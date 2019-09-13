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 Политика Украины
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 Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на действия РФ зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь, - Балух о России

Украина не должна отвечать на агрессию России зеркально.

 Такое мнение в интервью LIGA.net выразил украинский активист из Крыма Владимир Балух, который был освобожден из российской тюрьмы в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Что было самым ценным? За этот период пришло осознание, что Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на их действия зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь. За три-четыре дня до обмена в одной из книг я встретил высказывание Конфуция: "Если ты ненавидишь – значит, ты побежден". Это правда. Однако если бы мне три года назад кто-то такое сказал, я бы очень спорил. А теперь сразу согласился. Пережитое, пройденный путь позволили мне это осознать", – сказал он.

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Балух подчеркнул, что "речь идет не о том, что мы должны простить и любить" российскую власть.

"Но чтобы достичь своей цели, завоевать победу, нужно не ненавидеть, а научиться очень точно понимать саму природу их действий. Мы должны исключить ненависть. Уверен, что такая позиция заводит в тупик, хотя раньше говорил бы по-другому", – добавил он.

Балух отметил, что к россиянам никогда не относился однобоко.

"Скажем, оно не изменилось, а гипертрофировалось. Мое неприятие плохих вещей только усилилось. А хорошее отношение к людям по ту сторону баррикад возросло в геометрической прогрессии. Есть понимание, что люди разные, и каждый имеет свои недостатки, делает ошибки", – сказал он.

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"Я пошел именно таким путем не потому, что просчитал предстоящие выигрыши. Я осознал: если никто не покажет, что происходит в Крыму с человеком, который открыто выражает свою позицию, то в мире сложится ошибочное представление, что крымчане согласились (на оккупацию) и радуются этому. Нужен был пример того, что делают с тем, кто открыто озвучивает свои истинные взгляды. В Крыму много несогласных людей, но они вынуждены сидеть тихо и не проявлять гражданскую позицию. Ни о чем не жалею. Ни секунды не жалею о том, что произошло именно так. Конечно, с опытом пребывания в заключении, некоторые вещи сейчас я делал иначе, но это не о позиции и судах, а о моем поведении в заключении, среди зэков. Видимо, тогда я бы вышел с меньшими потерями, меньшим количеством поломанных ребер. Но эти знания приходят только с опытом", - добавил Балух.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3148188
 
   
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Плохого человека с оружием может остановить только хороший человек с таким же или более лучшим оружием.
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ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ СОБІ.
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Бо вони йому там допомогли, поспівчували, він і розчулився...
А тепер агітує за хороших рускіх.
Брехня все це.
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Есть чему поучиться у китайцев. Почему? Достаточно взглянуть на состояние и экономику Китая сейчас.
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А-а-а-а-а! Прредатель! Югенд! Зелёные человечки! Вы это сделали вместе!
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Плохого человека с оружием может остановить только хороший человек с таким же или более лучшим оружием.
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Легко прощать врага, когда ты тупой и не в состоянии ему навредить.
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А подставить левую,щеку(нашего солдата и не стрелять в ответ),отдать донбас ещё,только добро,только всё что захочет мордор,не надо быть такими жадными,надо понять природу их?так ведь ?
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Як не крути, синдром жертви ніхто не відміняв...
Тільки от добре якщо це його думка... А не щось інше...
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Бо вони йому там допомогли, поспівчували, він і розчулився...
А тепер агітує за хороших рускіх.
Брехня все це.
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Немає добрих росєян !!!!!
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ СОБІ.
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ето аксиома не требующая доказательств.
и все равно его нужно было вытаскивать - мне бы очень хотелось его послушать через 3 месяца.. такое впечатление шо на него тока рявкни, он и руки за спиной сожмет....
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Это как? Они убивают наших парней, а мы должны встать, поднять руки и сказать мир вам. А ху ху не хо хо.
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Правильно. Отвечать надо не ненавистью, а с любовью сбрасывать бомбы с турецких беспилотников на головы кремлядей в Домбабве.
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А что там отвечать? Украина даже прекратить торговлю, закрыть границу и разорвать дипломатические отношение с агрессором не может я уже молчу про что нибудь по круче..
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Совершенно верно.
Мы - православные(очень добрые)
Они - православные(а плохих православных не бывает, кто не согласен = "гореть вечно")
Значит очень добрых поссорили между собой очень злые, это всем понятно. То есть все люди братья, а за Крым нам дадут самую большую в мире братскую скидку за газ в размере 5000 евро за тыщу кубов(а без скидки было бы - 7000)
Кто не хочет мира - подлежит исключению из лона Циркви и принимает анафему("гореть вечно"). Вот так вот, Слава России Украине - подытожил герой новости.

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Я согласен с Конфуцием. Ненависть затуманивает разум и не дает сконцентрироваться на стратегии по уничтожению врага. Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным. Так США поступили с СССР. Как удав удушили жертву.
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походу кацапы сламали мужика - ни претензий ни осудилова - те твари паламают любого...
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О, началось. Это типа "подставь другую щёку"? Так потом придётся не только щёку...
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Ось тобі новий звільнений ватний лапоть. Хай це скаже в очі рідним вбитих, конфуцій грьобаний.
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Українцям, сирійцям, грузинам, чеченцям і так по всьому світу де була свинособача морда...давай "конфуцій" розкажи!
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Не зря, наверное, всех пленных во второй мировой считали потенциальными предателями. К тому же не может человек быть психически здоров после плена, нужна долгая реабилитация. Это надо учитывать и не делать из них иконы, пусть сначала оклимаются, они вообще не в теме чтобы судить о чём-то, тем более в геополитике.
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