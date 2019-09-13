 Рада сегодня рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителям коррупции

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект №1010 депутаты планируют включить в повестку дня заседания и по результатам рассмотрения принять решение.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О предотвращении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета какого либо нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

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Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Также запланировано включение в повестку дня и рассмотрение законопроектов №1036 по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады, 1042 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины", №1054 "О признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Также включить в повестку дня и принять решение парламентарии планируют по законопроектам №1055 "Об аренде государственного и коммунального имущества", №1046 "О концессии", №1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности, №1071 о государственном регулировании космической деятельности.

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Кроме того, депутаты в пятницу должны рассмотреть законопроекты №1067 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и признании утратившим силу Закона Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности", №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".