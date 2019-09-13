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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2871) уголовное дело (2302) Климкин (2280)

 "Цензурных слов у меня нет": Климкин отреагировал на уголовное производство НАБУ в отношении него и пообещал действовать "очень жестко"

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал "жестко действовать" в ответ на уголовное производство, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло в отношении него по решению суда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода в четверг

"Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисками и так далее", - сказал Климкин.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, совершенных, по мнению заявителя, пятым президентом Украины и главой Министерства иностранных дел страны.

Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным

11 сентября НАБУ по решению суда зарегистрировало уголовное производство по факту возможного уголовного правонарушения Климкиным.

"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019г должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в пресс-службе Бюро агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий запрос.

В связи с вышеизложенным, добавили в НАБУ, "детектив Национального бюро 23 августа 2019г внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г.Киев".

Иск в суд подал бывший народный депутат Виктор Вовк. Он считает, что Климкин злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их.

Источник: https://censor.net.ua/n3148172
 
   
 Топ комментарии
 
Не стоит так переживать...это очередной пук в лужу от набу по команде портнова.....
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Яке з радістю підбирають зелєбоби.
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Украина перешла к теневому правительству.
Сегодня реальным главой государства является не Зеленский и даже не Коломойский. Это Портнов. Украинофобская падаль стала за руль нашей страны, чтобы придушить свободу слова и верховенство права, а заодно вернуться в лодку к "старому соседу".
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вам их жалко?
И климкина тоже?
Напоминаю, что он был резко против введения виз с оккупантом и прекращения транспортного сообщения с ним....
За всю его каденцию не был сослан ни один раше-дипломат..., ни закрыто ни одно консульство агрессора...
Пожалейте нас лучше...
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А чего вас жалеть? Вам плохо? Вам на фронте оторвало руки-ноги? Вы сидели в российской тюрьме и вас били током? Вас жалеть нужно не потому, что у вас все плохо. Вас нужно жалеть потому, что вы не понимаете, насколько у вас все нормально и не цените этого.
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мне не оторвало руки-ноги..., но многим оторвало...
я не сидел в раше-тюрьме - но многие сидели и сидят
у меня почти все ОК сейчас....
и мне нравится здесь жить и я ценю это....
Ну и что?
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При чём тута кцапы ,это традиция такая пинать по возможности бывших от власти.
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За минские соглашения всех причастных надо немножко подвесить за ногу.
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Ти, дурко, хоча б заголовок статті прочитав, щоб по змісту лайно розкидати. За таку казенну роботу тобі не заплатять.
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"дурко-я саша". "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 6866 Та ти дурко, я ж так і написав.
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Что так пойдет, идиот? "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 7235 Где на этой картинке упоминание о Климкине или Минских соглашениях? Тебе тоже не заплатят. "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 9027
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порох требовал исполнять кацапию и лугандон а вазелин стремиться к тому чтобы их выполнила Украина. ты разницу ощущаешь или для этого тебе надо лом в задницу воткнуть?
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Не! Лучший ВУЗ страны Криворожский НАРхоз, а в нем лучший ФАКультет юридический. Т.е. третьесортный юстицкин. Даже юрбурса ******** в Одессе и то лучше.
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тільки хогвардс може сперичатися з трускавцем
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Петін шакальонок ще й огризається )
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Я давно казав, що Мінські угоди - це найтяжчий злочин Порошенка та його банди. Пороховата сміялась, тепер настав час мені посміятись.
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Якщо це злочин, тоді чому ще його виконує ?
Запропонуйте альтернативу тим домовленостям. Одразу здатись ?
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Зеля виконує.
Він же, мінськ.формат, є приводом для санкцій проти рашкі.
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Мінські домовленості - це і є здача, або капітуляція. А їх укладання без дозволу парламенту - злочин і державна зрада.
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А ким підписані ті угоди?
Можете конкретно сказати ?
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Підписано представником України Кучмою, представником Росії Зурабовим та представником ОБСЄ Тальявіні. Підписи бойовиків я до уваги не беру.
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Ха ха...
Кучма офіційний представник.... кого і чого ? Де зазначена його посада ?
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Так, Зеля виконує, бо це міжнародний договір з моменту його підписання.
