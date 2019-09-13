 "Цензурных слов у меня нет": Климкин отреагировал на уголовное производство НАБУ в отношении него и пообещал действовать "очень жестко"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода в четверг
"Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисками и так далее", - сказал Климкин.
Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, совершенных, по мнению заявителя, пятым президентом Украины и главой Министерства иностранных дел страны.
Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.
11 сентября НАБУ по решению суда зарегистрировало уголовное производство по факту возможного уголовного правонарушения Климкиным.
"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева Вишняка М.В. от 15 августа 2019г должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим президентом Украины", - сообщили в пресс-службе Бюро агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий запрос.
В связи с вышеизложенным, добавили в НАБУ, "детектив Национального бюро 23 августа 2019г внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г.Киев".
Иск в суд подал бывший народный депутат Виктор Вовк. Он считает, что Климкин злоупотреблял властью, когда давал распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их.
И климкина тоже?
Напоминаю, что он был резко против введения виз с оккупантом и прекращения транспортного сообщения с ним....
За всю его каденцию не был сослан ни один раше-дипломат..., ни закрыто ни одно консульство агрессора...
Пожалейте нас лучше...
я не сидел в раше-тюрьме - но многие сидели и сидят
у меня почти все ОК сейчас....
и мне нравится здесь жить и я ценю это....
Ну и что?
Запропонуйте альтернативу тим домовленостям. Одразу здатись ?
Він же, мінськ.формат, є приводом для санкцій проти рашкі.
Можете конкретно сказати ?
Кучма офіційний представник.... кого і чого ? Де зазначена його посада ?
"международный договор" предполагает стороны-страны. У каждой своя ответственность и свои действия по договору. Между какими странами были подписаны "минские соглашения"?
Ви збирались протистояти росіским танкам артилерії з голим задом ?
В нас техніка не їздила і не стріляла.
Смішні ви такі...Війну би вони оголосили..
Що ви хотіли ?
Зібрати круті автівки і обміняти в американців на їхні танки ?
Ха, ха, ха...🤣😂😅
Все понимают, что "лицо_1", кидающее говно на вентилятор, это Портнов!
Ты можешь хоть чуть-чуть думать этой извилиной и смотреть хоть на пол метра дальше собственного носа?
Ви краще пошукайте родинні зв'язки теперішніх керманичів з рашкою.
А Климкина! Они хотят всех, кто стоял на защите Украины пересадить.
Что это, собственная инициатива в команде коломойского или же договорняк с Ху№лом ?
"Теперь можно считать окончательно доказанным" (С), что международные инвестиции будут по-прежнему направлены в Бангладеш, где уровень идиотизма населения в разы ниже.
Владимир Александрович очень летом рекламировал осенний форум в Мариуполе, на который должны были съехаться инвесторы со всего мира, давать деньги на Донбасс. Сейчас середина сентября, скажите нам, как знаток, сколько идиотов уже вложились в восстановление ЛДНР?
пожалуй ето был лучший мининистр иностранных дел Украины,
которого я когда либо видел.
а сегодня опять ето зеленое рыгалово - читай кацапня в доме...
уезжай, Паша, тупо уезжай - крысы в доме снова.
Зебилы от войны устали и хотят халявы.
Це слідує з його декларації про доходи за 2018, повідомляє UAportal.
Декларація опублікована на сайті Національного агентства України з питань запобігання корупції.
З документа слідує, що Гончарук офіційно був оформлений на зарплату в 5000 грн на місяць, а все інше отримував як фізична особа-підприємець (ФОП), щоб не сплачувати податок на доходи.https://www.uaportal.com/ukr/news/deklaratsiya-premera-goncharuk-vikoristovuvav-shemu-uhilennya-vid-splati-podatku-na-dohodi.htm
Климкин человек, который поставит в рамках действующего законодательства Украины (очень грамотно и элегантно), "недоколиханих" сотрудников НАБУ.
узурпация власти и преследование папередников.
в лучших традицияx адольфа алозиевича - тот тоже демократическим путем выбран был.
вся херня началась чуть позже....
Надо, чтобы никому в Мире, кроме *****, в голову не пришло поддерживать ЗЕ во время его свержения.
Зе идет верной дорогой Януковича.
Констатирую факт - преступный диктаторский режим Зеленского теряет легитимность. Что за этим следует в Украине и так все знают.
Ну не может же курский православный быть плохим - онивсеврут
Если не виновен, нечего переживать.
Вот, супрун не волнуется и ты успокойся.
А то, что каждый день кацапские снайперы как в тире расстреливают безнаказанно наших воинов кто-то будет расследовать? Например участковый какой-нибудь из Троещины?