 Глава МИД РФ Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью российской газете Труд.
"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - отметил Лавров.
19 июня сообщалось, что сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться признания России "государством-спонсором терроризма"
Як чеченців.
Хотя, "Восток - дело тонкое". (с)
доня уже стока раз уже заявлял о победах над игилом в Сирии, Ираке и вообще везде, шо у меня уже аскома.
и шо талибан в Афгане побежден - но тут я с ним согласен - немедленно все американские войска домой из Афгана - кацапня нехай сама пыжится.....
граница общая у их - есть пространство для кацапского и талибанского казлов пободаться...
победыпобедобесия