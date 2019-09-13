 ООН отправила 15,5 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жителей Донецкой и Луганской областей отправлены промышленные товары общим весом 15,5 тонн.
сепарівповстанців.
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19 хв. ·
Уряд зеленського активно веде підготовку до відновлення соціальних виплат на окуповані території (так, щоб тим, хто вирішив жити під окупацією, для отримання грошей не доводилося виїжджати на території, які покищо контролює уряд зеленського).
Порохоботи вже волають, що відновлення соцвиплат - це фінансування тероризму.
Проте, ми - люди тверезомислячі - розуміємо, що це лише цілком зрозуміле прагнення зеленського допомогти партнеру по "припиненню війни" путіну трохи полегшити навантаження на бюджет російської федерації.