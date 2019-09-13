 ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре, - Касько

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Право на владу" заявил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, передает ТСН.



В частности, речь идет о преступлениях, которые не удалось довести до суда в прошлом. "Мы поднимем те уголовные производства, которые не были доведены до суда и которые касались коррупции в прокуратуре, не только так называемых "бриллиантовых прокуроров", но и коррупции в прокуратуре в целом", - сказал Касько.







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