 Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на действия РФ зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь, - Балух о России

Такое мнение в интервью LIGA.net выразил украинский активист из Крыма Владимир Балух, который был освобожден из российской тюрьмы в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ, передает Цензор.НЕТ.



"Что было самым ценным? За этот период пришло осознание, что Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на их действия зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь. За три-четыре дня до обмена в одной из книг я встретил высказывание Конфуция: "Если ты ненавидишь – значит, ты побежден". Это правда. Однако если бы мне три года назад кто-то такое сказал, я бы очень спорил. А теперь сразу согласился. Пережитое, пройденный путь позволили мне это осознать", – сказал он.

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Балух подчеркнул, что "речь идет не о том, что мы должны простить и любить" российскую власть.



"Но чтобы достичь своей цели, завоевать победу, нужно не ненавидеть, а научиться очень точно понимать саму природу их действий. Мы должны исключить ненависть. Уверен, что такая позиция заводит в тупик, хотя раньше говорил бы по-другому", – добавил он.



Балух отметил, что к россиянам никогда не относился однобоко.



"Скажем, оно не изменилось, а гипертрофировалось. Мое неприятие плохих вещей только усилилось. А хорошее отношение к людям по ту сторону баррикад возросло в геометрической прогрессии. Есть понимание, что люди разные, и каждый имеет свои недостатки, делает ошибки", – сказал он.

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"Я пошел именно таким путем не потому, что просчитал предстоящие выигрыши. Я осознал: если никто не покажет, что происходит в Крыму с человеком, который открыто выражает свою позицию, то в мире сложится ошибочное представление, что крымчане согласились (на оккупацию) и радуются этому. Нужен был пример того, что делают с тем, кто открыто озвучивает свои истинные взгляды. В Крыму много несогласных людей, но они вынуждены сидеть тихо и не проявлять гражданскую позицию. Ни о чем не жалею. Ни секунды не жалею о том, что произошло именно так. Конечно, с опытом пребывания в заключении, некоторые вещи сейчас я делал иначе, но это не о позиции и судах, а о моем поведении в заключении, среди зэков. Видимо, тогда я бы вышел с меньшими потерями, меньшим количеством поломанных ребер. Но эти знания приходят только с опытом", - добавил Балух.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.