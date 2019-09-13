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 Глава МИД РФ Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью российской газете Труд.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - отметил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять гражданских, в том числе трое детей, погибли из-за авиаударов РФ в Сирии, - Anadolu

19 июня сообщалось, что сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться признания России "государством-спонсором терроризма"

Источник: https://censor.net.ua/n3148179
 
 
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В какой раз? Дык, а к то в теме, чем война закончилась-то?
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Это они уже который раз победили в Сирии? А то я сбился со счета
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кто с кем воевал-то и каким боком окончание войны обьявляет мид роисси?
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Хочется, что бы это было правдой.
Хотя, "Восток - дело тонкое". (с)
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еще один кретин....
доня уже стока раз уже заявлял о победах над игилом в Сирии, Ираке и вообще везде, шо у меня уже аскома.
и шо талибан в Афгане побежден - но тут я с ним согласен - немедленно все американские войска домой из Афгана - кацапня нехай сама пыжится.....
граница общая у их - есть пространство для кацапского и талибанского казлов пободаться...
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Лавруха, пора праздновать день победы победобесия
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