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Бо міжнародні договори по українській Конституції маю більшу силу, ніж внутрішнє законодавство. Альтернатива була - не порушувати Конституцію її гарантом, і не укладати Мінські домовленості, а оголосити воєнний стан, загальну мобілізацію, і спрямувати всі ресурси на захист країни.
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Действительно, о чем я с идиотами-пороховатниками?! Они же не знают, что такое "международный договор". "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 2106
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один вопрос - "международный договор" между кем и кем?
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я тебе задал конкретный вопрос
"международный договор" предполагает стороны-страны. У каждой своя ответственность и свои действия по договору. Между какими странами были подписаны "минские соглашения"?
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А які в нас були ресурси ?
Ви збирались протистояти росіским танкам артилерії з голим задом ?
В нас техніка не їздила і не стріляла.
Смішні ви такі...Війну би вони оголосили..
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Техніка не їздила, але їздило повно приватних автомобілів. Під час війни всі країни забороняли користуватись приватним транспортом, а все пальне йшло на армію. У нас безліч держслужбовців, робота яких не надто важлива під час війни, тому одних треба було відправити на виробництво військової техніки, а інших на фронт. Треба було ввести карткову систему, та багато чого можна було зробити. Почитайте, які заходи впроваджували союзники у боротьбі з Гітлером. Спитайте у своїх батьків та дідів, що СРСР робив. Про оголошення війни я ніде не казав, воєнний стан і оголошення війни - це зовсім різні речі. Ви хоч би трішки розбирались, про що пишете.
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У вас неабияка фантазія..
Що ви хотіли ?
Зібрати круті автівки і обміняти в американців на їхні танки ?
Ха, ха, ха...🤣😂😅
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Між іншим, Ви цілком праві. Якби ***** побачив, що в результаті загальної мобілізації у нас було зібрано військо хоча б в мільйон вояків (цілком реальна цифра, згадаймо, що в ті часи у військомати черги стояли), він ніколи б не ризикнув сунути носа в Донбас, і Іловайськ би брали не кілька добробатів, а ціла дивізія
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Какой смысл скрывать?
Все понимают, что "лицо_1", кидающее говно на вентилятор, это Портнов!
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Что скрывать, дурко? Ти читать умеешь, при чем здесь Портнов? "Позов до суду подав колишній народний депутат Віктор Вовк. Він вважає, що Клімкін зловживав владою, коли давав розпорядження підписати Мінські угоди з урегулювання ситуації на Донбасі та імплементувати".
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Тыпил с одной извилиной в мозгу!
Ты можешь хоть чуть-чуть думать этой извилиной и смотреть хоть на пол метра дальше собственного носа?
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Суши сухари кацапчик, а там и твой тесть сядет за захват Крыма.
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А до чого тут його тесть ? В момент захоплення Криму вони навіть знайомими ще не були.
Ви краще пошукайте родинні зв'язки теперішніх керманичів з рашкою.
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Не против ахметова, медведчука, портнова, кернса ...
А Климкина! Они хотят всех, кто стоял на защите Украины пересадить.
Что это, собственная инициатива в команде коломойского или же договорняк с Ху№лом ?
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Ахметова и Медведчука Квартал (это полные беспредельщики) планировал "ощипать" сразу после Вилкула, но, поскольку намеченный хэппенинг вызвал хохот во всем мире (ибо РФ вложила в приход к власти Квартала пол-миллиарда денег), то из запоребрика Кварталу послышался окрик: "А ну, к ноге, сукины дети!", - и, на полусогнутых, Квартал кинулся выполнять то, что было проплачено.
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Всем порохоботам спешу напомнить что деятельностью президента В.Зеленского довольны брлее 70 процентов украинцев на сегодняшний день! Так что не фиг вам скулить! https://censor.net.ua/news/3148021/deyatelnostyu_zelenskogo_dovolny_71_ukraintsev_za_mesyats_uroven_doveriya_k_nemu_vyros_v_15_raza_opros
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А я вважаю оті 70% не українцями, а стадом ЗЕдебілів. Маю на те право. А вашого Зюзю з його кагалом вважаю ворогами України. Ще гіршими, ніж був Барига з своїм кодлом злодіїв.
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Ну и вали отсюда раз тебе украинцы не нравятся к своим братьям кацапам или еще куда подальше дегинерат! "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 1781
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ой-ой, вам еще не написали, кто по чем рейтинги продает и покупает? убейся АП стену!
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Когда вам уже методичку наконец то поменяют)) вы это уже писали все тут дружно про рейтинги президентов перед выборами согласно соц.опросам куплены но выборы показали что это не так и ваш Петя улетел на большом воздушном шаре!
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перед выборами как раз зеленое дерьмо и поперло с помощью вливаний мамочки Бе - в противном случае клоун голобородько не имел бы ни одного шанса из
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Спасибо, мы в курсе, что 73% населения Украины составляют ЗЕбилы.
"Теперь можно считать окончательно доказанным" (С), что международные инвестиции будут по-прежнему направлены в Бангладеш, где уровень идиотизма населения в разы ниже.

