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Все про:боеприпасы (1267) Молдова (1045) Попеску (30) Приднестровье (433) Россия (73833)

 Молдова хочет, чтобы утилизация российских боеприпасов в Приднестровье проводилась при поддержке Украины, США и ЕС

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску считает, что утилизация российских боеприпасов на территории непризнанного Приднестровья должна проводиться при поддержке ЕС, США и Украины.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Молдовы заявил на пресс-конференции в Кишиневе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"США, Евросоюз и Украина остаются полностью вовлеченными в наши усилия для решения таких сложных вопросов. Поэтому процесс утилизации российских боеприпасов, складированных в селе Колбасна, может быть осуществлен только при поддержке партнеров: США, ЕС и Украины", - заявил Попеску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Вопрос утилизации российского вооружения на территории непризнанного Приднестровья обсуждался также во время встречи Нику Попеску с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее о готовности начать этот процесс заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщалось, на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района Приднестровья еще с советских времен хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148171
 
   
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Шойга переправить їх на Думбас і почне утилізацію.
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Вести из-за поребрика. У женщины О.Скабеевой сдетонировал пукан в связи с решением ЕС по "Северному потоку-2" - .obozrevatel

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Логично. Через трубу СП-1 поставки кацапского газа сократили и он пошел через сливную трубу Скабееву.
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НАдА им специалистов из Калиновки послать Молдова хоче, щоб утилізація російських боєприпасів у Придністров'ї здійснювалася за підтримки України, США та ЄС - Цензор.НЕТ 7948
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Какое оно российское? После развала Совка все что на территории союзных респуплик - это их собственность. Молдаване, подавайте в международный суд и отсуживайте, потом продадите. Я даже знаю кому.
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