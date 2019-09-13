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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9346) юстиция (26) реформы (3384) Рябошапка Руслан (111)

 В ближайшее время будет утверждена концепция реформирования уголовной юстиции, - Рябошапка

Концепция реформирования системы уголовной юстиции будет представлена на комиссии по вопросам правовой реформы и одобрена президентом через месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил  в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Кроме подготовки ургентных, срочных изменений, которые должны запустить процесс очищения прокуратуры, у нас есть целостное видение, как должна дальше развиваться вся система уголовной юстиции", - рассказал генпрокурор.

По его словам, речь идёт об уголовном, уголовно-процессуальном законодательстве, которые требуют уточнений.

"Должна быть проанализирована в целом вся система досудебного расследования. Это огромный комплексный пласт вопросов, и мы сейчас над этим работаем", - пояснил он.

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Генпрокурор напомнил, что при президенте создана комиссия по вопросам правовой реформы. "В ближайшее время она проведет заседание, и я надеюсь, что эта концепция реформирования уголовной юстиции тоже в ближайшее время будет утверждена на этой комиссии", - сообщил Рябошапка.

Отвечая на вопрос о том, как долго этот процесс будет длиться, генпрокурор сказал: "Я не привык мыслить категориями "годы", я пытаюсь мыслить категориями "дни, недели, максимум - месяцы. Думаю, что в ближайший месяц этот документ будет на стадии, готовой к утверждению президентом".

Источник: https://censor.net.ua/n3148165
 
 
 Топ комментарии
 
Невольно возникает гордость за украинскую нацию. Все, на что Лукашенко понадобилось пять лет, наш Народный Президент смог сделать за четыре месяца.
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Не затормозим! Нас ведет наш Народный Президент!
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и за наш мудрый народ тоже....

После всех этих Майданов, революций Достоинств, битв, потерь и невзгод - все таки удалось выбрать себе Гетмана за которого не стыдно...
Величину, Человека - Глыбу, филосова, воина и ученного в одном лице....
Не зря все было...
Теперь только вперед!...
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и выпускник университета Соломона Рябошапка посадит вора Коломойского.
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Выпускник подзаборного университета алкоголик Юга кого-то посадил? Или друзей Потроха Медведчука, Ахметова и затя Кучмы нельзя было?
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Невольно возникает гордость за украинскую нацию. Все, на что Лукашенко понадобилось пять лет, наш Народный Президент смог сделать за четыре месяца.
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и за наш мудрый народ тоже....

После всех этих Майданов, революций Достоинств, битв, потерь и невзгод - все таки удалось выбрать себе Гетмана за которого не стыдно...
Величину, Человека - Глыбу, филосова, воина и ученного в одном лице....
Не зря все было...
Теперь только вперед!...
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да.. только вперед и у обрыва не тормозить
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Не затормозим! Нас ведет наш Народный Президент!
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Нас никому не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
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Ось як потрібно будувати житло в Україні.

Наглядне відео для Зеленського і компанії
Будівництво житла в Білорусі.
https://www.youtube.com/watch?v=CwJxCSGPl7o
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"И тут, бац, ВР принимает законопроект 1032, в котором полностью переделывается система реформирования Генеральной прокуратуры. И полностью перечеркиваются все требования ЕС. Ой-ой, правда думаете, что они это вот совсем не заметят?"
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Реформатором выступит штатный юрист зЕ!команды и друг Рябошапки Портнов, я так понимаю?
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А хто ж іще.
Зелєбобам байдуже. Їм аби Петю покарали.
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Порошенко на нарах- одно из основных требований России для наступления мира в Украине.
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