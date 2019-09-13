 Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов

По словам источников Цензор.Нет, Офис президента планирует провести досрочные выборы местного самоуправления в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе уже в декабре 2019 года.
Не дожидаясь срочных выборов местного самоуправления, Офис президента намерен перезагрузить власть в четырех крупнейших городах.
Примечательно, что Львов в списке перезагрузки пока не упоминается.
Проведение досрочных местных выборов в ряде городов, проведение очередных местных выборов 2020 года, требует замены состава Центризбиркома.
Бізнесмен Ігор Коломойський розповів про створення партії, у якій фігуруватиме велика кількість мерів, зокрема міський голова Харкова Геннадій Кернес та Одеси Геннадій Труханов.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-kolomojskij-zajaviv-shcho-konsultuje-politichnij-proekt-kernesa-i-truhanovogo-985661.html
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Котора президента, а не офіс!
Контора - немецкое
Всех будет мочить или только двух первых?
Город задыхается от мафии и от коррупции гос чиновников.
Все прпвильно делается. Нужны жесткие и быстрые действия. Нам нужен Сингапур в Одессе, а не село Грязные ключи.
https://dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/?fbclid=iwar0yzskyo_ill9odk9lmjcdi-pqs__hfpk0jboh-1x15oazjpl9l1pa_atm
https://dymka.com.ua/ukraina/derzhava-kompensuye-kompaniyi-kolomojskogo-5-milyardiv-cherez-nemozhlyvist-litaty-nad-donbasom-ta-krymom/?fbclid=iwar3kffcjmhhxw_oqygnw6wzn-3rbhg707cvpjd0e510klt0jwi6u1jlnzpm
правда, зебилы,вы же не обманете ожидания бени ?