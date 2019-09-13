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Все про:США (15324) увольнение (1696) Трамп (2370) Болтон (80)

 Болтон меня сдерживал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что придерживался жестких взглядов на отношения с Венесуэлой и Кубой, а ушедший на этой неделе в отставку советник по нацбезопасности Джон Болтон сдерживал его.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент США написал в Twitter.

"На самом деле мои взгляды на Венесуэлу и, в особенности, на Кубу были куда более жесткими, чем у Джона Болтона. Он меня сдерживал!" - написал Трамп.

В минувший вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время президент поблагодарил его за проделанную работу.

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В среду Трамп продолжил критиковать Болтона, в частности, за его позицию по Венесуэле и КНДР. В то же время американский лидер не указывал, что именно в подходе Болтона к Венесуэле его не устраивает.

Заявление Трампа о том, что Болтон отговаривал его от жестких вариантов решения проблемы Кубы и Венесуэлы, стало неожиданностью, так как именно Болтон - известный сторонник радикальных действий для достижения ряда внешнеполитических целей США, в частности, связанных с Ираном и Венесуэлой. Наблюдатели отмечали, что именно Болтон был одним из главных инициаторов попыток США поддержать венесуэльскую оппозицию и добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3148174
 
 
 Топ комментарии
 
Болтон тебе довбня стримував вiд засосiв у прямому ефірі президента Козлостана Хуйла Миротворця
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Трамповский цирк только начинает гастроли?... Болтон меня сдерживал, - Трамп - Цензор.НЕТ 258
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классический пример - слона в посудной лавке
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Совет форумчанПравила форума
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там цирк заканчивается, гастроли начинаются у нас.
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Болтон тебе довбня стримував вiд засосiв у прямому ефірі президента Козлостана ***** Миротворця
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США в предверии визита Вазелина разблокировали помощь Украине на 400 млн долларов.Освоить надо до 1 октября,когда начнётся новый финансовый год в США.
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да шо там осваивать - цены на оружие в штатах,та в общем то и на все - просто американские - так шо это просто жалкая мелочь)))
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Зелені зброя не потрібна. У нас мьір, нєстрілять.
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классический пример - слона в посудной лавке
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Болтон сдерживал Лохматого Чма что бы оно не отсосало у какого нибудь диктатора прямо во время переговоров. А так вообще, ТрампАрд его уволил, потому что Болтон был против приглашения талибов в Кепмдевид как раз накануне годовщины 11 сентября
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всё будет хорошо. Трампа ещё и на второй срок выберут.
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кацапи хто скажєт трамп уже єщьо ваш ілі нєт Болтон мене стримував, - Трамп - Цензор.НЕТ 9386
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В российских СМИ было сообщение, что Мадуро обещал начать регулярные авиа-рейсы Каракас-Москва, дескать, студенты венесуэльские будут в РФ летать отдыхать. Принимая во внимание, что денег у венесуэльских студентов не хватит и на одну булку хлеба, данное авиасообщение означает, что следует ожидать демпинга цен на кокс.
Так что скоро мы снова увидим у Владимира Александровича веселое литсо.
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