Владимир Александрович очень летом рекламировал осенний форум в Мариуполе, на который должны были съехаться инвесторы со всего мира, давать деньги на Донбасс. Сейчас середина сентября, скажите нам, как знаток, сколько идиотов уже вложились в восстановление ЛДНР?
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Климкин сделал для Украины очень много.
пожалуй ето был лучший мининистр иностранных дел Украины,
которого я когда либо видел.
а сегодня опять ето зеленое рыгалово - читай кацапня в доме...
уезжай, Паша, тупо уезжай - крысы в доме снова.
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Я вас прошу..)) Если бы все это кодло сделало для Украины действительно что нибудь хорошее сидел бы Петя и сейчас на президенском кресле но он почему то позорно проиграл а посади этих чертей народ Украины только обрадуется.
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А зебилов интересует, что он сделал для Украины?

Зебилы от войны устали и хотят халявы.
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Я просто ору, иск подал Виктор Вовк из радикалов Ляшка но они даже не читая статьи винят в этом Зелю.))
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"Ответит жестко". Как это понимать? В СИЗО голодовку объявит?
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Наденет джинсы с подвернутыми штанинами.
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на сру.ру, россиянин, там хвалят Царя в "правильных" штанах.
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Заныкается как таракан за кордоном и начнет визжать об политических преследованиях
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**** с Портновым составили список всех , кто боролся за независимую Украину , и теперь по списку методично придумывают дела и травят проукраинских политиков. И делать они будут это жестко. А предыдущая власть игралась в интеллигентность
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Призначений прем'єр-міністром України Олексій Гончарук використовував схему фіктивного підприємництва для уникнення сплати податку на доходи.
Це слідує з його декларації про доходи за 2018, повідомляє UAportal.
Декларація опублікована на сайті Національного агентства України з питань запобігання корупції.
З документа слідує, що Гончарук офіційно був оформлений на зарплату в 5000 грн на місяць, а все інше отримував як фізична особа-підприємець (ФОП), щоб не сплачувати податок на доходи.https://www.uaportal.com/ukr/news/deklaratsiya-premera-goncharuk-vikoristovuvav-shemu-uhilennya-vid-splati-podatku-na-dohodi.htm
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Умного дядю - похоже сильно разозлили.....
Климкин человек, который поставит в рамках действующего законодательства Украины (очень грамотно и элегантно), "недоколиханих" сотрудников НАБУ.
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фантомычь - ты не видишь шо происходит?
узурпация власти и преследование папередников.
в лучших традицияx адольфа алозиевича - тот тоже демократическим путем выбран был.
вся херня началась чуть позже....
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Узурпаторский антиукраинский режим Зеленского стремительно теряет легитимность. И это хорошо.
Надо, чтобы никому в Мире, кроме *****, в голову не пришло поддерживать ЗЕ во время его свержения.
Зе идет верной дорогой Януковича.
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Призываешь к свержению действующей власти?
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Где ты это увидел?

Констатирую факт - преступный диктаторский режим Зеленского теряет легитимность. Что за этим следует в Украине и так все знают.
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только до рассеи не добежит, не успеет
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Правильно! Клим возьмет своего друга *******-Сийярто из Венгрии и докажет что он - очень добрый, а они - все злые.
Ну не может же курский православный быть плохим - онивсеврут
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Чем скорее вся соевая мразь окажется на нарах, тем лучше для страны.
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Так жестко, что даже научиться выговаривать букву "Р-р-р-р"! "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження НАБУ щодо нього і пообіцяв діяти "дуже жорстко" - Цензор.НЕТ 6252
Если не виновен, нечего переживать.
Вот, супрун не волнуется и ты успокойся.
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Палитические переследования,доколе,учи на путч,не посрамим верное знамя рошена))).Когда там уже барыгу назад,на банковскую любители карамелек занесут)))Давайте уже,хочется очень посмотреть на диванные войска рошена.
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портнов - лучший дружбан шария. шо первый, шо второй отличились лютой ненавистью к украинскому народу и всему украинскому. поэтому любые уголовные дела организованные этим украинофобом - чистой воды кремлефашистский фейк.
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"злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения "- вообще юридически полное дерьмо, вернее говно, лайно, кому что понятнее. Нашей правоохранительной (НАБУ -?!!!) и судебной системе нечем заниматься, блд?

А то, что каждый день кацапские снайперы как в тире расстреливают безнаказанно наших воинов кто-то будет расследовать? Например участковый какой-нибудь из Троещины?
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Климкин хочет стать мэром Киева. Может это удар под дых от конкурентов? Ни в коем случае не намекаю на Кличко.
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Иск в суд подал бывший народный депутат Виктор Вовк. Он считает, что Климкин злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их. Источник: https://censor.net.ua/n3148172
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