 Нужное мне лечение я могу получить только за границей, - Гриб

Бывший украинский политзаключенный Павел Гриб сообщил "BBC News Україна", что ему нужно делать операцию за рубежом, передает Цензор.НЕТ.



"В ближайшее время мне нужно пройти обследование и лечиться. "Феофания" – это больница общего профиля. Здесь не могут предоставить мне лечение именно моей болезни, провести операцию, с которой нельзя уже медлить. Украинские врачи уже не возьмутся за мою болезнь, которая за два года ухудшилась. Нужное мне лечение я могу получить только за границей", – объяснил Гриб.

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По его словам, планы попасть на операцию сорвала в 2017 году ФСБ.



"Я хотел бы полностью вылечиться. А то я всю жизнь только болею и болею. И мое состояние постоянно ухудшается", – отметил бывший политзаключенный.

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

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23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Павел вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".