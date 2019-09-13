 ООН отправила 15,5 тонн гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей Донецкой и Луганской областей отправлены промышленные товары общим весом 15,5 тонн.

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