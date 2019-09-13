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 Политика Украины
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 "Вы теряете деньги, а мы теряем людей", - Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призывает международное сообщество сохранить санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на форуме YES.

Так, Зеленский призвал зарубежных партнеров не менять свою позицию в отношении санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины и оккупации части ее территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продлил на полгода санкции против России

"Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3148187
 
 
 Топ комментарии
 
Соевые, и что теперь лгать будете ?
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Т.е. это заявление Зе - это зрада зрадная?"Ви втрачаєте гроші, а ми втрачаємо людей", - Зеленський закликав міжнародну спільноту зберегти санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6434
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Молодец, Вова! Тебя поддерживают миллионы! Делай то, что должен...
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Правильно сказано, но скорее надо давить на меркантильные интересы.
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Сказано правильно. Но между словами и делом не должно быть такой пропасти. А пока у Зели все вот так. Из свежего:

Из Украины выводят инструкторов НАТО - "доверие восстанавливать нужно" (с) 12 сентября, 9:35
.
На Банковой принято принципиальное решение о выводе натовских и американских инструкторов с территории Украины. Это необходимо для восстановления доверия и деоккупации Донбасса.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью ТСН.

По его словам, ситуация в мире развивается таким образом, что всеобщего примирения или общего решения конфликта не будет.

"Поскольку нам надо возвращать своих пленных, нам надо думать, каким образом создать ситуацию, если не будут летать снаряды, все равно об этом нужно говорить. Поэтому, некоторое доверие за столом переговоров восстанавливать нужно. Восстанавливается оно очень просто: путем реализации каких-то конкретных небольших шагов, которые реализованы успешно", - сказал Яременко.

"Да, речь идет и об американских инструкторах на территории Украины", - сказал Яременко.
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Как-то странно, расходы и прочие нужды армии не урезают насколько понимаю. Смысл отказываться от инструкторов?Вот если страны, граждане которых инструктируют ВСУ были бы отозваны своим руководством, то это был бы негаразд. Странно это всё.
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ЗЕлёные клоЗЕтные мухи сидящие на навоЗЕ очень не любят сою
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Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатияИсточник: https://censor.net.ua/n3148190

"Мы уверены в том, что четкая имплементация минских соглашений, включительно с приоритетом компонента о безопасности, является сегодня безальтернативным путем принесения мира на украинскую землю"
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Косноязычное ничтожество так и не поняло куда попало... Хиханьки-хахеньки, намеки на посадку политических опппонентов и предложение инвестировать в новый курорт на Черном Море... Да он придурок, господа.. Янукович был, в сравнении с ним, Спинозой!
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Т.е. это заявление Зе - это зрада зрадная?"Ви втрачаєте гроші, а ми втрачаємо людей", - Зеленський закликав міжнародну спільноту зберегти санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6434
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Это попытка сохранить лицо. С одной
Стороны идти на уступки враждебному государству, которые приведут может в итоге и к миру но к полной зависимости и к формированию в итоге авторитарного режима, а с другой пламенные речи.
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То есть даже если Зеленский с пулеметом напервес будет наступать на позиции росвойс и убьет несколько орков, потом лично даст в морду пуденю на какомнить саммите, то и тогда это будет "Это попытка сохранить лицо"?))))
А правда, что любовь к соевому наркоману, коррелирует с быстропрогрессирующей деменцией и в принципе является как бы самым надежным симптомом при постановке диагноза?
А правда что любить Родину виднее и лучше из Германии?
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А мне кажется тема "Счастье" прям очень удачная для YES'a. Это то, что зарыто внутри многих европейцев, несмотря на кажущуюся их меркантильность.
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Счастье, - это когда президент страны не косноязычны идиот!
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Молодец, Вова! Тебя поддерживают миллионы! Делай то, что должен...
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Інакше глуха блокада всіх сателітів та самої московії, віз, розірвання всих стосунків, націоналізація всього що стосується агресора в Україні, мільйонні позови в суди і санкціі, санкціі, санкціі.
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І закон про колабраціонізм та сеператизм та відповідальність щодо цих проявів.
На фронті негласна команда - настамнєт!
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