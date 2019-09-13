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 Политика Украины
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Все про:ВР (23633) коррупция (7492) приватизация (882)

 Рада сегодня рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителям коррупции

Верховная Рада на заседании в пятницу рассмотрит президентский законопроект №1010 "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции".

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект №1010 депутаты планируют включить в повестку дня заседания и по результатам рассмотрения принять решение.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О предотвращении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета какого либо нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

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Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Также запланировано включение в повестку дня и рассмотрение законопроектов №1036 по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады, 1042 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины", №1054 "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Также включить в повестку дня и принять решение парламентарии планируют по законопроектам №1055 "Об аренде государственного и коммунального имущества", №1046 "О концессии", №1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности, №1071 о государственном регулировании космической деятельности.

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Кроме того, депутаты в пятницу должны рассмотреть законопроекты №1067 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и признании утратившим силу Закона Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности", №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Источник: https://censor.net.ua/n3148183
 
 
 Топ комментарии
 
Опять одни поросята в комментариях, и снова у них сплошная зрада...
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я за два сольди, за два су
на папу с мамой донесу,
и ветит наш король в одно-с:
в донос, в донос, в донос (с)
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Закон вірний. В ідеалі розповсюдження цієї норми на слідчих, детективів, журналістів, депутатів всіх рівнів, активісти громадських об'єднань.
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А державний службовець має право на житло і на соціальний захист...
І це вже законодавчо прописано... А от реалізувати це право можуть тільки топ чиновники... Ось така гірка правда...
І ще питання людина має принести хабар майже 100 тисяч... І їй з цієї суми буде положено процент?)
Старих злодіїв міняємо на молодих... Тільки ще й в придачу популістів...
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Для начала - прошу выплатить мне за двоих!
Зельцмана и беньцмана!
Чур, я первый настучал!
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Це переходить всі рамки дозволеного---хочуть узаконити доноси ,це повернення 1937 року,коли за донос розстрілювали,а доносчикі забирали квартири,це совок, це порядки фашистскої німеччини часів гітлера, це породження в суспільстві ненависті .нетерпимості і заздрощів. Ми вже і так виростили "борців" з богатством, а не борців за знищення бідності. Цю країну і так покинули кращі спеціалісти, порядні і працьовиті--залишаються ті хто любить 95 квартал .лігу сміха і свати,бо їм попити, поїсти,посміяться це головне, да і прикольно. В воюющій країні маса проблем, в презик займається піаром для своїх глядачів на сцені 95 кварталу.
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Шо характерно, больше всего тут возмущаются особи, которые постоянно стучат на СФ
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Коррупция - это воровство наших денег: налоги, гос. или коммун. собственность, недра.
И было бы правильно если общество в лице государства поощрила гражданина в денежной форме за активную позицию. Так само делается и в быту - поощрение за помощь.
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