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 Политика Украины
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 Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов

Львов в списке перезагрузки пока не упоминается.

 По словам источников Цензор.Нет, Офис президента планирует провести досрочные выборы местного самоуправления в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе уже в декабре 2019 года.

Не дожидаясь срочных выборов местного самоуправления, Офис президента намерен перезагрузить власть в четырех крупнейших городах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса, - Магера

Примечательно, что Львов в списке перезагрузки пока не упоминается.

Проведение досрочных местных выборов в ряде городов, проведение очередных местных выборов 2020 года, требует замены состава Центризбиркома.

Источник: https://censor.net.ua/n3148191
 
 
 Топ комментарии
 
Давно пора. Особенно в Одессе, где рулит лепший кореш мародёра - мокшанец Труха!
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ігарь валєрічь дажє нєдавна дал кандідатав каторих вибєрєт народ етіх гарадов Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2258
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Коломойський заявив, що консультує політичний проект Кернеса і Труханова.

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів про створення партії, у якій фігуруватиме велика кількість мерів, зокрема міський голова Харкова Геннадій Кернес та Одеси Геннадій Труханов.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-zajaviv-shcho-konsultuje-politichnij-proekt-kernesa-i-truhanovogo-985661.html
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Давно пора. Особенно в Одессе, где рулит лепший кореш мародёра - мокшанец Труха!
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в Киеве, Денре и Харькове рулят тоже лепшие кореша мародера.
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Коломойський заявив, що консультує політичний проект Кернеса і Труханова.

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів про створення партії, у якій фігуруватиме велика кількість мерів, зокрема міський голова Харкова Геннадій Кернес та Одеси Геннадій Труханов.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-zajaviv-shcho-konsultuje-politichnij-proekt-kernesa-i-truhanovogo-985661.html
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Труху,Гепе и Педалику быть готовым, чтобы с вещами на выход
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Офіс,офіс!
Котора президента, а не офіс!
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вот будет прикол если горожане выберут не зебуинов в мэры
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Ну ти то за Кернеса та Труханова,разом з Поцєй і його ПЄСиком.
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Интересно как будет отрабатывать "Г+Г" по Кличко, Филатову, Кернесу и Труханову.
Всех будет мочить или только двух первых?
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Тьбто ми забудемо про кернеса і труху ?
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А что, есть уверенность, что их не переизберут? Одесситы и харьковчане в своем подавляющем большинстве - вата ватная.
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ігарь валєрічь дажє нєдавна дал кандідатав каторих вибєрєт народ етіх гарадов Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2258
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Не думаю, что харьковчане проголосуют за кого-то кроме Гепы.
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Одесса - основной маркёр изменений в стране в целом. Здесь необходима перезагрузка. Здесь уже есть коалиция своя между медведчуком и порошенко. Главный оплот коррупции в стране.
Город задыхается от мафии и от коррупции гос чиновников.
Все прпвильно делается. Нужны жесткие и быстрые действия. Нам нужен Сингапур в Одессе, а не село Грязные ключи.
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Почитайте как именно любимый зебуинами Ли Куан Ю сделал из села сингапур. особое внимание обратите на срок правления, на политический строй в это время и на действия этого "реформатора".
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Петя плагиатил его цитаты про посадить троих друзей, и посадил после этого своего сына в раду , своего кума в кресло генпрокурора , а саакашвили в самолёт)))
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В Сінгапурі вся земля державна, за спробу продати як пропонують зелені покидьки - розстріл, так що Сингапур в зешмарклів не вийде, але буде Наро Фомінськ.
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Слуга Народа не построит Сингапур.Даже в Одессе.
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Чому для Богдана і Бені побудує, а рядова зешмизь обійдеться.
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вот и ЦИК новая пригодится. правильно посчитает
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Ну и ладно, пойду голосовать за Кличко. Теперь принципиально!!!
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ждем 4 шариковых в креслах мэров
правда, зебилы,вы же не обманете ожидания бени ?
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против Одессы и Харькова впрочем не возражаю
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