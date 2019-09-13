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 Политика Украины, Общество
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Все про:архив (121) Вторая мировая война (252) история (1626) СБУ (13819) Финляндия (340) Баканов Иван (56)

 Финляндия передала СБУ материалы о 1600 украинцах, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны

Делегация Национального архива Финляндии во главе с Генеральным директором Юсси Нуортева передала председателю Службы безопасности Украины материалы об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе встречи сотрудники Отраслевого государственного архива СБУ получили от иностранной стороны базу данных на более чем 1600 украинцев, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны на территории Финляндии. В ответ представители СБУ передали зарубежной делегации копии рассекреченных архивных документов, касающихся истории Финляндии.

"Сегодня у нас есть пример успешного сотрудничества по обмену данными о погибших и репрессированных во время Второй мировой войны", - отметил во время встречи Председатель СБУ Иван Баканов.

Финские коллеги сообщили, что в будущем планируют передать сведения о еще 5000 украинских военнопленных, которых вернули в СССР после окончания войны.

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"Учитывая содержание переданных украинской стороне материалов, мы уверенно можем сказать, что между нашими странами в контексте истории, есть много общего", - отметил Юсси Нуортева.

Проведение международной встречи и получения важнейших архивных данных от иностранных партнеров стало возможным благодаря подписанному в мае этого года Меморандуму о сотрудничестве между Отраслевым государственным архивом СБУ и Национальным архивом Финляндии.

Источник: https://censor.net.ua/n3148168
 
 
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Сталинский Совок (Сапог) 2
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее.
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Українці помирали...Завдячуючи росії.
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