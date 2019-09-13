 Финляндия передала СБУ материалы о 1600 украинцах, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе встречи сотрудники Отраслевого государственного архива СБУ получили от иностранной стороны базу данных на более чем 1600 украинцев, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны на территории Финляндии. В ответ представители СБУ передали зарубежной делегации копии рассекреченных архивных документов, касающихся истории Финляндии.

"Сегодня у нас есть пример успешного сотрудничества по обмену данными о погибших и репрессированных во время Второй мировой войны", - отметил во время встречи Председатель СБУ Иван Баканов.

Финские коллеги сообщили, что в будущем планируют передать сведения о еще 5000 украинских военнопленных, которых вернули в СССР после окончания войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликованы документы КГБ о трагедии на ЧАЭС. Книга доступна онлайн. ФОТОрепортаж

"Учитывая содержание переданных украинской стороне материалов, мы уверенно можем сказать, что между нашими странами в контексте истории, есть много общего", - отметил Юсси Нуортева.

Проведение международной встречи и получения важнейших архивных данных от иностранных партнеров стало возможным благодаря подписанному в мае этого года Меморандуму о сотрудничестве между Отраслевым государственным архивом СБУ и Национальным архивом Финляндии.