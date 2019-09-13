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Все про:Антикоррупционный суд (475) Татьков (10)

 Антикоррупционный суд заочно арестовал скандального судью Высшего хозсуда времен Януковича Татькова

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал председателя Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктора Татькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слидство.инфо".

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину.

Следствие подозревает Татькова в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.

По данным правоохранителей, пока Татьков находится в Австрии.

По словам прокурора, украинские силовики просили австрийских коллег выдать Татькова. Подозреваемый отказался от упрощенной процедуры выдачи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148162
 
 
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Не пора ли Вальцмана, Гнойсмана, Сатановскую или Кролика за вымя потрогать? Нахер нам упал какой-то судья, кот. бабло только принимал? Где топпосадки?
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Ну Рябошапка анонсував гучні затримання щотижня. На цьому тижні у нього ще є три доби, якщо він без вихідних "служить народу".
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Просто цирк- и у всех них есть деньги на жизнь в Австрии. А там дорого все.
Пора Рябошапке поехать в эту загадочную Австрию и увидеть дома и особняки несчастных беженцев. Он прозреет
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