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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3645) Чумак (118) Рябошапка Руслан (107)

 Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка

Виктор Чумак назначен главным военным прокурором на переходной период трансформации военной прокуратуры,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в четверг вечером в эфире телеканала 1+1.

"Есть дела, есть имущество (у военной прокуратуры), и очевидночто мы не можем это потерять. Заключительные положения законопроекта предусматривают, что будет переходной период, на протяжении этого переходного периода Виктор Васильевич (Чумак) должен обеспечить трансформацию военной прокуратуры в соответствующее специализированное подразделение прокуратуры Украины", - сказал Рябошапка.

Также смотрите: Иловайская трагедия будет расследована, - главный военный прокурор Чумак. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148161
 
 
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А хде путриот Матиос заховався ? Майно переписывает , чи лыжи смазывает ? Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8536
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Кашпировский был депутатом польского сейма
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Т.е. завершить расследование "Иловайска" ему не дадут?
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Рябошапка, есть клёвые ребята-реформаторы для спецподразделения. Миша, Давид и их спецназ из советников по культуре.
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Чумак как Саакашвили- ширма для квартала. Начнёт активничать - уволят . А так народу устроили шоу
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