бы полностью вылечиться. А то я всю жизнь только болею и болею. И мое состояние постоянно ухудшается", – отметил бывший политзаключенный.
Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.
Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.
По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.
Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.
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23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.
Павел вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".
Давайте каждому дураку, который, например, ударил по найденному снаряду молотком, дабы показать друзьям "крутость", будем дарить квартиру? Ведь это не сильно тупее того что учудил этот хлопчик. Путин небось ржет так что еле-еле может нюхнуть коксу. Опять нагадил и сделал вид что оказал услугу.