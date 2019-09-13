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 Общество
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Все про:ОАЭ (99) лоукост (128) SkyUp (20)

 Украинский лоукостер SkyUp начинает полеты из Львова в ОАЭ

12 сентября украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines объявила об открытии нового направления в Шарджу,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Международный аэропорт Львов в Фейсбуке

Этот рейс одновременно становится первым рейсом из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.

"Лето продлится! Мы начинаем продажу билетов в солнечные ОАЭ на крыльях SkyUp Airlines", - говорится в сообщении авиакомпании.

Выполнение рейса начнется с 26 октября 2019 года. Он будет проходить в среду и субботу.

Билеты уже в продаже на сайте перевозчика: Львов-Шарджа от 3220 грн и Шарджа-Львов от 3215 грн.

Напомним, в конце июля авиакомпания SkyUp объявила о начале полетов в ГП "МА Львов им. Даниила Галицкого". Сначала сообщалось о рейсе в Харьков и Киев. Затем - в Прагу.

Также читайте: Украинский лоукостер SkyUp запускает три рейса в Чехию

Источник: https://censor.net.ua/n3148164
 
 
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А зачем им такой крюк делать, чтобы летать через Московию (даже если бы это было разрешено)?
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