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Все про:ГПУ (9346) Касько (182)

 ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько

Расследование коррупции и других преступлений в своих собственных рядах будут приоритетными в новой Генеральной прокуратуре.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Право на владу" заявил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, передает ТСН.

В частности, речь идет о преступлениях, которые не удалось довести до суда в прошлом. "Мы поднимем те уголовные производства, которые не были доведены до суда и которые касались коррупции в прокуратуре, не только так называемых "бриллиантовых прокуроров", но и коррупции в прокуратуре в целом", - сказал Касько.


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Источник: https://censor.net.ua/n3148163
 
 
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Бриллиантовые прокуроры отдадут бриллианты наконец? 😁😁😁
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Тобто ви уже все знаєте до закінчення розслідування. Тоді чому ви не Генеральний прокурор?
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Это значит и незаконные приватизации ведомственного жилья тоже будут расследовать ?
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