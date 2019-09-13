 За минувшие сутки наемники РФ 23 раза открывали огонь на Донбассе, погиб военнослужащий Нацгвардии, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды неподалеку от Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Новогнатовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского - из стрелкового оружия;
- вблизи Широкино - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
- в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Травневого - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм;
- неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм.
"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.
Как отметили в штабе, обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.
"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", осуществив обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новотроицкого из стрелкового оружия и вблизи Зайцево, применив миномет калибра 82 мм.