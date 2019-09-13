 "Вы теряете деньги, а мы теряем людей", - Зеленский призвал международное сообщество сохранить санкции против РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на форуме YES.
Так, Зеленский призвал зарубежных партнеров не менять свою позицию в отношении санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины и оккупации части ее территории.
"Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", - сказал он.
Из Украины выводят инструкторов НАТО - "доверие восстанавливать нужно" (с) 12 сентября, 9:35
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На Банковой принято принципиальное решение о выводе натовских и американских инструкторов с территории Украины. Это необходимо для восстановления доверия и деоккупации Донбасса.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью ТСН.
По его словам, ситуация в мире развивается таким образом, что всеобщего примирения или общего решения конфликта не будет.
"Поскольку нам надо возвращать своих пленных, нам надо думать, каким образом создать ситуацию, если не будут летать снаряды, все равно об этом нужно говорить. Поэтому, некоторое доверие за столом переговоров восстанавливать нужно. Восстанавливается оно очень просто: путем реализации каких-то конкретных небольших шагов, которые реализованы успешно", - сказал Яременко.
"Да, речь идет и об американских инструкторах на территории Украины", - сказал Яременко.
"Мы уверены в том, что четкая имплементация минских соглашений, включительно с приоритетом компонента о безопасности, является сегодня безальтернативным путем принесения мира на украинскую землю"
Стороны идти на уступки враждебному государству, которые приведут может в итоге и к миру но к полной зависимости и к формированию в итоге авторитарного режима, а с другой пламенные речи.
А правда, что любовь к соевому наркоману, коррелирует с быстропрогрессирующей деменцией и в принципе является как бы самым надежным симптомом при постановке диагноза?
А правда что любить Родину виднее и лучше из Германии?
На фронті негласна команда - настамнєт!