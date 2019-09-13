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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3452) ООН (2806) Донбасс (19331) гуманитарная помощь (837)

 ООН отправила 15,5 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированную территорию Донбасса 3 грузовика гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей Донецкой и Луганской областей отправлены промышленные товары общим весом 15,5 тонн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Красный крест направил более 2 тонн лекарств и медоборудования для жителей оккупированного Донбасса, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3148182
 
 
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Судя по вою зебилов в Одесской обл -отправляй те уже нам)
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Говнва этим лугандонам на лопате от ООН
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Скоро відправляти гумдопомогу вже буде не потрібно - Україну примусять взяти ордло на повне утримання:
https://startko.co.ua/12174/olenka/?fbclid=IwAR20qPpd1ni4e3kN9ToAw9WSTs11z2dctcxv5JxLAHYY6aNEws51ri4RUGw
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Чудова стаття. Дякую. Виставила на ФБ.
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Товароведов из сепарских магазинов срочно вызывают из отпусков.
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Вся ця гуманітарка піде на утримання бойовиків і їхніх родин. До простих громадян, а тим більш патріотично налаштованих, нічого не дійде!
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А как же "Луганск не будет кормить нахлебников из Евросоюза"?
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Дмитро Корчинський
19 хв. ·

Уряд зеленського активно веде підготовку до відновлення соціальних виплат на окуповані території (так, щоб тим, хто вирішив жити під окупацією, для отримання грошей не доводилося виїжджати на території, які покищо контролює уряд зеленського).
Порохоботи вже волають, що відновлення соцвиплат - це фінансування тероризму.
Проте, ми - люди тверезомислячі - розуміємо, що це лише цілком зрозуміле прагнення зеленського допомогти партнеру по "припиненню війни" путіну трохи полегшити навантаження на бюджет російської федерації.
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